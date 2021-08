Média (Colloque International des Études Françaises et Francophones XXe et XXIe s, Pittsburgh, USA)

Université de Pittsburgh

Colloque International des Études Françaises et Francophones du XXe et XXIe siècles

24-26 mars, 2022

University of Pittsburgh

Conférence hybride (formats en présentiel et à distance)

Appel à contributions

Média

La déclaration prémonitoire de Marshall McLuhan - “le médium constitue le message même” – fête ses soixante ans. L’ère dans laquelle nous vivons est rythmée par des flux incessants de textes, d’images, de sons, transmis et consommés via un éventail de plateformes. Ces nouveaux médias créent des réseaux, connectent des communautés, mais les polarisent également en manipulant et en déformant les discours. Comment des formes “traditionnelles” de production culturelle (littérature, art, film) représentent-elles l’essor des réseaux sociaux et des nouvelles technologies? Comment les différents médias (le livre papier, les œuvres visuelles, numériques et audiovisuelles) influencent-ils les débats autour de la race, le genre, la sexualité, la migration, la nationalité et l’environnement?

Nous accueillons les propositions d’intervention sur les littératures d’expression française, ainsi que le cinéma, la bande dessinée, le théâtre, la musique, la danse, la photographie et les autres arts visuels. Nous encourageons également les soumissions qui s’inscrivent dans le cadre interdisciplinaire de notre recherche et notre enseignement à l’Université de Pittsburgh: genres et sexualités, nation/transnation, environnement, film et média. Enfin, du fait que la pandémie de COVID-19 a bouleversé notre travail académique, nous organisons une conférence hybride, en incluant des formats envisagés pour être adaptés en présentiel ou à distance. En suivant ce format, nous invitons les propositions qui repensent nos méthodes pour conduire et partager la recherche, en particulier dans le cadre des nouvelles technologies. La conférence hybride inclut aussi des sessions pour les étudiants sous-gradués; des présentations flash sur l’enseignement et la recherche académique; des sessions sur l’édition, y compris une table ronde virtuelle et des ateliers avec les responsables éditoriaux; et des “mixers” virtuels pour les participants, selon leurs champs d’intérêts.

Nous encourageons les propositions individuelles et les panels. En plus des domaines mentionnés ci-dessus, le comité organisateur s’intéresse particulièrement, mais non exclusivement, aux propositions portant sur les thèmes suivants:

Les médias et les actualités, les médias nationaux, les médias francophones

La race, le racisme, l'antiracisme

Les relations sociales et de classe; l’inégalité et la précarité

Crises, conflits, et guerre; l’humanitaire

Le néolibéralisme; les marchés; l’argent

Les migrations; les frontières; la sécurité

La matérialité; les archives

L’affect et l’émotion

Le réchauffement climatique; l’Anthropocène

Espaces urbains et ruraux

Vitesse, vélocité, accélération

Des propositions individuelles ou des sessions complètes portant sur les œuvres de nos conferencier(ères) en séance plénière (Michaël Ferrier, Jessica Oublié, Yves Citton, et Kaiama Glover) sont aussi les bienvenues.

Les propositions de communication individuelles (250 mots et une brève bio-bibliographie) et les panels complets (vivement encouragées, 500 mots et de courtes bios) peuvent être soumises en anglais ou en français par e-mail à l’adresse: FFSC2022@pitt.edu avant le 15 septembre 2021.

N.B. Si votre proposition est acceptée, veuillez indiquer votre participation “en présentiel” ou “virtuelle.”

“Rencontre avec l’auteur.e”

Auriez-vous un livre à paraître ou récemment publié (une monographie ou un volume collectif) se rattachant au sujet de la conférence ? Souhaitez-vous accueillir ou participer à une discussion sur votre livre ? Parmi les divers formats envisagés pour la conférence, nous organiserons huit à dix séances de “rencontre avec l'auteur.e,” chacune de 90 minutes. Nous vous invitons à soumettre une brève description de votre livre ainsi qu'une biographie (200 mots au total), en anglais ou en français par e-mail à l'adresse: FFSC2022@pitt.edu avant le 30 août 2021 (prolongé au 15 Sept).