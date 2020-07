Université Paris 8

Appel à communications

Colloque international

À l'école du masque.

Approches pédagogiques pour acteurs et créateurs de masques –

Les 2, 3 et 4 décembre 2020, à l’Université Paris 8 Saint Denis (Amphi X).

Après avoir mené, de 2016 à 2018, un projet sur les fonctions et usages du masque scénique dans l’Antiquité — associant archéologues, historiens de l’art, philologues, anthropologues, hellénistes et latinistes, chercheurs en arts de la scène, créateurs de masques —, le programme de recherche que nous avons lancé en 2019 auprès de la MSH Paris Nord, en partenariat avec les laboratoires EA 1573 de l’Université Paris 8, l’EA 4661 de l’Université Bourgogne Franche-Comté (ELLIADD) et l’EA 3208 de l’Université Rennes 2, a été consacré aux « Fonctions et usages du masque scénique dans les arts du spectacle au XXIe siècle », dans l’objectif de relier les évolutions esthétiques de la dramaturgie aux mutations des sociétés.

Le masque, depuis la fin du XIXe siècle, avec l’avènement du symbolisme, a suscité des engouements, des espoirs, des rêves qui ont été des vecteurs de renouvellements esthétiques majeurs dans les arts du spectacle du XXe siècle, puis sa force utopique est retombée en même temps que s’effondraient dans nos sociétés les utopies politiques. Il semble aujourd’hui que nous assistions à des résurgences de sa présence en scène. Ces nouveaux usages du masque, au croisement de l’esthétique, de l’anthropologie et du politique, établissent un dialogue fécond avec les autres arts, en particulier la marionnette, le théâtre d’objet, la danse, la performance, mais aussi plus largement le théâtre visuel — le numéro de mars 2020 d’Alternatives théâtrales que nous avons consacré à ces questions en atteste.

Nous souhaitons poursuivre cette année notre exploration sur « les fonctions et usages du masque scénique au XXIe siècle » en privilégiant la dimension pédagogique du masque dans la formation de l’acteur, soit en dressant un panorama des lieux de formation de l’acteur en Europe ayant recours à la pratique du jeu masqué, en repérant les types de masques utilisés, les traditions théâtrales sollicitées, les méthodes de travail et les objectifs choisis.

Le masque a occupé à partir de la deuxième moitié du XXe siècle une place non négligeable dans la formation de l’acteur, présent dans de nombreux conservatoires et écoles nationales d’art dramatique européennes, qui mérite aujourd’hui d’être à nouveau interrogée.

Comment cette pratique du masque est-elle transmise aujourd'hui par les professionnels du spectacle vivant ? Que vient-elle apporter de spécifique dans l’apprentissage du jeu ? Que révèle le masque du rapport profond de l’homme à l’imaginaire et à son besoin d’extraordinaire ? En quoi permet-il de développer un rapport au jeu différent, une voie essentielle pour échapper à la domination du principe d’individualisation ?

Pour réfléchir à ces questions, ce colloque international réunira des chercheurs provenant de contextes internationaux variés, des spécialistes de différentes disciplines (histoire, sociologie, sciences de l’éducation et de la formation…), ainsi que des artistes et pédagogues (comédiens, metteurs en scène, créateurs de masques…).

Axes et questionnements proposés pour les communications (liste non exhaustive) :

Les fondamentaux du masque et leurs fonctions dans les formations :

L'écriture métaphorique des signes théâtraux (clarté, précision et confiance dans l’affirmation de codes de jeu).

Le langage du corps, sa musicalité et son rythme.

L’adresse aux spectateurs : ceux-ci sont-ils interpelés, conviés à agir ou bien pris comme prétexte ? Et est-ce que cette interpellation est encore efficace et nécessaire aujourd’hui ?

Le rôle du masque et du jeu masqué dans les formations théâtrales – écoles, académies, conservatoires – en Europe, dans le Royaume-Uni et en Suisse.

Enjeux et modalités de transmission de la pratique du jeu masqué :

par les professionnels du spectacle vivant auprès des élèves des différentes institutions référencées ;

pour les acteurs amateurs et les professionnels prenant part à des workshops ;

dans la formation aux autres arts du spectacle vivant : danse, cirque, marionnette, performance, etc.

Modalités de transmission de la création des masques :

La transmission des techniques de construction du masque, ses opérateurs et leurs processus.

Le travail en atelier et les rapports « maître-élève », soit la typologie des rapports sociaux et interpersonnels qu’elle sous-tend.

Familles de masques et hybridations :

Le traitement théâtral du demi-masque comique de traditions lointaines comme la Commedia dell’Arte ou le Wayang Topeng dans la pédagogie aujourd’hui.

L’usage de masques de rituel et de masques de carnaval dans la pédagogie de l’acteur : quelles pratiques de l’hybridation ?

*

Organisation et direction scientifique :

Giulia FILACANAPA (Université ¨Paris 8), Guy FREIXE (Université Bourgogne Franche-Comté), Brigitte PROST (Université Rennes 2).

Partenaires institutionnels :

Université Bourgogne Franche-Comté (ELLIADD), Université Paris 8 Saint-Denis (EA 1573), Université Rennes 2 (EA 3208), MSH Paris Nord, MSHE de Besançon.

*

Les propositions de communication de 3000 signes maximum, accompagnées d’une courte bio-bibliographie, seront à envoyer avant le 15 septembre 2020 à : giuliacanapa@homail.com ; guy.freixe@gmail.com ; prostbrigitte35@gmail.com

Les réponses du comité scientifique seront envoyées avant fin septembre 2020.

