Passau et Dijon

Appel à communication

Colloque

Romain Rolland : un écrivain mondial

Organisateurs :

Guillaume Bridet (Université de Bourgogne)

Marina Ortrud Hertrampf (Université de Passau)

Dans le contexte du post-colonialisme et de la mondialisation, la question de la mondialité a pris ces derniers décennies une place de plus en plus importante dans les débats sociohistoriques et géopolitiques et elle s’est également invitée dans les études littéraires et comparatistes.

L’idée de littérature mondiale est du reste une idée très ancienne qu’on peut faire remonter au moins jusqu’à Goethe et à sa fameuse lettre à Eckermann du 31 janvier 1827. Avec la notion de Weltliteratur (littérature mondiale), que l’écrivain allemand conçoit à partir du constat d’une circulation des mêmes textes dans le monde entier, c’est la question des échelles dans l’écriture de l’histoire qui se trouve posée. Il s’agit en effet d’une notion qui vient puissamment interroger le cadre national qui organise en général l’écriture de l’histoire littéraire et qui permet également de complexifier et d’enrichir d’autres cadres de pensée comme ceux de la littérature européenne ou de la littérature francophone. Mais que faut-il exactement entendre par littérature mondiale ?

Pour répondre à cette question, montrer à la fois la diversité des réponses qu’on peut lui apporter et théoriser une manière nouvelle de la considérer, nous nous proposons de déplacer légèrement le regard : d’envisager non pas la littérature, mais plus précisément la figure de l’écrivain, et d’envisager l’exemple de l’écrivain français Romain Rolland (1866-1944). Cet écrivain n’est bien sûr pas choisi par hasard. Né à Clamecy et décédé à Vézelay, Rolland est d’abord un auteur dont l’œuvre (exemplairement son roman Colas Breugnon de 1919) est ancrée dans la terre bourguignonne. Mais il est aussi et surtout un écrivain et un intellectuel d’une extraordinaire curiosité (il se tourne successivement et entre autres vers l’Allemagne, l’Inde et l’URSS) ; qui a été traduit dans de nombreuses langues (dont le japonais et le farsi) ; qui adresse ses livres à l’ensemble de l’humanité (il est à l’initiative de maintes démarches tendant à décloisonner les cultures et les peuples, on pense par exemple à son idée d’établir une bibliothèque mondiale / Weltbibliothek) ; dont l’œuvre est célébrée mondialement de son vivant (il obtient le prix Nobel de littérature en 1915) et continue de l’être aujourd’hui, au moins dans certaines contrées (par exemple le Bengale).

Ce sont là des caractéristiques qui permettent de commencer à établir les traits de ce qu’on peut désigner sous le terme d’écrivain mondial. Il s’agit d’un écrivain qui est (tout à la fois) :

- cosmopolite, en ce qu’il peut a priori s’inspirer des littératures, des pensées et / ou des cultures du monde entier ;

- global, en ce qu’il est diffusé dans l’ensemble des pays du monde ou, au moins, bien au-delà des frontières du pays où il est né ;

- cosmopolitique, dans la mesure où il s’adresse sciemment aux femmes et aux hommes du monde entier ;

- universel, puisqu’il intéresse effectivement et par-delà sa disparition, sinon tous les hommes et toutes les femmes, au moins des hommes et des femmes appartenant à des pays et des cultures largement répandus dans le monde,

- canonique, en ce que ses œuvres ou au moins certaines d’entre elles relèvent de ce qu’on considère comme les chefs-d’œuvre de la littérature du monde entier.

L’établissement de ces cinq dimensions n’entend nullement clore le débat concernant la manière de définir ce qu’est un écrivain mondial et la façon dont Romain Rolland permet de penser la réalité et la construction de cette figure ; il constitue au contraire une invitation à poursuivre et à enrichir les pistes de réflexion. Tel sera l’objet des deux colloques que nous aimerions organiser à l’université de Passau (automne 2022) et à l’université de Bourgogne (printemps 2023).

Les objets envisagés (liste non limitative) pourraient être les suivants :

Quelles relations concrètes Rolland a-t-il entretenues avec des étrangers, en particulier des écrivains et des intellectuels, que ce soit lors de rencontres, dans des projets communs ou par sa correspondance ?

Quel regard Rolland porte-t-il sur telle ou telle culture étrangère ? Et sur tel ou tel type d’étranger ? Sur leur présence en France ?

Quelles influences d’autres cultures et modes de pensée peuvent être observées dans la pensée et l’écriture de Rolland ?

Peut-on considérer Rolland comme un précurseur des pensées de l’interculturalité et des pensées postcoloniales ou décoloniales ?

Lesquelles de ses œuvres attirent encore aujourd’hui l’attention des lecteurs étrangers ?

Rolland appartient-il au canon de la littérature mondiale ?

Quelle est la relation entre la langue, la culture et la littérature dans l’idée rollandienne de citoyen du monde ?

Quel regard Rolland porte-t-il sur le fait national et comment considère-t-il la mondialité ? Comment la relation entre (petite) patrie, nation et cosmopolitisme s’articule-t-elle dans sa pensée ?

Quelle place occupent la littérature et les arts dans l’idée que se fait Rolland de l’histoire commune du genre humain ?

Quel est le message spécifique que Rolland adresse à ses compatriotes, aux ressortissants de telle ou telle nation, mais aussi à l’humanité dans son ensemble ?

Lieux des deux colloques :

- Université de Passau, 25 et 26 novembre 2022.

- Université de Bourgogne, printemps 2023.

Comité scientifique :

- Sarah Al-Matary (Université Lumière-Lyon 2/IHRIM/IUF)

- Hélène Baty-Delalande (Université de Rennes 2/CELLAM)

- Philippe Baudorre (Université Bordeaux-Montaigne/TELEM)

- Guillaume Bridet (Université de Bourgogne-Franche-Comté/CPTC)

- Alain Corbellari (Université de Genève)

- Marina Ortrud Hertrampf (Université de Passau)

- Aude Leblond (Université Sorbonne Nouvelle/THALIM)

- Roland Roudil (directeur d’ensemble des Œuvres complètes de Romain Rolland aux Classiques Garnier)

Les résumés, d’environ 300 mots, accompagnés d’une brève bio-bibliographie, sont à envoyer d’ici le 31 décembre 2021 à Guillaume Bridet (Guillaume.Bridet@u-bourgogne.fr) et Marina Ortrud Hertrampf (marina.hertrampf@uni-passau.de).

Les avis du comité scientifique seront transmis à la fin du mois de février 2022.