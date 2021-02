L’héritage de Molière: réécritures, traductions et représentations du Grand Siècle à l’âge contemporain (Turin)

Torino (I)

L’héritage de Molière: réécritures, traductions et représentations du Grand Siècle à l’âge contemporain.

6-7 mai 2022 , Università degli Studi di Torino,

Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne.

Appel à communications

De nombreuses initiatives destinées à célébrer le quatrième centenaire de la naissance de Molière sont prévues en 2022 : les Universités et les théâtres à une échelle internationale se préparent à rendre hommage au dramaturge français le plus représenté, lu et traduit dans le monde entier.

Parmi les raisons d’un tel succès, notamment, la complexité de son œuvre: Molière est un homme de théâtre capable de récupérer les legs du passé, tout en les innovant ; un dramaturge dont l’écriture réfléchit son identité prismatique, révélant à la fois le moraliste, le libertin, le comédien, l’esprit mélancolique. Il s’agit d’un artiste capable de dialoguer avec le pouvoir, mais aussi de se heurter avec la censure ; d’un écrivain sachant mêler plusieurs registres pour s’adresser à un public hétérogène. Ces différentes facettes ont été relevées depuis longtemps par la critique qui, suivant les époques et les espaces géographiques, en a souligné toute la richesse : l’herméneutique des textes moliéresques permet de découvrir les enjeux des horizons de réception. C’est surtout la théâtralité de son œuvre que la critique contemporaine a visé, pour déceler les conditions matérielles de ses créations et des mises en scène de ses pièces, ainsi que les relations avec ses acteurs et actrices, ainsi que les stratégies d’organisation liées aux nécessités économiques de sa troupe.

Prenant appui sur les acquis critiques contemporains, ce colloque se propose de présenter l’héritage de Molière, sa fortune dans plusieurs pays et cultures de réception, à travers les traductions, réécritures, adaptations et mises en scène de son œuvre. Nous voudrions poser notre attention sur l’héritage de Molière depuis l’âge moderne jusqu’à la contemporanéité, dans les pays européens (Italie, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Portugal, Russie) et extra-européens (Etats-Unis, Chine, Japon).

Un deuxième volet du colloque sera consacré à l’espace culturel franco-italien, étant donné la tradition des études françaises de l’Université de Torino, depuis longtemps orientée dans cette direction. Nous envisageons des communications visant à relever les échos et les passages intersémiotiques entre l’œuvre moliéresque et d’autre genres littéraires, ou différentes formes théâtrales et artistiques ; ou portant sur la contemporanéité de Molière, sur les scènes et dans les institutions scolaires et académiques dans l’espace franco-italien actuel.

Dans cette perspective, les propositions d’intervention pourront s’inscrire dans les axes de réflexion suivantes :

-Réception dans la dramaturgie italienne, européenne et extra-européenne du Grand Siècle au XX siècle. Dès sa parution, le théâtre de Molière est considéré en Italie comme un modèle du point de vue dramaturgique et théâtral. Parcourir sa réception dans un horizon plus vaste nous permettra de saisir historiquement la portée de son influence à ces deux niveaux.

- Reprise et resémantisation des pièces en France et en Italie dans d’autres genres littéraires et artistiques. Le phénomène de la migration de ses hypotextes théâtraux, grâce à la pratique citationnelle, au passage d’un genre littéraire à l’autre ou à la traduction intersémiotique, mérite notre attention pour évaluer la capacité de ce corpus de générer de nouveaux horizons sémantiques, suivant les époques de réception.

- Les mises en scène dans les théâtres français et italiens au XXIe siècle. Pour ce volet, une collaboration avec le Teatro Stabile de Torino est prévue.

- Enseigner Molière aujourd’hui à l’école secondaire et à l’Université. Expériences et réflexions sur la pédagogie et les instruments didactiques contemporains. Une table ronde est prévue, consacrée aux enseignants.

Les langues du colloque sont l’italien, le français et l’anglais.

Pour consentir la discussion après chaque séance, le temps de parole est limité à 20 minutes. Les communications seront soumises à la peer review avant d’être publiées dans la revue «Studi Francesi».

*

Les propositions de communication d’environ 300 mots seront accompagnées par une brève présentation du proposant et seront envoyées avant le 30 juin 2021 aux adresses suivantes : monica.pavesio@unito.it; laura.rescia@unito.it

Comité d’organisation : Monica Pavesio, Laura Rescia, Virginia Melotto.

Comité scientifique :

Luca Badini Confalonieri (Università di Torino); Paolo Bertinetti (Università di Torino); Gabriella Bosco (Università di Torino); Claude Bourqui (Université de Fribourg); Daniela Dalla Valle (Università di Torino); Alessandro Fambrini (Università di Pisa); Georges Forestier (Sorbonne Université); Luciana Gentilli (Università di Macerata); Charles Mazouer (Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3); Monica Pavesio (Università di Torino); Laura Rescia (Università di Torino).