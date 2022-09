ENS de Lyon

Appel à communications

Colloque

« Couper/coller. Le journalisme aux ciseaux du XIXe siècle à Internet »

Organisé par Stéphanie Dord-Crouslé et Sarah Mombert

Dans le cadre de l’ANR Numapresse

Jeudi 9 et vendredi 10 février 2023

École Normale Supérieure de Lyon

L’un des objectifs que s’est fixés le projet ANR Numapresse est d’analyser les phénomènes de viralité médiatique à l’œuvre tout au long de l’histoire de la presse périodique. C’est une expérience commune que de constater d’une part que les journaux semblent se recopier les uns les autres, d’autre part que certains textes journalistiques sont repris dans des contextes éditoriaux différents, parfois longtemps après leur première parution. Certains genres journalistiques, par exemple les faits divers, les anecdotes et les bons mots, circulaient d’un journal à l’autre aux débuts de la presse de masse comme les fake news font aujourd’hui le tour d’internet.

Mais certains journaux se sont fait une spécialité de reproduire du texte produit par leurs confrères. Dans la lignée du Voleur, lancé en 1828 par Émile de Girardin, on voit se multiplier les titres tels que Le Compilateur, L’Estafette ou le Journal des faits. Certains sont des journaux reproducteurs ou compilateurs plus qu’exclusivement voleurs, mais ils partagent une caractéristique commune : ils pratiquent de façon systématique la reproduction littérale sans accord préalable et prospèrent dans la zone grise des lois sur la propriété littéraire.

L’atelier préparatoire de ce colloque, qui s’est tenu à l’ENS de Lyon pendant deux ans, s’est concentré sur l’exploration d’un corpus d’une dizaine de ces feuilles prédatrices. Il a tenté de comprendre le contexte historique, industriel et légal des journaux voleurs des années 1828-1860. Une version aboutie de ces travaux préparatoires sera présentée lors du colloque, qui sera l’occasion d’approfondir certaines pistes et d’en explorer de nouvelles.

Nous souhaitons que cette rencontre donne l’occasion de croiser les approches disciplinaires, en mobilisant sur ce phénomène du couper/coller journalistique des historiens, des juristes, des spécialistes de la communication médiatique et des humanités numériques. Au-delà de notre premier terrain d’exploration, nous voudrions que le phénomène de la reproduction journalistique soit envisagé sur le temps long et à l’échelle mondiale.

Les communications pourront en particulier porter sur un ou plusieurs des aspects suivants :

Études de cas

Les pratiques de reproduction journalistique à travers l’histoire et dans le monde entier : approches historiques et comparatives

Le couper/coller à l’ère du journalisme numérique

Approches numériques et data mining

Les enjeux légaux de la reproduction journalistique : état de la législation, droit d’auteur, traités, procès, etc.

Dimensions économique et industrielle du couper/coller

Approche communicationnelle de la reproduction journalistique

Les propositions, sous la forme d’un titre et d’une présentation de 1000 signes, sont à envoyer d’ici le 1er octobre 2022 aux adresses suivantes :

sarah.mombert@ens-lyon.fr

stephanie.dordcrousle@ens-lyon.fr

