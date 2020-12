Clermont-Ferrand

Appel à communications

COLLOQUE PRÉSENCE DE JUVÉNAL

organisé les 18, 19 et 20 novembre 2021

à la MSH de Clermont-Ferrand

par le CELIS et le Centre de recherches André Piganiol-Présence de l’Antiquité

sous la direction de Fabrice GALTIER et Rémy Poignault

Le colloque Présence de Juvénal se situe dans le sillage des précédentes réunions scientifiques issues de la collaboration établie depuis longtemps entre le CELIS et le centre André Piganiol-Présence de l’Antiquité, dont l’objectif est la réception de l’Antiquité.

Il s’agit, en l’occurrence, d’explorer la réception des Satires de Juvénal, œuvre dont le rayonnement et l’influence suscitent depuis quelques années un regain d’attention. En 2005, le Cambridge Companion to Roman Satire en réinterrogeait déjà certains aspects. Mais l’intérêt pour cette question s’est accru depuis, comme en témoignent, en Italie, le colloque qui s’est tenu en 2014, Giovenale tra storia, poesia e ideologia, dont les actes ont été publiés par A. Stramaglia, S. Grazzini et G. Dimatteo (Berlin/Boston, De Gruyter, 2016) et celui qui est prévu à Aquino en mars 2021 sur La fortuna di Giovenale nella letteratura europea, centré surtout sur la littérature italienne, en France, la journée d’études organisée par H. Casanova-Robin et S. Grazzini en mars 2019 sur « La satire de Juvénal et sa postérité », et, tout récemment, le colloque « De la satire à la juvénale : formes et enjeux de la satire chez Rétif de la Bretonne », qui soulignait la filiation entre le satiriste romain et l’auteur français. Cependant, ce vaste champ d’exploration n’a jusqu’ici fait l’objet d’aucune véritable enquête d’ampleur. L’angle d’approche choisi pour la mener à bien concerne, au-delà du seul genre satirique, l’apport de Juvénal à l’expression littéraire des réalités, thèmes ou idées qu’il entend représenter et la manière dont cet apport a été perçu, traduit ou assimilé dans la culture occidentale.

Les principaux axes de réflexion, à titre indicatif, sont les suivants :

- Juvénal et la satire : son rapport au genre et à ses prédécesseurs (Théophraste, Lucilius, Horace, Perse…) ; son influence sur les auteurs de satires (Mathurin Régnier, Théophile de Viau, Boileau, Johnson…)

- Les apports de Juvénal à l’écriture satirique dans l’Antiquité et au-delà, sa réception et son influence : Lucien et la seconde sophistique, les textes satiriques chrétiens (Tertullien, Commodien, Arnobe, Lactance, Prudence, Claudien…), Agrippa d’Aubigné, La Bruyère, Quevedo, Rétif de La Bretonne, Victor Hugo, Léon Bloy, Barbey d’Aurevilly, Octave Mirbeau, Paul Léautaud…

- La satire de Juvénal au carrefour des genres littéraires : épopée (Juvénal et Virgile…) ; histoire (Juvénal et Tacite…) ; philosophie ; rhétorique ; théâtre…

- Juvénal et l’empire romain :

. la réalité de l’empire au prisme du regard du satiriste

. Juvénal inspirateur d’images de l’empire romain dans la littérature et les arts à l’époque moderne et contemporaine

- Éditions, traductions, gloses de Juvénal…

*

Comité scientifique

- Frédéric Duplessis, ENS de Lyon

- Fabrice Galtier, Université Clermont Auvergne, CELIS

- Stefano Grazzini, Université de Salerne

- Catherine Notter, Université de Strasbourg

- Rémy Poignault, Université Clermont Auvergne, CELIS

- Antonio Stramaglia, Université de Bari

*

Comité d’organisation

- Grégoire Blanc, doctorant sous contrat, CELIS

- Fabrice Galtier

- Rémy Poignault

Les actes du colloque feront l’objet d’une publication dans la collection « Caesarodunum » du Centre de recherches André Piganiol-Présence de l’Antiquité.

Prière d'adresser avant le 28 février 2021 le titre de votre proposition avec un bref résumé à

fabrice.galtier@orange.fr et remy.poignault1@orange.fr