Université de Trente, Italie

Colloque international

Ce que dit le recueil poétique.

Histoires, formes et propos de la poésie lyrique, du Moyen-Âge à nos jours



Université de Trente, 10-11 novembre 2022







Wallace Stevens, “Poetry is the supreme fiction, madame”



À partir des années 2000, avec la publication de Lyrik und Metalyrik (2000) de Eva Müller-Zettelmann ainsi que de Du Lyrisme (2000) de Jean-Michel Maulpoix, la théorie de la littérature a brossé de nouveaux modèles interprétatifs afin de définir, de circonscrire et de décrire la forme symbolique de l’art le plus insaisissable du système des genres littéraires : la poésie lyrique. Des ‘New Lyric Studies’ (Jackson-Prins 2014) jusqu’à la narratologie allemande (Hühn 2014; Wolf 2020), des modèles historiques et philosophiques (Mazzoni 2005) aux modèles performatifs déconstructionnistes (Culler 2015), de la rhétorique du poète (Rodriguez 2003; Scaffai 2005) à la rhétorique de la narration (McHale 2009), en passant par le ‘néo-lyrisme’ français (Collot 2005) et la théorie des actes performatifs fonctionnels (Hempfer 2014), la poésie lyrique semble être en train de vivre une véritable renaissance qui n’est sûrement pas sans lien avec le tournant narratif des études littéraires contemporaines.



Le colloque « Ce que dit le recueil poétique » vise à créer un espace critique mettant au cœur de la discussion les recueils de poèmes, du Moyen-Âge jusqu’à l’extrême contemporain, de la poésie lyrique médiévale jusqu’aux hypertextes numériques, afin d’aborder les questions théoriques tournant autour des structures narratives du discours littéraire. Le colloque accepte donc des contributions abordant, dans une perspective théorique et comparée, les conséquences narratives de l’organisation macrotextuelle et formelle des recueils de poèmes, se concentrant sur les recueils mêmes (non pas sur un texte particulier), avec une attention particulière aux pistes de recherche suivantes :



– lyricology vs. narrativity



– rapports entre fiction, fictionnalité, mimesis, factualité



– représentation et fonction de l’espace (narratif)



– représentation et fonction du temps (narratif)



– construction de l’identité (narrative) du je lyrique



– présence et fonction des personae et/ou des personnages



– contamination et/ou hybridation avec d’autres genres littéraires (verse novel, par exemple)

Le colloque aura lieu en présentiel au Département de Lettres et Philosophie de l’Université de Trente, en Italie, les 10 et 11 novembre 2022. Sur la base des propositions reçues, les deux journées seront organisées selon des critères historiques et formels, et seront ouvertes par deux keynotes lectures de Fabio Zinelli (École Pratique des Hautes Etudes, Paris) et de Eva Zettelmann (Universität Wien, Vienne).



Les propositions de contribution – en italien ou en anglais – doivent être envoyées à l’adresse alberto.comparini@unitn.it avant le 30 avril 2022, accompagnées d’un titre, d’un résumé (3000 signes maximum, espaces inclus), et d’une notice biobibliographique (1000 signes maximum, espaces inclus). Les communications ne devront pas excéder 25 minutes. L’acceptation des propositions sera notifiée avant la fin du mois de mai 2022. Une publication des contributions choisies issues de ce colloque est prévue pour 2023.

Pour toute question, veuillez écrire à alberto.comparini@unitn.it



Comité scientifique :

Serenella Baggio, Roberta Capelli, Andrea Comboni, Alberto Comparini, Luca Crescenzi, Alessandra Di Ricco, Claudio Giunta, Daniele Giglioli, Carla Gubert, Luca Morlino, Greta Perletti, Federica Pich, Massimo Rizzante, Paolo Tamassia, Pietro Taravacci.

Bibliographie



