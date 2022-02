Université de Brest

Colloque international

Alain Robbe-Grillet, « je suis fait d’un matériau qui est la littérature »



Université de Brest, 22-23 septembre 2022



Laboratoire CECJI (EA 7289)



Responsable : Sophie Guermès





Comité scientifique



Roger Michel Allemand (Université Nice-Côte d’azur)



Jean Balcou (UBO-CECJI)



Renato Barilli (Università di Bologna)



Sophie Guermès (UBO-CECJI),



Sjef Houppermans (Universiteit Leiden),



Laura Brignoli (Università IULM Milano)









« Et la mer apparaît, ce double de moi-même qui efface la marque de mes pas » — Le Miroir qui revient





Né à Brest le 18 août 1922, Alain Robbe-Grillet est l’auteur d’une œuvre littéraire qui demeure associée à l’histoire du Nouveau roman. Pour commémorer le centenaire de sa naissance, le CECJI de l’université de Bretagne occidentale organisera, les 22 et 23 septembre 2022, un colloque international qui portera, conformément aux champs historiques de recherche du laboratoire, sur la correspondance, l’autobiographie, les entretiens et la Bretagne. À l’intérieur de ce vaste corpus, deux axes ont été retenus : la place de Brest, de la mer, de la famille bretonne ; et la réflexion sur la littérature. S’opposant aux définitions proposées par Philippe Lejeune, Robbe-Grillet a tenté de mettre en place une « nouvelle autobiographie » faite du récit de souvenirs entremêlé de considérations métapoétiques. Le réel, en effet, ne présente qu’une « trame trouée […] l’écriture comme ensuite la lecture allant de manque en manque pour constituer le récit » ; et l’entreprise autobiographique consiste dès lors à « renoue[r] inlassablement des fils interrompus sur une tapisserie qui en même temps se défait ».

Les communications pourront porter, notamment, sur les aspects suivants :



Brest, Kerangoff, l’Elorn, le Finistère, la mer



La famille bretonne



Henri de Corinthe



Chateaubriand et les Mémoires d’outre-tombe



La nouvelle autobiographie



La mise en scène du moi



Le regard de l’autre



Les écrivains aimés



Les doubles



La vie littéraire



Le passage de la « matière de Bretagne » dans l’œuvre romanesque.

*



Les propositions sont attendues pour le 15 avril, à l'adresse : sophie.guermes@univ-brest.fr