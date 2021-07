En ligne et/ou Université de Montréal

Colloque "Autour des frontières : entre passages, limites et échanges"

du 17 au 19 novembre 2021, Université de Montréal

Les membres de l’organisation du colloque Arts et Médias de l’Université de Montréal sont heureux·ses de vous présenter cette 9ème édition, intitulée Autour des frontières : entre passages, limites et échanges. Organisé par divers·es étudiants·es en histoire de l’art, en études cinématographiques et en études du jeu vidéo, ce colloque est un lieu ouvert et inclusif, d’échanges et de discussions, pour celles et ceux qui s’intéressent, de près ou de loin, aux arts et aux médias.

À l’heure où les déplacements des populations sont contrôlés et soumis à des conditions strictes, à un moment où l'isolement imposé par la crise pandémique actuelle a son revers dans la prolifération des outils de télécommunications, investis pour maintenir les liens entre chacun·e, ce colloque compte explorer le thème de la frontière dans ses aspects les plus variés.

Selon la définition courante, la frontière permet de délimiter un espace ou de séparer deux États ; elle constitue un obstacle idéologique et juridique tout en générant des rapports de force. Dès lors, cette notion désigne un ensemble de réalités qui, bien loin d’être naturelles, sont créées et organisées par les sociétés. Comme telle, la frontière englobe une grande partie des activités humaines, elle investit l’organisation territoriale et sociale, stimule l’imaginaire collectif et offre un terreau fertile à la réflexion épistémologique. Appréhender les frontières, aussi bien ontologiques que culturelles, sociales, technologiques ou disciplinaires, amène à repenser l’identité et les limites d’une discipline ou d’un art, au même titre que les modalités de circulation des savoirs, des œuvres et des pratiques. À travers les médiums artistiques et les champs d’études les plus variés, sans restrictions historiques ou géographiques, il s’agira donc d’interroger la frontière autant comme une interface dynamique de rencontre et d’opposition que comme un point de jonction et de passage menant à une pluralité d’expériences. Nous examinerons également les théories et les pratiques qui traversent la notion de frontière, la questionnent et (parfois) la brouillent.

Considérant les nombreuses pistes de réflexion qu’offre la notion de frontière, les communications proposées pourront s’inscrire dans l’un ou plusieurs des axes suivants, sans y être pour autant circonscrites :

Dépasser les frontières : méthodologiques et disciplinaires ; projets en recherche-création ; multi-/inter-/trans-/in-disciplinarité ; expérimentation curieuse ; rapports de force ; transgression avec ou sans engagement politique ; réalité/virtualité.

Imaginer les frontières : matérialité symbolique ou culturelle ; linguistique des frontières ; limites ou modalités de séparation ; territoires ; privé/public.

Interagir au-delà des frontières : collaborations et échanges inusités entre disciplines de recherche, entre praticien·ne·s provenant de domaines éloignés, entre différentes technologies ; accessibilité des œuvres ; engagement des publics ; projets collectifs ou participatifs.

Circuler à travers les frontières : flux ou mouvements ; transformations ; mobilité ; instabilité ; entre-deux ou espaces intermédiaires.

*

Modalités de soumission et de sélection des propositions

Nous invitons les étudiants·es de premier cycle et des cycles supérieurs et post-doctoraux ainsi que les professeurs·es, les chargés·es de cours, les chercheurs·euses de même que les professionnels·les de musées, du cinéma et du jeu vidéo, de tous les horizons disciplinaires, à soumettre une proposition de communication (environ 300 mots) en français ou en anglais avant le 18 juillet 2021.

Pour nous transmettre votre proposition, vous devez remplir le formulaire prévu à cet effet : https://docs.google.com/forms/d/1SXpl9pJb55G3OxjQK6svH0pnjGDLd1HifYwXozevKM0/edit?usp=sharing

Pour toute question à propos du colloque, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : artsmedias.udem@gmail.com.

Veuillez noter que le colloque aura probablement lieu en ligne, afin de respecter les politiques sanitaires de l’Université de Montréal en lien avec le coronavirus (Info COVID-19). Nous vous en tiendrons informé·e·s des derniers développements.

*

Inspirations bibliographiques

