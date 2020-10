Sorbonne, Maison de la recherche, Amphi Molinié / INHA, salle Vasari / Théâtre de l'Odéon, salle Roger Blin

Colloque international

Le Canon théâtral à l’épreuve de l’histoire

2-3-4 juin 2021

Sorbonne Université, Institut Universitaire de France,

ENS-Ulm, Université Paris Nanterre, Université de Victoria (Canada),

Théâtre de l’Odéon, Comédie-Française

Comité d’organisation

Anne-Françoise Benhamou, Charlotte Bouteille-Meister, Renaud Bret-Vitoz, Marion Chénetier-Alev, Agathe Giraud, Sara Harvey, Tiphaine Karsenti, Sophie Marchand, Florence Naugrette, Agathe Sanjuan, Virginie Yvernault

Comité scientifique

Marco Consolini, Georges Forestier, Pierre Frantz, Sylvaine Guyot, Gianni Iotti, Martine Jey, Hélène Merlin-Kajman, Jeffrey Ravel, Clare Siviter

L’histoire littéraire et l’histoire du théâtre, qui suivent des voies parfois parallèles, parfois divergentes, ont-elles constitué un « canon » du théâtre, que l’histoire culturelle invite à déconstruire ou à réévaluer ? Comment ce canon s’est-il constitué ? Sur quelles valeurs ? Via quelles instances de légitimation ? En construisant quels mythes apparemment indéboulonnables, et à quel usage ? Comment ce canon évolue-t-il au fil du temps ? L’historiographie du théâtre comme art de la scène et pratique institutionnelle, enrichie des apports de l’histoire culturelle, est-elle incompatible avec les méthodes de l’histoire littéraire, ou celle-ci peut-elle s’enrichir des recherches permises par celles-là ? Convient-il d’établir une distinction entre canon et répertoire ? Comment les gens de théâtre intériorisent-ils le canon théâtral, se l’approprient-ils, s’en détachent-ils, composent-ils avec lui ? Dans quelle mesure contribuent-ils à le reformater ? Comment les artistes étrangers abordent-ils le canon français ? Comment la mise en scène elle-même peut-elle se canoniser ? Quelles constructions rétroactives les grandes mises en scène effectuent-elles sur le canon ? Que fait le spectacle de l’histoire littéraire ?

1e journée, mercredi 2 juin 2021, Sorbonne, Maison de la Recherche, Amphi Molinié

Ce que l’histoire littéraire fait à l’histoire du théâtre

2e journée, jeudi 3 juin 2021, Institut National d’Histoire de l’Art, salle Vasari

Ce que l’histoire du théâtre fait à l’histoire littéraire

3e journée, vendredi 4 juin 2021, Théâtre de l’Odéon, salle Roger Blin

Ce que le spectacle vivant fait à sa propre histoire

*

Les frais de transport et d’hébergement pourront être pris en charge par les établissements organisateurs du colloque.

Les propositions de communications, d’une longueur comprise entre 1000 et 3000 signes, accompagnées d’un CV d’une demi-page maximum, sont à adresser avant le 15 janvier 2021 à virginie.yvernault.pro@gmail.com.

Les réponses du comité scientifique parviendront fin janvier.