Stockholm, Suède

Colloque International à Stockholm du 12 au 13 Octobre 2020

”Tolérance(s) - concepts, langages, histoire et pratiques”

Prenant appui sur des questions débattues en sciences humaines et sociales ainsi que dans la société civile, ce colloque vise à réunir des universitaires internationaux de premier plan et des chercheurs en début de carrière afin d'explorer et de partager des perspectives sur les significations de la tolérance, la façon dont elle est - et a été - imaginée et pratiquée au cours de l'histoire et dans les contextes contemporains. En mettant l'accent sur les discours croisés qui façonnent la compréhension et la pratique de la tolérance et sa relation dynamique et étroite avec l'intolérance, nous encourageons les contributions issues de différentes disciplines et méthodologies. Nous souhaitons offrir un espace pluridisciplinaire qui puisse éclairer le concept de tolérance sous des perspectives variées : linguistique, culture, littérature, histoire, religion, sociologie, éducation, droit... Depuis 1995, les Nations Unies proclament chaque année une Journée internationale de la tolérance. Cette initiative a depuis reçu une attention considérable et a donné lieu à la publication d'un grand nombre de textes sur le sujet. Ceux-ci ont montré que la définition et la compréhension du terme "tolérance" doivent être discutées et développées. Le manuel éducatif "La tolérance, seuil de la paix" indique ainsi qu'il existe "des définitions fantaisistes et variables", notamment entre différentes langues. Il s'avère particulièrement important d'essayer de comprendre les mécanismes qui sous-tendent le maintien ou le rejet de la tolérance et d'étudier les valeurs qui font obstacle à l'intégration et, inversement, d'identifier les positions qui rendent l'intégration possible. Les contributions qui proposent une approche interdisciplinaire et / ou l'utilisation de méthodes performantes sont les bienvenues.

Les thèmes indicatifs comprennent :

- Caractère (in-)conditionnel de la tolérance

- Tolérance ou intolérance

- Tolérance(s) confessionnelle(s) et laïque(s)

- Pratiques de tolérance littéraire et artistique

- Morales de la tolérance

- Tolérance dans la juridiction

- L’éducation à la tolérance

Les propositions de communication (250 mots maximum ou : plus ou moins 10%), doivent être envoyées à tolerance2020@su.se avant le 8 avril 2020.

Elles doivent être accompagnées du nom, de l'institution de rattachement (/affiliation) et d'une courte biographie (100 mots maximum).

Les décisions seront communiquées dans la semaine commençant le 22 juin 2020.

Les communications individuelles se verront attribuer 30 minutes : 20 minutes pour la présentation et 10 minutes pour les questions et la discussion. La langue du colloque est principalement l’anglais, mais des contributions dans d’autres langues peuvent également être acceptées. Si nécessaire, nous ferons de notre mieux pour trouver des solutions pratiques en termes d’interprétation et/ou de sessions parallèles. Les articles, présentations et performances soumis pour l’événement seront considérés pour publication.

Les orateurs principaux sont

- Denis Crouzet, Professeur, Université Paris-Sorbonne,

- Emmanuel Fraisse, Professeur émérite, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3,

- Christer Mattsson, PhD, directeur de l'Institut Segerstedt, Université de Göteborg

- Jenny White, Professeur, Département d’études asiatiques, moyen-orientales et turques, Université de Stockholm,

- Cornel Zwierlein, Privatdozent Dr, Freie Universität Berlin

*

Ce colloque fait suite à la Conférence de Nice 2019 " Tolérance(s)", organisée en coopération avec la MSHS - Maison des Sciences de l'Homme et de la Société, Sud-Est, Nice.

Le 12 octobre (dîner compris) se tiendra à l’Académie royale suédoise des lettres, de l’histoire et des antiquités (Centre ville). Le 13 octobre, nous déjeunerons sur le Campus de l’Université de Stockholm, à l’ACCELERATOR le nouvel espace d’exposition de l’Université où se rencontrent l’art, la science et les questions sociales.

Après le colloque, le 13 octobre, tous les participants sont spécialement invités au Musée du Prix Nobel de Stockholm (Vieille Ville), où Lilian Thuram (Docteur honoraire de l'Université de Stockholm, champion du monde de football et fondateur de la Fondation Thuram prônant la tolérance et la prévention du racisme) interviendra lors d'un séminaire public suivi d’une réception.

Pour toute question administrative ou autre concernant le colloque : tolerance2020@su.se

Comité d’organisation :

Anders Bengtsson, Anna Carlstedt, Carin Franzén, Véronique Montagne,

Bengt Novén, Susanne Tienken et Sophie Yvert Hamon.