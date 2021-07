Le beau et le laid : entre littérature, discours et culture (Tunisie)

Tunisie

République tunisienne

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Jendouba

Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités du Kef

Colloque international

« Le beau et le laid » : entre littérature, discours et culture

Appel à contributions :

Date limite le : 15 septembre 2021

Le département de Français de l’ISEAH du Kef organise du 2 au 4 décembre 2021 un colloque international intitulé :

« Le beau et le laid » : entre littérature, discours et culture.

Ce colloque a pour objectif d’étudier les représentations du beau et du laid dans la littérature et dans les arts.

Le beau et le laid sont souvent perçus comme allant de soi, comme des antonymes et des contraires ; cette perception structure notre relation au monde.

Thématique philosophique par excellence, la dichotomie du beau et du laid constitue depuis l’Antiquité (Socrate et Platon) l’un des centres d’intérêt les plus présents dans les écrits de philosophes. Platon définit le beau comme « la splendeur du vrai », l’associant au bien, au raisonnable. Cette vision sera relayée par le christianisme qui associera le laid au mal.

Au XVIIIe siècle, et même après, la tendance générale a été de reconnaître le laid, non pas comme partie intégrante du beau, de la création artistique, mais plutôt comme moyen de retrouver le beau, lui attribuant une fonction démonstrative.

Le sordide, le monstrueux, l’épouvantable, le dérangeant, le difforme, ces anciens tabous ne sont-ils pas aussi la face secrète de notre existence comme l’ont déjà montré les surréalistes, les cubistes et les dadaïstes en magnifiant toute forme difforme comme pour exprimer leur rage par rapport aux codes, aux traditions et aux règles qu’on leur imposait ? Appréhendés du point de vue de l’analyse des œuvres littéraires et artistiques, le beau et le laid relèvent du jugement esthétique du critique.

L’histoire de la critique littéraire et artistique est jalonnée de querelles virulentes imputables à des conflits d’interprétation des œuvres.

Comment peut-on évaluer la beauté et la laideur d’une chose, d’un objet, d’une œuvre, d’un tableau ?

Par ailleurs, le couple, le beau et le laid, dans la civilisation de l’image et des réseaux sociaux, pose la question de l’auto-représentation : à titre d’exemple l’image « améliorée » de soi, d’un paysage, d’un événement, constitue-t-elle une fuite du laid ?

Ce couple entretient un rapport complexe – qu’il s’agit de déconstruire – avec notre quotidien saturé en images et avec notre monde hyper connecté, (photoshopé, retouché, sur-touché même).

A la lumière de tous ces questionnements, et dans la perspective multidisciplinaire qui est la notre, les axes suivants seront proposés pour nourrir les débats à travers des communications ciblées :

- Axe lexico-sémantique :

* Beauté et laideur, entre désignation et représentation.

* Le vocabulaire et les rapports sémantiques.

* Expressions figées, stéréotypes et proverbes.

- Analyse du discours :

* Les régularités rhétoriques et pragmatiques d’un discours sur le beau et le laid.

* Argumentation et jugement de valeur.

* Sémiotique du beau et du laid.

* Subjectivité, connotation et symbolisation.

- Littérature et culture : nous voulons également à travers ce colloque pluridisciplinaire interroger l’évolution des représentations de ces deux notions problématiques dans la littérature et dans les arts, en multipliant les approches : littéraire (sémantique/rhétorique), philosophique (esthétique) et communicationnelle (sémio-pragmatique).

A l’évidence, ces axes n’épuisent pas les représentations littéraires et discursives de la beauté et de la laideur. Ce seront des optiques qui donneront l’occasion aux participants de croiser leurs différentes disciplines sur la thématique en question.

Indications bibliographiques :

- Anscombre (J-C), Théorie des topoï, Paris, Kimé, 1995.

- Barthes (Roland), L’aventure sémiologique, Paris, Seuil, 1991.

- Ducrot (Oswald), Les échelles argumentatives, Paris, Minuit, 1980.

- Eco (Umberto), Histoire de la Beauté, FLAMMARION, 2004.

- Eco (Umberto), Histoire de la Laideur, FLAMMARION, 2007.

Modalités de participation :

Les propositions, d'une page maximum, accompagnées d’une brève notice bibliographique devront être envoyées avant le 15 septembre 2021 à l’adresse électronique suivante : colloquebeaulaid@gmail.com. Elles devront mentionner le nom et le prénom de l’auteur, son affiliation académique, le titre de la communication ainsi que les mots clés. Un CV devra accompagner la proposition.

Les auteurs seront informés du choix du comité de lecture le 4 octobre 2021.

Renseignements :

Pour tout autre renseignement, veuillez contacter la coordinatrice du colloque Mme Nahla Zid par courriel à nahlazid9@gmail.com

ADRESSE :

- ISEAHK, CITÉ EDDIR LE KEF

CODE POSTAL: 7100

TÉLÉPHONE: 00216 78 204 963

FAX: 00216 78 201 679

EMAIL: ISEAH.RF2013@ISEAHKF.RNU.TN

Comité scientifique :

Université de Jendouba : Jacqueline Bacha, Samira Ouelhezi, Narjess Saidi.

Université de la Manouba : Hamdi Hemaidi, Zine EL Abidine Ben Aissa, Jalel Gharbi.

Université de Tunis : Abdessatar Sahbani.

Université de Tunis El Manar : Badr Edin Ben Henda.

Comité d’organisation :

Samir Jbebli, Nahla Zid, Ines Shili, Ines Mouhli, Dorsaf Ben Essid.

Coordinatrice : Nahla Zid.

Responsable : Aymen Ben Essid.