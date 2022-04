National University of Ireland, Galway

Colloquons !

XXIVe Colloque annuel de l'ADEFFI,

21-22 octobre, National University of Ireland, Galway

Pour marquer notre retour, après trois ans, à un colloque se tenant en présence des participants, et dans le but de permettre un éventail de contributions aussi large que possible, représentatif de la diversité des intérêts de recherche des membres de plus en plus nombreux de l’association, le colloque de l'ADEFI 2022 ne se limitera pas à un thème, mais invitera plutôt des panels de 3 ou 4 participants sur tout sujet lié aux études françaises et francophones. Nous espérons également que ce format sera propice aux collaborations, avant, pendant et après le colloque.



Nous vous invitons donc à soumettre des propositions de panels de trois à quatre communications de 20 minutes, contenant un bref aperçu de la communication de chaque participant (environ 200 mots), en français ou en anglais.

Merci d’adresser avant le 15 juin 2022 votre proposition à adeffi.conference@yahoo.ie.