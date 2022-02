Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie

APPEL À COMMUNICATIONS

La Xe édition du Colloque International

Communication et Culture dans la Romania Européenne (CICCRE)



les 10-11 juin 2022, en ligne



Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie



Identité – Diversité







La construction de la civilisation romaine unitaire sur une base ethnoculturelle extrêmement variée ainsi que son évolution par l’assimilation des influences culturelles et linguistiques des populations entrées en contact à travers le temps sont des réalités irréfragables. La même civilisation a constitué, à la fois, un remarquable générateur de ressources de créativité et le noyau de nombreuses tendances centrifuges, qui ont donné naissance aux cultures et aux civilisations néolatines, réunies à l’occasion de la Xe édition, anniversaire, du Colloque International Communication et Culture dans la Romania européenne (CICCRE), organise par l’Université de l’Ouest de Timișoara, les 10-11 juin 2022.



L’unité en diversité, issue de l’agrégation des identités et des particularités locales / régionales, a constitué, il y a deux millénaires, un idéal et ne cesse de l’être encore. Manifesté sous plusieurs formes : l’équivalence fonctionnelle-terminologique des aspects langagiers, la circulation et la valorisation des produits culturels et créatifs ou la compréhension de la macro-histoire régionale en tant que processus commun de transformation, cet idéal s’avère toujours prêt à trouver son épanouissement.



Les mots-clés que l’édition anniversaire du CICCRE propose pour thématique – identité et diversité – sont des concepts fondamentaux de l’existence, largo sensu, et ils ne sont guère le produit d’un choix fortuit, mais ils démontrent, une fois de plus, leur actualité, aujourd’hui comme dans le passé, à travers les deux millénaires de configuration et de manifestation de la Romania européenne. L’évolution de la matrice communicationnelle, fournie par la langue latine (préservée néanmoins comme lien et comme langue de la culture écrite), la naissance et l’essor des langues néolatines (à la fois, par la réactivation des sous-strates et par l’assimilation de nouvelles expériences culturelles et linguistiques, générées surtout par les métamorphoses du premier millénaire), tout comme les contre-réactions civilisationnelles, nées dans l’ancien Barbaricum (dont on a les souches germanique et slave de l’Europe, mais pas seulement celles-ci) comptent, sans doute, parmi les étapes les plus évidentes du devenir de la Romania, liées étroitement à l’acte de la communication directe. On voit cependant des processus similaires se manifester également dans les formes de la communication oblique, associées surtout aux arts et au langage esthétique, ainsi que dans les formes d’organisation et de réponse socio-institutionnelle ou bien de reflet dans l’espace des croyances et des idéologies.



Se servant des outils propres à la recherche dans les domaines de la philologie, de l’histoire, des études classiques, de l’art, la Xe édition du Colloque International Communication et culture dans la Romania européenne se propose d’évaluer la modalité par laquelle les identités des cultures qui façonnent la dimension néolatine de l’Europe contemporaine (il s’agit d’une dimension fondamentale, transgressant l’acception strictement historique) prennent forme dans l’espace civilisationnel unitaire de notre continent. Suivant la tradition imposée par les éditions précédentes, cette édition mènera de front les diverses influences romanes extra-européennes sur la relation dynamique entre identité et diversité, en vue d’offrir un panorama, aussi fidèle que possible, de ces réalités. En assumant ces repères, la problématique de la Xe édition de ce colloque ouvre ses portes à ceux qui s’y intéressent – professeurs, chercheurs, doctorants –, invités à proposer des communications pour un des domaines suivants : langue et littérature latines ; langue et littérature roumaines ; roumain – langue étrangère (RLE) ; langue et littérature françaises ; littératures francophones ; langue et littérature italiennes ; langue et littérature portugaises ; langue et littérature espagnoles ; didactique des langues romanes ; histoire et études culturelles ; religion ; musique et théâtre ; bibliothéconomie ; beaux-arts.



Calendrier du colloque



La Xe édition du CICCRE aura lieu les 10-11 juin 2022, en ligne.



Le 1er mai 2022 : date-butoir pour la soumission des propositions en ligne (voir le bulletin d’inscription à remplir, disponible en ligne sur le site du colloque (https://ciccre.uvt.ro/fr/ciccre/fisa-de-inscriere).



Le 15 mai 2022 : notification d’acceptation envoyée aux auteurs.



Le 15 novembre 2022 : date-butoir pour l’envoi de la variante finale des articles aux courriels électroniques du colloque (ciccre@e-uvt.ro) et de la présidente du colloque (valy.ceia@e-uvt.ro).



Le 10 juin 2023 : parution de la Quaestiones Romanicae. X, qui réunit les actes de la Xe édition du CICCRE.





Renseignements complémentaires



Les langues de travail du CICCRE 2022 sont : le roumain, le français, l’italien, l’espagnol et le portugais.



Le temps prévu pour chaque communication est de 15 minutes, suivie d’une discussion de 5 minutes.



Les articles issus des communications présentées feront l’objet d’une double évaluation anonymée, faite par les rapporteurs du comité scientifique du colloque, et seront publiés, sous réserve d’acceptation, dans la revue Quaestiones Romanicae (https://ciccre.uvt.ro/fr/quaestiones-romanicae/politica-editoriala).



La feuille de style de la revue et des renseignements sur le processus d’évaluation des articles en double aveugle sont accessibles sur le site du colloque (https://ciccre.uvt.ro/fr/quaestiones-romanicae).



La taxe de participation au colloque est de 35 euros ou 170 lei, payables après le 15 mai 2022, une fois la sélection des propositions de communications achevée. Les frais d’inscription comprennent les classeurs des participants, les pauses-café, le déjeuner, le dîner, ainsi que la publication des actes du colloque (après le tri fait par le comité scientifique du colloque : https://ciccre.uvt.ro/fr/quaestiones-romanicae/proces-de-recenzare).



L’hébergement, les frais de transport et de poste (pour l’envoi des volumes) sont à la charge des participants.



La correspondance concernant le colloque sera effectuée au courriel électronique ciccre@e-uvt.ro.





La Présidente du colloque :



Valy CEIA, Maître de Conférences, Université de l’Ouest de Timișoara







Équipe d’organisation :



Mirela BONCEA, Maître-assistante

Emina CĂPĂLNĂȘAN, Maître-assistante

Valy CEIA, Maître de Conférences

Ioana Mia IUGA, Maître-assistante

Ramona MALIȚA, Maître de Conférences HDR

Silvia MADINCEA-PAȘCU, Maître de Conférences

Simona REGEP, Maître-assistante

Roxana ROGOBETE, Assistante

Dumitru TUCAN, Maître de Conférences HDR

Bogdan ȚÂRA, Maître de Conférences

Luminița VLEJA, Maître de Conférences

Manuela ZĂNESCU, Docteur ès Lettres





ORGANISATEURS ET PARTENAIRES



Cette manifestation scientifique est organisée par la Faculté des Lettres, Histoire et Théologie de l’Université de l’Ouest de Timişoara par l’intermédiaire du Centre d’Études Romanes (CSRT) et en partenariat avec l’Université de Szeged (Hongrie), la Sociétés des Études Classiques (SSC), l’Ambassade de l’Espagne à Bucarest, l’Association Comitato „Dante Alighieri” de Timişoara, l’Institut Français de Timişoara, la Bibliothèque Centrale Universitaire „Eugen Todoran” de Timişoara.