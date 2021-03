Virtuel (Université de Jaén)

Colloque international hispano-français en ligne:

J.M.G. Le Clézio après le prix Nobel: continuité ou nouveaux horizons?

Université de Jaén, 20-21 mai 2021



L’oeuvre de Le Clézio, du Prix Renaudot décerné en 1963 (au Procès-verbal) au Prix Nobel de 2008, est désormais reconnue comme une oeuvre majeure de la littérature française contemporaine. La critique leclézienne a analysé son style si singulier qui a évolué au fil des ans. Après la publication de Désert en 1980, ses récits semblent abandonner la solitude et la froideur, et même l’aliénation moderne de personnages absorbés par les métropoles, pour devenir des narrations plus intimes, inspirées d’épisodes de la biographie de l’auteur et de quelques-uns de ses ancêtres. Des oeuvres dans lesquelles l’attention à la nature est plus marquée, de même qu’un engagement humaniste.

Les livres publiés après 1980 conduisent en effet les lecteurs vers des paysages exotiques, vers des personnages à la frontière des conventions sociales, vers des aventures et des expériences de l’écrivain, ses rêves et ses illusions.

Mais, après la projection internationale provoquée par le Prix Nobel, le temps est peut-être venu de s’interroger sur l’évolution de l’oeuvre de Le Clézio, sur les livres publiés après 2008, entre autres : Histoire du pied et autres fantaisies (2011), Tempête (2014), Alma (2017), Bitna, sous le ciel de Séoul (2019), Chanson bretonne (2020). Faut-il découvrir, dans cette dernière partie de son oeuvre, un Le Clézio renouvelé, ou la permanence de certaines thématiques, ou de certains messages, un style différent ou peut-être devenu déjà classique ?Le colloque hispano-français de Jaén a pour but de réunir des chercheuses et des chercheurs qui devront questionner ces derniers textes, sans s’interdire une comparaison avec les oeuvres antérieures.

Des spécialistes reconnus de l’œuvre de Le Clézio (Marina Salles, Bruno Thibault, Loreto Canton Rodriguez) nous feront l’honneur de participer à cette rencontre.

Après le colloque, les textes sélectionnés par le comité scientifique seront publiés dans une maison d'édition prestigieuse.



* Nous envisageons la possibilité d’une participation en présentiel et choisie volontairement par les participant.e.s, si la situation sanitaire le permet.



Le comité organisateur

María José Sueza Espejo (Université de Jaén)

María Manuela Merino García (Université de Jaén)

André Alain Morello (Université de Toulon)



Le comité scientifique

María Luisa Bernabé Gil (Universidad de Granada)

María Loreto Cantón Rodríguez (Universidad de Almería)

Lourdes Carriedo López (Universidad Complutense de Madrid)

Annick Jauer (Universidad de Toulon)

Genara Pulido Tirado (Universidad de Jaén)

Martine Sagaert (Universidad de Toulon)



ENVOI DE PROPOSITIONS DE COMMUNICATION (RÉSUMÉ/500 MOTS ET BREF CV):

JUSQU’AU 15 AVRIL 2021

FORMULAIRE D’ENVOI DE PROPOSITIONS: https://forms.gle/yi6bkL47z4qiZHXi9

Courriel/Contact: leclezio2021jt@gmail.com

Questions administratives: dortiz@ujaen.es

ACCEPTATION DE PROPOSITIONS: 20 AVRIL 2021

REMISE DU TEXTE COMPLET POUR LA PUBLICATION: 10 SEPTEMBRE 2021

FORMULAIRE D’INSCRIPTION: https://forms.gle/Nf6MXnFjrKCvkWmT8

PROGRAMME: https://drive.google.com/drive/folders/1wiAO5Iwmp4zBfjNJFEK9KxEPcipORQcx?usp=sharing

INSCRIPTIONS:TARIFS: https://drive.google.com/drive/folders/1wiAO5Iwmp4zBfjNJFEK9KxEPcipORQcx?usp=sharing