Colloque international

Poétiques et politiques du corps

26, 27 et 28 mai 2021

www.colloquecorps.com

PREMIÈRE CIRCULAIRE

APPEL À CONTRIBUTIONS

Le Colloque international Politiques et récits du corps a pour objectif d'ouvrir un dialogue interdisciplinaire prenant en compte les multiples façons de penser, de représenter, d'incarner et d'écrire la corporalité, en particulier dans les contextes contemporains. Les politiques crées autour du corps génèrent des récits, des discours et des poétiques variés, dissidents, irrévérencieux et complèxes.

À cet effet, le présent Colloque vise à convoquer des études sur le corps, ainsi que ses politiques et récits respectifs, à partir de perspectives incluant une optique interdisciplinaire. De cette manière, différentes disciplines des sciences humaines, sociales et artistiques convergent pour penser transversalement la corporalité.





COMITÉ D'HONNEUR

Jean-Luc Nancy, Université de Strasbourg, France

Judith Butler, Berkeley University of California, États-Unis

Loïc Wacquant, Berkeley University of California, États-Unis

Reinaldo Laddaga, University of Pennsylvania, États-Unis

Roberto Esposito, Scuola Normale Superiore di Pisa, Italie

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Andrea Ostrov, Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones, Argentine

Arturo Casas, Universidade de Santiago de Compostela, Espagne

Brigitte Le Juez Dublin City University, Irlande

Camille Dumoulié, Université Paris Nanterre, France

Christoph Holzhey, ICI Institute for Cultural Inquiry, Berlin, Allemagne

Fabrice Flahutez, Université Jean Monnet, France

Fernando Gonçalves, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brésil

Gabriel Giorgi, New York University, États-Unis

Gabriela Nouzeilles, Princeton University, États-Unis

Gabriele Bizzarri, Università degli studi di Padova, Italie

Gustavo Blázquez, Universidad Nacional de Córdoba, Consejo Nacional de Investigaciones, Argentine

Indrani Mukherjee, Jawaharlal Nehru University, Nueva Delhi, Inde

Laura Scarano, Universidad Nacional de Mar del Plata, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentine

Lucía Caminada, Universidad Nacional del Nordeste, Argentine

María do Cebreiro Rábade, Universidade de Santiago de Compostela, Espagne

Maurício de Bragança, Universidade Federal Fluminense, Brésil

Paula Sibilia, Universidade Federal Fluminense, Brésil

Silvio Mattoni, Universidad Nacional de Córdoba, Consejo Nacional de Investigaciones, Argentine

Zairong Xiang, Duke Kunshan University, Chine

COMITÉ D’ORGANISATION

Lucía Caminada, Universidad Nacional del Nordeste, Argentine

Fernando Gonçalves, Universidade do Estado de Rio de Janeiro, Brésil

ORGANISATION EXÉCUTIVE

Ceneri Rosse a.p.s., Italie

INSTITUTIONS COLLABORATRICES

Université Paris X Nanterre, Centre de recherches en Littérature et Poétique comparées, France

Universidad Nacional del Nordeste, Argentine

Universidad de Santiago de Compostela, Espagne

Università di Padova,Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, Italie

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brésil

Universidad Nacional de Córdoba, Argentine





AXES THÉMATIQUES

PENSER LE CORPS

Coordonné par Andrea Ostrov (UBA, Argentine)

Corps et biopolitique

Corps et maladie

Corps et santé

Le corps dans les Sciences Sociales et Humaines

CORPS, ESTHÉTIQUE ET PHILOSOPHIE

Coordonné par Silvio Mattoni (UNC, Argentine)

Le corps et la religion

Le corps et l’absence

Nudité

Le corps symbolique

Corps et voix

CORPORALITÉ ET POÉSIE

Coordonné par Laura Scarano (UNMdP, Argentine)

Le corps en tant que catégorie théorique transdisciplinaire et leurs modulations réflexives dans les arts poétiques.

L’intimité en tant que savoir/ressentir du corps dans les poétiques du XXe et XXIe siècle.

Corps et érotisme

Corps et témoignage socio-historique

(RE)ÉCRIRE LE CORPS

Coordonné par Indrani Mukherjee (JNU, Inde) Brigitte Le Juez (UCD, Irlande)

Corporalité et genre

(Dés)habille le corps

Corps et mode(s)

Pratiques et discours féministes

Genre et littérature

(Pos/Dé)colonialité

CORPORALITÉ ET LITTÉRATURE LATINO- AMERICAINE

Coordonné par Lucía Caminada (UNNE, Argentine) et Gabriele Bizzarri (UNPD, Italie)

Fantômes et corporalité weird

Le corps 'in drag': 'queering' le paradigme Le corps 'crip'

Politiques de la sexualité

LE CORPS DANS LA CRÉATION PLASTIQUE CONTEMPORAINE

Coordonné par Fabrice Flahutez (U. Jean Monnet, France)

Corps et création contemporaine

Surréalisme et avant-gardes 1920-1970.

Corps approximatif - corps fragmenté - corps abhumaniste.

Corps recombiné - corps prothèses- corps inanimé.

CORPS ET COMMUNICATION

Coordonné par Ícaro Vidal Ferraz Junior (PUC-SP, Brasil) et Maurício de Bragança (UFF, Brésil)

Le corps dans les média/internet/télévision

(Re)écritures erótiques du corps

Le corps collectif (audience et masse) Corps et cinéma

CORPS ET PHOTOGRAPHIE

Coordonné par Fernando Gonçalves (UERJ, Brésil)

Corps et publicité

Pratiques et discours

Auto-perceptions du corps

Corps et capital symbolique / érotique “Capturer” la corporalité

CORPS ET OBSCÉNITÉ

Coordonné par Paula Sibilia (UFF, Brésil)

Images du corps et les régimes de visibilité

Généalogie de l'obscène dans les images de nudité

Politisation du corps et reconfigurations de la morale

CORPS ET PERFORMANCE

Coordonné par Gustavo Blázquez (UNC, Argentine) et Cecilia Castro (UNC, Argentine)

Corps et performance

Corps et théâtre

Corps et danse

La fête et la nuit

Body-art

CORPORALITÉS QUEER

Coordonné par Zairong Xiang (Duke U, Chine)

Transgenre et camp

Théologie feministe

Traduction et (dé)colonialité

PERFORMANCES ARTISTIQUES

Lucrecia Agulla, Buenos Aires, Argentine

Montse Arbelo et Joseba Franco, Bilbao, Espagne

Allegra Betti van der Noot, Milan, Italie

Fernando Gonçalves, Rio de Janeiro, Brésil

UN COLLOQUE VIRTUEL

Le colloque se tiendra entièrement par des vidéoconférences sur Internet.

Ce colloque adoptera la forme de panel avec des interventions courtes de 15 minutes. Dans cette édition, entièrement en ligne, les communications seront envoyées en avancesousle mode de vidéos pré-enregistrées

Dans ce cas, des panels avec des forums seront organisés. Les participants pourront y échanger leurs avis et poser des questions, et les conférenciers devront répondre dans un temps prudentiel, de façon à garantir le débat et l'enrichissement similaire au format en direct.

.

LANGUES OFFICIELLES DU COLLOQUE

Les langues officielles du colloque sont le Français, l’Espagnol et l’Anglais.

SOUMISSION DES PROPOSITIONS

La date limite pour la soumission des contrinutions estle 15 Mars 2021 (inclus). Les propositions seront envoyées exclusivement à travers le formulaire qui se trouve dans le site du Colloque www.colloquecorps.com et seront évalués par le comité scientifique.

L'organisation communiquera le 31 mars 2021 le résultat de l’évaluation du comité scientifique sur toutes les contributions reçues.

Le paiement des frais d’inscription sera effectué avant le 10 mai 2021, selon les consignes envoyées par mail payment@colloquecorps.com.

Pré-enregistrer la communication: devront envoyer leurs vidéos avant le 15 mai 2021 selon les consignes envoyées par mail. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour l'enregistrement, elle doit être spécifiée à l'avance a coordination@colloquecorps.com.

Le colloque se tiendra en direct les 26, 27 et 28, 29 mai 2021.

Toutes les propositions provenant de conférenciers intéressées à publier leur contributions, devront l’envoyer avant le 30 juin 2021 dans le format indiqué et en suivant strictement les normes d’édition qui seront indiquées dans le même mail d’acceptation pour le colloque.

DATES

20 Mars 2021: Délai pour le dépôt des propositions de communication

31 Mars 2021: Notification aux auteurs des résultats de l’évaluation

10 Mai 2021: Délai pour le paiement des frais d'inscription des participants

12 Mai 2021: Publication du programme du colloque

15 Mai 2021: Délai pour le dépôt des vidéos

28, 29 et 30 Mai 2021: Colloque

30 Juin 2021: Délai pour le dépôt des communications

FRAIS DES PARTICIPANTS

Général: 50 euros

Le paiement des frais devra être effectué avant le 15 Mai 2021, selon les indications données par mail payment@colloquecorps.com.

Les frais des participants ouvrent droit à:

L’assistance à toutes les séances

Au catalogue des résumés de communications

Au Diplôme avec le titre de la communication

La possibilité de soumettre l’article de la communication pour son évaluation en vue de sa publication. Les textes devront suivre les normes indiquées aux auteurs et envoyées par mail avant le 30 Juin 2021.

INSCRIPTION ET FRAIS DU PUBLIC NON

La participation du publicaux débats du colloque est gratuite.

ATTESTATION EN TANT QUE PUBLIC

Le public qui suit et qui participe aux débats peut se faire délivrer une attestation de participation au colloque. Pour cela, on est priéde la solliciter à la payment@colloquecorps.com à la fin du colloque et payer 10 euros pour des frais de gestion.

CONTACT

secretariat@colloquecorps.com