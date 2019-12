Goethe-Institut, Abidjan

Prémodernité – Modernité – Postmodernité :

approches et orientations autour d’une triade transhistorique

Colloque international

15, 16 et 17 Juin 2020

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan

UFR Langues, Littératures et Civilisations

Département d’Allemand

Institut Goethe, Abidjan (Côte d’ivoire)

En poste pour une présence, voici en quelque sorte la Modernité dans ce qui la pré-situe et la post-situe. Une sorte d’écart se manifeste ainsi entre ce qui la précède et ce qui la suit dans ce qu’elle est – cette Modernité. Dans cet écart entre son passé et son futur, les discours convergent et/ou divergent autour de cette Modernité. Tant les voies sont diverses dans ces multiples voix qui s’y expriment ! Et cette diversité de tons et de sens dit l’intérêt que suscite cette Modernité. Et si tant est, alors il ne serait pas moins intéressant de (se) demander : la Modernité, c’est quoi même ? Pour qu’on essaie de la peindre dans la triade conséquente : ce qui y pousse – c’est quoi comme pousse – ce qui en pousse ? D’ailleurs, si le terme ‘’Modernité’’ s’encadre de « pré » et « post », est-ce parce qu’il ne se suffit plus à lui-même de par la place additive de ces deux suffixes ?

Prémodernité – Modernité – Postmodernité : voici une triade conséquente ! Conséquente parce qu’une dualité dit une unité. D’abord cette dualité dit ce qui pousse à une réalité ou un fait : Pourquoi ? Ensuite cette dualité indique ce qui en pousse : Comment ? Ainsi la Modernité ne se porte que parce qu’elle s’emporte (« pré- ») d’une part et qu’elle se déporte (« post- ») d’autre part. Et si elle s’emporte parce qu’elle se porte de quelque part et se déporte parce qu’elle porte quelque part, la Modernité, dans son port propre, appelle (à) des questions.

D’entre ces questions, deux se font plus vives : Pourquoi ? Comment ? Et ces deux questions appellent plus loin que la Modernité elle-même. En ce sens, elles semblent appeler un peu plus loin que la raison qui justifie la Modernité et beaucoup plus loin que les raisons dont elle pourrait se justifier. Puisque ces deux questions principales peuvent toucher au sentiment. Or le sentiment peut se faire assentiment ou ressentiment. D’où les ports pluriels où pourrait mener cette Modernité. Alors la Modernité peut appeler par-delà la raison qui la situe ou la propulse. Cet appel peut être plus profond que ce qu’on en entend. Dans le sens heideggérien : « ça appelle » (« « Es » ruft ») - malgré nous – « à contre-courant des attentes » (« wider Erwarten ») et « très vivement à l’opposé de notre volonté » (« und gar wider Willen ») (Cf. M. Heidegger : « Sein und Zeit », Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2006, p. 275).

Dans le souffle de cet appel à plusieurs entrées et à diverses sorties, nous vous invitons, chercheurs, enseignants comme étudiants, à nous rejoindre pour mener le débat sur cette notion qu’est la Modernité, ajustée à ces deux suffixes ‘’pré-‘’ et ‘’post-‘’ qui en disent, respectivement « l’avant » et « l’après ». Dans cette optique, nos champs qui nous intéressent sont : les sciences humaines dans leur ensemble ; particulièrement : les humanités et les sciences de l’Homme et de la société (Littératures (Langue, littérature, civilisation) – Philosophie – Communication –Science politique…). Selon les axes qui suivent :

La Modernité : l’hétérogénéité d’une homogénéité

La Modernité : affirmation – négation

La (Pré/Post) Modernité : paradigmes – discours – médias – théories et méthodes – interconnexion

La (Pré/Post) Modernité : quel bilan à ce jour ? (recension critique dans les champs susmentionnés)

Les propositions de communication de 250-300 mots en allemand, français et anglais, accompagnées d’une notice biobibliographique (appartenance, centres d’intérêt, publications), doivent être envoyées au plus tard le 15 mars 2020 aux adresses électroniques suivantes :

colloquemodernite2020@gmail.com et colloqueintermodernite2020@gmail.com

N.B : Les propositions de communication des germanistes devront être, de préférence, en allemand.

*

Dates clés du colloque :

- 15 mars 2020 : dernier délai d’envoi des propositions de communication (intitulé et résumé (250-300 mots) + biobibliographie)

- 16 – 31 mars 2020 : Analyse des propositions de communication par le comité scientifique suivie des réponses d’acceptation de propositions de communication

- 1er – 15 avril 2020 : Délai de confirmation de participation au colloque

- 16 – 29 avril 2020 : Envoi de lettres d’invitation

- 30 avril 2020 : Programme provisoire

N.B : A l’exception des pauses-café et du déjeuner, les autres frais (transport, hébergement, etc.) seront à la charge des participants.

*

Coordinateur général:

Prof N’GUESSAN-BÉCHIÉ Paul

Président du comité d’organisation:

Dr BOUA Alphonse, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan

Secrétaires à l’organisation:

Dr DIABY Brahima, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan

Dr ADICO Patrice, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan

Dr KAHA Aimé, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan

Comité scientifique:

Prof N’GUESSAN-BÉCHIÉ Paul, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan

Dr YÉO Lacina, M.C., Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan

Dr ALLABA Ignace, M.C., Université Alassane Ouattara, Bouaké

Dr DIABY Brahima, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan

Dr ADICO Patrice, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan

Dr BOUA Alphonse, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan

Dr KAHA Aimé, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan