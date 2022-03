Libreville, Université Omar BONGO (GABON)



COLLOQUE INTERNATIONAL EN HOMMAGE AU PROFESSEUR JULES MBA-NKOGHE



« LES SCIENCES DU LANGAGE EN AFRIQUE :



PARADIGMES, OBJETS ET OPPORTUNITES »



7-8-9 Novembre 2022 à l’Université OMAR BONGO (GABON)



Centre de Recherche et d’Études sur le Langage et les Langues (CRELL)



Groupe de Recherche en Langue et Communication (GRELACO)



Langue Culture et Cognition (LCC)







Envisager de questionner une science sous le prisme de l’Afrique présente bien souvent le risque que le sujet scientifique ne survive pas face au poids des préoccupations de terrain, que l'on résume par commodité sous l'expression "questions de développement". Le terrain « Afrique » présente de nombreuses problématiques politiques, culturelles, économiques et sociales dont le linguiste doit tenir compte et qui conduisent nécessairement à « une volonté de changer de visée et d’objectifs avec l’invention de nouveaux protocoles théoriques et l’expérimentation de nouveaux outils méthodologiques[1]». Il s'agit de faire coïncider les enjeux épistémologiques non seulement avec sa réalité, mais aussi avec ses besoins d'aujourd'hui.



Ainsi s'inscrivent des ruptures épistémologiques en phase avec des enjeux sociétaux. Quelle évolution a suivi la science des langues, du langage et de la langue (Lacan) dans l'exploration du réel africain et de ses pratiques et représentations langagières ? Comment cette science est passée de l'équipement des langues à la gestion des écosystèmes linguistiques? En dernière instance, l'Afrique n'est-elle pas une chance pour les sciences du langage dans la mesure où le continent noir leur offre l'occasion de faire le choix de repenser sa démarche heuristique comme Hjelmslev, ou le linguiste genevois Saussure et de redéfinir ainsi la théorie linguistique et ses expansions sémiotiques, de même que l'imaginaire scientifique indissociable des problématiques socio culturelles et des représentations sociales.



En offrant cette occasion-là, à la communauté scientifique internationale, le département des sciences du langage entend actualiser l'articulation dialectique entre les paradigmes, les objets et les opportunités en sciences du langage, tracer des perspectives de développement institutionnel et rendre un hommage solennel au professeur Jules Mba-Nkoghe, premier linguiste gabonais, qui a dû attendre le retour du multipartisme et l'engagement syndical de la communauté universitaire gabonaise pour être aux avants postes dans le processus de création d'un département des sciences du langage.



C’est un moment de retraite Scientifique et d'introspection qui vise à faire, en quelque sorte, le bilan des méthodes, en vue d'évaluer leur pertinence longtemps après leur introduction en Afrique. C’est donc un espace qui interrogera le présent et mettra en perspective l'avenir, avec les lumières du passé.



Le Département des Sciences du Langage de l’UOB invite la communauté universitaire à réfléchir aux problématiques auxquelles l'Afrique en interaction avec le monde globalisé l’assigne. Ainsi, enseignants-chercheurs et chercheurs sont-ils conviés à questionner et/ou proposer un environnement théorique (conceptuel et méthodologique) apte à permettre de surmonter, collectivement, le défi de transformer le continent à partir des sciences du langage et de ses épistémologies. Une liste non exhaustive d'axes de réflexion est proposée à cet effet :





-Axe 1 : Epistémologie des Sciences du langage et dialogue des disciplines



-Axe 2 : Sciences du langage et défis sociétaux : enjeux politiques et économiques



-Axe 3 : Sciences du langage et pratiques pluri-modales (la publicité, la photographie, le cinéma, le chant, les réseaux sociaux, etc.)



-Axe 4 : Sciences du langage, innovations technologiques et défis de la traduction



-Axe 5 : Enjeux identitaires et mondialisation : politiques linguistiques, politiques de la langue et transmission des langues



- Axe 6 : Sciences du langage et dématérialisation des traditions orales africaines : enjeux épistémologiques et culturels





- Diffusion de l’appel 30 janvier 2022



- Réception des propositions de Communication du 1er février au 15 Avril 2022



- Avis du comité scientifique 15 Mai 2022





Les frais d’inscription sont de 50 000 FRANCS CFA (75 euros) pour les enseignants-chercheur.e.s ; 30 000 francs CFA (50 euros) pour les docteurs non recrutés ; 20 000 francs CFA (30 euros) pour les doctorant.e.s. Ils couvriront le kit du communicant, les déjeuners et les pauses-café.





Les propositions de communication devront être adressées, jusqu’au 1er Avril 2022, à l’adresse suivante :colloquelibreville@gmail.com avec copie à mbondzijeannette@gmail.com



Les propositions seront accompagnées d’une page de renseignements pratiques comprenant : nom, affiliation, téléphone, adresse postale et électronique.



Les résumés (hors bibliographie) ne dépasseront pas 2500 caractères, espaces non compris (Times new Roman 12 avec interligne simple et en format Word en français).



La décision du comité scientifique sera communiquée le 15 Mai 2022.



ASSA-ASSA Synthyche (Université Omar Bongo, GABON)



BIBANG Claver (Université Omar Bongo, GABON)



DISSY-DISSY Romuald (Université Omar Bongo, GABON)



EKWA-EBANEGA Guy-Modeste (Université Omar Bongo, GABON)



MBONDZI Jeannette Yolande (Université Omar Bongo, GABON)



MINKO-mi-NGUI Danielle Patricia (Université Omar Bongo, GABON)



NDENGUINO MPIRA Hermano (Université Omar Bongo, GABON)



OLLOMO-ELLA Régis (Université Omar Bongo, GABON)



OMPOUSSA Virginie (Université Omar Bongo, GABON)



La mutuelle des étudiants du Département des Sciences du Langage (GLOSSA)







· AKIGUE-BAKONG Sylvie Maitre de Conférences (Université Omar Bongo, GABON)



· EMEJULU James Duplessis, Professeur des universités (Université Omar Bongo, GABON)



· FEUILLARD Colette, Professeure Emérite, (Université Paris-Descartes, FRANCE)



· IDIATA Daniel Franck, Professeur des universités (Université Omar Bongo, GABON)



· LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, Professeure des universités (Université Félix Houphouët-Boigny, CÔTE D’IVOIRE)



· MADEBE Berthin Georice, Directeur de Recherches, (CENAREST-IRSH, GABON)



· MAVOUNGOU Paul Achille, Maitre de Conférences (Université Omar Bongo, GABAON))



· MEBIAME ZOMO Mexan, Maitre de Conférences (Université Omar Bongo, GABON)



· MEBIAME-AKONO Pamphile, Professeur des universités (Université Omar Bongo, GABON)



· MOUGUIAMA-DAOUDA Patrick, Professeur des universités (Université Omar Bongo, GABON)



· MOUSSIROU-MOUYAMA Auguste, Professeur des universités (Université Omar Bongo, GABON)



· MOUSSOUNDA IBOUANGA, Firmin, Maitre de Conférences (Université Omar Bongo, GABON)



· NTO-AMVANE Théodorine, Maître de Conférences (Université Omar Bongo, GABON)



· NZANG-BIE Yolande, Maître de Conférences (Université Omar Bongo, GABON)



· ONDO-MEBIAME Pierre, Professeur des universités (Université Omar Bongo, GABON)



· ONGUENE ESSONO, Professeur des universités (Université Yaoundé I, CAMEROUN)



· OVONO-EBE Mathurin, Maitre de Conférences (Université Omar Bongo, GABON)









[1] Mouhamedoune Abdoulaye Fall, « Décoloniser les sciences sociales en Afrique », Journal des anthropologues [En ligne], 124-125 | 2011, mis en ligne le 01 mai 2013, consulté le 08 janvier 2022. URL : http://journals.openedition.org/jda/5874 ; DOI : https://doi.org/10.4000/jda.5874