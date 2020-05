Tunis, Jendouba (Tunisie)

Appel à contribution

Colloque international :

« Il y a deux siècles, naissait Gustave Flaubert »

Les 6 et 7 avril 2021,

à l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Jendouba,

et à l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis

Direction : Badreddine BEN HENDA

En 2021, c’est-à-dire l’année prochaine, le monde des Belles-Lettres célèbrera le 200ème anniversaire de Gustave Flaubert. La Tunisie sera d’autant plus concernée par l’événement que l’auteur de Salammbô accorde, dans sa vie, dans sa Correspondance et dans son œuvre romanesque, un intérêt particulier à Carthage et à son histoire. Le voyage effectué sur nos terres au printemps de 1858 lui permet de réinventer la cité et la civilisation carthaginoises à partir d’éléments historiques authentifiés, mais aussi d’éléments subjectifs relevant de ses désirs, de ses fantasmes et même de ses délires les plus intimes. Le roman qui en naquit fut, à sa publication, un franc succès de librairie et suscita les polémiques les plus diverses et les plus contradictoires. C’est au XXème siècle seulement, comme le reconnaît Maurice Nadeau, «qu’on voit mieux la nature et l’importance de la gageure tenue par l’auteur, l’excentrique réussite à laquelle elle a donné lieu. » Notre époque ne cesse en effet de réhabiliter Salammbô, mais aussi le génie créateur et novateur qui donna naissance aux autres fictions de Flaubert. La littérature moderne et postmoderne crie haut et fort sa dette à Gustave Flaubert, à ses idées et théories sur le style, l’écriture romanesque et le langage, à sa lecture de l’histoire, à son engagement indéfectible pour l’Art et la Beauté.

Le colloque que nous envisageons d’organiser à l’occasion du 200ème anniversaire de Flaubert portera justement sur cette dette et sur les valeurs universelles que ce romancier incarne. Lecteur infatigable, travailleur acharné, farouche ennemi de la bêtise, de la médiocrité et de toutes les petitesses morales, créateur authentique et d’une rare humilité, militant « écologiste » en faveur du bon goût en toutes choses, « diététicien de la littérature », dépollueur amusé et amusant de la parole et du langage humains, féministe incompris, romantique dans l’âme et dans la peau en dépit de toutes les étiquettes « réalistes » qui le pourchassent jusqu’à nos jours, Gustave Flaubert reste, en 2021, actuel pour tout cela et pour bien d’autres vertus sur lesquelles nous espérons jeter de nouvelles lumières à l’occasion du colloque projeté.

Il s’agira donc du Flaubert qu’on relit et qu’on redécouvre en 2021, de son œuvre romanesque qui garde encore bien des secrets pour le lecteur d’aujourd’hui et de demain, de sa surabondante Correspondance qui continuera de révéler d’étonnantes vérités sur l’homme, ses principes, ses rêves, ses relations, ses postures sociales, littéraires, ou autres. Il s’agira aussi des leçons de vie que l’homme du XXIème siècle peut apprendre de Flaubert et de son œuvre, des exemples de résistance qu’ils donnent contre le règne de l’inintelligence et de la suffisance. Que peut nous apprendre encore Flaubert après l’épreuve universelle du Covid-19, de quel secours peut nous être l’humour flaubertien en pareilles circonstances ? Face aux nouveaux périls qui menacent l’humanité à l’aube du troisième millénaire, quelle sagesse puiser dans la vie et la pensée de Flaubert ?

Cependant, s’il s’agit de montrer à quel point Flaubert est indémodable, dans plusieurs domaines et sur de nombreux sujets encore d’actualité, notre colloque vise aussi à souligner les limites et les failles de sa pensée et de son rêve littéraire confrontés aux attentes du citoyen et du lecteur du XXIème siècle. Que pèsent aujourd’hui les théories littéraires et les principes esthétiques de Flaubert ? Si de grands écrivains du XXème siècle se sont reconnus en lui, en est-il de même actuellement ? A quel(s) niveau(x) précis, peut-on considérer que « l’héritage » flaubertien est, de nos jours, en grande partie entamé ? Que reste-t-il de l’écrivain et de l’artiste tels que les concevait et rêvait l’auteur de Madame Bovary ? Que reste-t-il du « mythe » et de la mythologie créés et nourris autour de Flaubert durant près de deux cents ans ?

Toutes ces questions et d’autres encore constitueront les principaux axes de réflexion relativement à l’actualité, voire à l’universalité de l’un des écrivains les plus lus et relus, étudiés et réétudiés dans le monde. En hommage à l’homme, à l’artiste et au penseur, notre colloque « Il y a deux siècles, naissait Gustave Flaubert » s’efforcera de rendre compte, tout en la nuançant quand cela s’impose, de cette singulière pérennité.

Principaux axes de réflexion :

Héritages de Flaubert dans la production littéraire d’aujourd’hui

Flaubert dans la critique littéraire, de 1990 à 2021

Flaubert dans le cinéma d’aujourd’hui

Les « Politiques » de Flaubert

Flaubert connu, méconnu : idées reçues et vérités nouvelles sur l’homme et l’œuvre

Le « confinement » à la Flaubert

Le bovarysme de nos jours

*

*

Coordinateur du colloque :

Badreddine BEN HENDA (ISSHT, Université de Tunis El Manar)

Comité scientifique

Mansour M’henni (Université de Tunis El Manar, Tunisie)

Ali Abassi (Université de Manouba, Tunisie)

Jacqueline Bacha (Université de Jendouba, Tunisie)

Gisèle Séginger (Université Gustave Eiffel / Institut Universitaire de France)

Yvan Leclerc (Université de Rouen, France)

Mustapha Trabelsi (Université de Sfax, Tunisie)

Monia Kallel (Université de Tunis El Manar, Tunisie)

Alain Vaillant (Université Paris Nanterre, France)

Mohamed Chagraoui (Université de Tunis El Manar, Tunisie)

Francis Lacoste (Université de Bordeaux III, France)

Arselène Ben Farhat (Université de Sfax, Tunisie)

Hassan Bakhaïria (Université de Gafsa, Tunisie)

Comité d’organisation

ISSH de Jendouba : Narjès Saïdi, Mongia Abidli, Hassène Amdouni, Raoudha Barhoumi, Karama Toraa, Khemiri Nadia

ISSH de Tunis : Ghada Néchi, Maha Essaghi, Anissa Manaï.

*

Langue de la communication : français

Date limite de la réception des propositions : 1er février 2021

Les propositions doivent être envoyées à l’adresse suivante : benhendab@yahoo.fr

(titre, brève présentation du projet de communication + notice sommaire sur l’auteur)

Notification aux auteurs : 1er mars 2021

Envoi du programme : 20 mars 2021

Date limite pour l’envoi de la version définitive de la contribution : 30 mai 2021

Publication des travaux : Premier trimestre 2022