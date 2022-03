Universidade NOVA de Lisboa – Faculté de Sciences Sociales et Humaines (NOVA FCSH), Lisbonne, Portugal.

26, 27 et 28 octobre 2022

Universidade NOVA de Lisboa – Faculté de Sciences Sociales et Humaines (NOVA FCSH)

Institut d ́Études de Littérature et Tradition (IELT)

Colégio Almada Negreiros (CAN), Campus de Campolide, 1099-085 Lisbonne, Portugal.



L’homme occidental a lutté pendant des siècles contre sa propre animalité, en se réfugiant dans la civilisation et la culture pour éviter le retour aux origines ou à un degré zéro de la nature humaine. Il s’est servi de son extraordinaire capacité de transformation du vivant en général (ce qui le distingue d’ailleurs des autres animaux) pour créer de nouvelles formes de vie qui ont bouleversé la nature même et la théorie du sujet-animal.

En effet, l’émergence d’une robotique autonome et des manipulations de l’être vivant par la biotechnologie ont donné naissance à des créatures hybrides (clones, cyborgs, robots, et autres créatures artificielles) qui brouillent les frontières entre l’artificiel et le naturel, l’humain et l’inhumain, obligeant l’anthropos à se repenser au miroir de (son) animalité et à reconsidérer aussi ses rapports avec les autres animaux, humains et non humains.



En réalité, la science a modifié la condition humaine à telle point que l’humanité se trouve, peut-être, à un tournant radical de son histoire, puisque l’espèce humaine perd le privilège qui lui fut toujours octroyé au profit d’individus inédits, fabriqués par les nouvelles technologies.



Or dans ce contexte d’indéfinition ontologique, mais aussi d’effondrement tragique de la biodiversité et de l’environnement, où augmentent les inquiétudes concernant l’avenir de l’homme et de ses relations avec les autres espèces, comment préserver une définition de l’humain ? Il devient urgent de repenser le futur de l’humanité à l’aune de nouvelles perspectives, qui supposent, peut-être, le retour à l’animal, à l’animalité ou même à une réanimalisation de l’humain.



L’objectif de ce colloque est de créer un espace éminemment pluriel et interdisciplinaire de réflexion sur cette problématique, en appelant au dialogue entre

différentes perspectives et disciplines. Nous invitons, donc, des propositions de communication dans les domaines des sciences, des littératures, de la théorie littéraire, de la philosophie, de l’histoire, des études culturelles, des arts, tels que la peinture, la photographie, le cinéma, la bande dessinée, etc...



Axes de réflexion possibles :

- Antihumanismes, posthumanismes, transhumanismes;

- Animalismes, especismes et zoofuturismes;

- Les rapports de l’homme moderne avec son essence animale et déshumanisation.;

- Nouvelles ontologies du corps. Devenirs et métamorphoses. Hybridismes et

déformation;

- Effacement des limites ontologiques entre l’humain et le non humain : émergence des

rapports triangulaires homme/animal/machine;

- Fictions posthumanistes : utopies et dystopies;

- Zoopoétique de l’hypermodernité: déception posthumaniste et retour de/à l’animal;

- Hommes, animaux et environnement. L’animalité comme mémoire des origines et

reconnexion avec les forces de la nature;

- Géocide et déshumanisation : imaginaires de l’apocalypse;

- Biodiversité, conservation des espèces et théories de l’Anthropocène.



Langues du colloque : Portugais, français, anglais et espagnol.



Envoi des propositions : Les propositions de communications devront être envoyées à l’adresse coloquioanimalidade@fcsh.unl.pt, avant le 30 avril 2022, accompagnées d’un résumé (maximum 250 mots) et d’une courte biographie (maximum 150 mots).

Calendrier :

- 30 avril: date limite pour l’envoi des propositions;

- 15 mai: réponse de l’organisation;

- 30 juin: date limite pour l’inscription au colloque;

- 5 septembre: divulgation du programme;

- 26, 27 et 28 octobre: colloque.



Frais d’inscription:

- Participants sans présentation de communication : sans frais d’inscription.

- Étudiants et chercheurs de l’IELT: 50€

- Participants avec présentation de communication:

- du 15 mai au 15 juin: 80€

- du 15 au 30 juin: 100€



L’inscription ne sera considérée comme effective qu’après paiement des frais et réception du justificatif à l’adresse coloquioanimalidade@fcsh.unl.pt, accompagné des

informations qui devront figurer sur le reçu, ainsi que de la fiche d’inscription qui sera disponibilisée sur la page du colloque. Le paiement sera effectué par virement bancaire sur le compte de FCSH - Universidade NOVA de Lisboa, dont les coordonnées sont les suivantes:



IBAN: PT50 0018 000321419114020 13

BIC/SWIFT: TOTAPTPL



Organisation:

Ana Paiva Morais (IELT - NOVA FCSH)

Carlos Carreto (IELT - NOVA FCSH)

Márcia Seabra Neves (IELT - NOVA FCSH)

Sara Graça da Silva (IELT - NOVA FCSH)