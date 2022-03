Université Alassane Ouattara - Bouaké (Côte d'Ivoire)

Selon le Dictionnaire de la philosophie et des sciences humaines (2007, p.129), le développement implique une dynamique, un mouvement continu mettant en scène un phénomène ou un être qui est sujet à une métamorphose consistant à rendre apparent ou explicite ce qui jusque-là était caché, c’est-à-dire implicite. Mais, c’est en économie que l’on a l’impression que le concept s’exprime de façon massive et profonde puisque le développement économique est supposé porter la charge de la transformation structurelle de la société, impliquant la prise en compte de tous ses aspects. À cet effet, Louis-Marie Morfaux et Jean Lefranc (2007) estiment que « le développement économique d’une nation s’apprécie par l’industrialisation, la modernisation des structures traditionnelles, la division du travail. Il se mesure par l’augmentation des échanges et du produit national brut (PNB) ».

À l’analyse, le développement, vu sous l’angle économique et social, promeut le triomphe de l’avoir matériel. Quand on sait que l’idée même de développement charrie celle d’amélioration qualitative, on peut, et à bon droit, rejoindre Georges Clémenceau (1841-1929) en soutenant que le développement est une chose suffisamment sérieuse pour qu’elle soit confiée seulement à des économistes. Et l’histoire même de cette idée en témoigne.

Ce sens constitue la trame réelle de toutes les approches disciplinaires spécialisées. La biologie en donne le sens de transformation successive d’un sujet de sa naissance à l’âge adulte, c’est-à-dire à une période de plein épanouissement de ses capacités. En psychologie, il faut entendre par développement, le processus d’acquisition des conduites intelligentes à partir du développement des capacités d’un sujet à surmonter les obstacles qui se présentent à lui.

Quant à ce qui concerne la littérature, en parlant de développement, l’on fait allusion à l’idée d’argumenter ou d’éclaircir une idée. Par ailleurs, dans la littérature qui précède l’invention de la pensée économique, l’on note avec Claire Pignol la permanence des questions économiques – la subsistance, le travail, l’intérêt personnel et le rapport à autrui – en même temps que la modernité politique qui caractérise à la fois l’agent économique et le personnage romanesque. (2016, p.1).

L’économie, telle que nous la concevons, que nous la nommions « économie politique » ou « science économique », est, en effet, un discours récemment apparu. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour en observer les premières analyses. Avec l’histoire et la philosophie, les récits de la littérature lui préexistent, car ils s’étaient emparés des objets dont traite l’économie. De la Bible aux auteurs de l’Antiquité grecque et latine, tels Hésiode ou Pétrone, les notions économiques apparaissent au détour des textes : il y est question de travail, de subsistance et de luxe, du désir de richesse ou des contraintes de l’épargne. Ainsi un préfacier du Roman de Renart a-t-il pu écrire que

« Les animaux du Roman de Renart vivent en marge des petites communautés rustiques dont ils tirent leur subsistance soit par ruse, soit par violence, soit en vertu d’un contrat tacite. Ils suivent leurs instincts spécifiques. Ils gîtent dans des tanières. Ils chassent dans des bosquets. Ils s’introduisent par effraction dans des métairies. Ou attendent de la générosité sagace d’un fermier leur nourriture journalière. Ils sont tous engagés dans une lutte sans merci pour survivre » (1, p. 9).

Cette lutte pour la subsistance est le point de départ de toute volonté de développement. Keynes l’identifiait en 1930 comme « le problème primordial et le plus pressant de l’espèce humaine » (1971, p. 134). Cette lutte pour la subsistance est exprimée dans la littérature avant de l’être dans la pensée économique. La plupart des notions ou des questions économiques ou de développement n’ont fait l’objet d’un discours proprement économique que très tard dans l’histoire de l’humanité, alors qu’elles pouvaient faire l’objet de discours philosophiques, historiques, religieux ou littéraires. Il y a donc une antériorité de la littérature sur la pensée économique.

Un genre littéraire nouveau s’invente aussi avec le développement de la société marchande moderne qui accompagne la formation de la pensée économique. Cette littérature témoigne des changements du monde social tout en contribuant à faire émerger une nouvelle pensée du développement, celle qui prend en compte la dynamique migratoire actuelle, les questions d’employabilité, celles de la fonction professionnelle du personnage, celles de sa place sur l’échiquier professionnel, etc.

Face à ces problèmes dominants des sociétés, les chercheurs sont invités à apporter des réponses susceptibles de concilier littérature et développement lors du colloque qu’organise, le Laboratoire d’Études et de Recherche en Littératures Française et Francophone (LABERLIF) autour de la thématique « Littérature et développement économique et social ».

Par conséquent, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les experts, les praticiens, les étudiants, etc. sont invités à réfléchir de façon innovante sur les axes de réflexion suivants :



Axe 1 : Littérature, sciences humaines et employabilité ;

Axe 2 : La place de la littérature sur l’échiquier professionnel ;

Axe 3 : Littérature et fonction professionnelle du personnage ;

Axe 4 : Littérature, entrepreneuriat et entreprises ;

Axe 5 : littérature et actions sociales du personnage ;

Axe 6 : Littérature, développement et dynamique migratoire ;

Axe 7 : Sciences fictions et développement économique et social ;

Axe 8 : Littérature ludique et conséquences psycho-sociales du développement.



