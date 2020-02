Université de l'Alabama, Tuscaloosa

«Émile Zola, Naturalisme et Contestation»

Pour le colloque international 30e Anniversaire de l’AIZEN en Littérature, Film et Études interdisciplinaires

à Tuscaloosa, Alabama, 2021

Grand défenseur des minorités, des travailleurs et des pauvres, Émile Zola s’est toujours battu contre les inégalités sociales à travers des écrits cherchant à initier de véritables changements. L’auteur se voit condamné à un an de prison suite à la parution de son J’accuse…! en 1898, une lettre s’adressant au président français et un appel à la justice, dont le titre est désormais synonyme d’indignation exprimée sur la place publique et de réquisitoire moral contre le pouvoir. Il publie par la suite des romans utopiques où il dépeint et prône un monde plus égalitaire.

Un demi-siècle après sa mort, l’état de l’Alabama devient le berceau du mouvement des droits civils américains (1955-1965). Les villes de Montgomery, Birmingham et Selma sont le théâtre des “Freedom Riders” (Voyageurs de la liberté), de campagnes contre les obstacles mis à l’inscription sur les listes électorales, de boycotts, de sit-ins, de marches et de bien d’autres formes de contestation qui changent à jamais la société et restent marquées par l’avènement de héros humanitaires tels que Rosa Parks, John Lewis et Martin Luther King, Jr. Ces personnalités et ces événements mènent à deux réformes progressistes: la Loi relative aux droits civiques de 1964 et celle relatives au droit de vote de 1965. Dans la continuité de ces thèmes, la Conférence anniversaire de l’AIZEN se tiendra à l’Université de l’Alabama à Tuscaloosa et célébrera l’engagement du naturalisme pour l’équité, la justice sociale, les droits civiques et le progrès.

L’AIZEN® (Association Internationale Zola et Naturalisme) et l’Université de l’Alabama (USA) sollicitent des contributions pour leur Colloque «Émile Zola, Naturalismes et Contestation» organisé par

Le Département de Langues Modernes,

Faculté des Arts et des Sciences, Université de l’Alabama

Tuscaloosa, Alabama, États-Unis du 4 au 6 mars 2021

Nous sollicitons des propositions de communications originales et inédites ainsi que des sujets de panels ou sessions spéciales avec trois ou quatre participants. Les analyses comparatives ou interdisciplinaires sont particulièrement les bienvenues. Professeur.e.s, chercheur.e.s, chargé.e.s de cours et doctorant.e.s en littérature, cinéma, arts visuels, histoire, sociologie et études féministes sont invités à soumettre un résumé pour une intervention qui ne devra pas dépasser vingt minutes. Les salles de conférence seront pourvues d’équipement audiovisuel.

Les sujets ou panels/sessions proposés sont les suivants :

Zola, discrimination, droits des travailleurs, droits LGBTQ+ et droits civiques

Zola, racisme et antisémitisme

Zola et le groupe de Médan en tant que contestataires

Le Roman expérimental en Europe et en Amérique: le dissentiment sous toutes ses formes

J’accuse…! en Amérique: contexte et réponse

Zola et le théâtre naturaliste

La République en marche: contestation et réformes utopiques en France et aux États-Unis

Les formes de contestation, combat et rébellion au sein du naturalisme: grèves, émeutes, manifestations et discours

Communautés utopiques et pensée utopique en tant que forme de contestation et de réforme sociales

Les Quatre Évangiles et la marche vers le progrès

Femmes et contestation dans le naturalisme

Leaders, héros et méchants influents du naturalisme

Incarcération, oppression et suppression en littérature, au cinéma et/ou dans l’art naturaliste

Le naturalisme à travers le prisme Queer: rejetés et invertis

Natures et Naturalismes (français, francophone, filmique)

Les aspects naturalistes du cinéma américain et du cinéma-monde (Andrea Arnold, Ken Loach, John Schlesinger, Spike Lee, Michael Moore, etc.)

Zola et l’Ashcan School of Painting (John Sloan, Robert Henri, William Glackens, George Luks, etc.)

Le naturalisme dans la littérature créole américaine du dix-neuvième siècle (Alfred Mercier, Sidonie de la Houssaye, Georges Dessommes, George Washington Cable, etc.)

Les écrivaines naturalistes aux États-Unis — nord et sud (Willa Cather, Edith Wharton, Kate Chopin, etc.)

Frank Norris, Theodore Dreiser, Stephen Crane et Zola

Le naturalisme en Afrique et dans les Caraïbes

Les contributions en anglais ou en français sont les bienvenues. Merci de faire parvenir votre proposition de panel/session ou de communication avec une version abrégée de votre CV aux adresses suivantes:

Prof. Juliana Starr, Dept. of Foreign Languages, University of New Orleans, USA

jstarr1@uno.edu

et

Prof. Carmen Mayer, Dept. of Modern Languages, University of Alabama, USA

ckmayer@ua.edu

Date limite de soumission : 15 août 2020