Collège doctoral franco-allemand « Conflits de culture / Cultures de conflit »



Le Collège doctoral franco-allemand « Conflits de culture / Cultures de conflit » est basé sur la coopération scientifique des universités d’Aix-Marseille, de Düsseldorf et de Tübingen. Il favorise les recherches interdisciplinaires, des approches méthodologiques croisées et des études intégrées dans les domaines des études littéraires et culturelles, en histoire, en philosophie, en histoire de l’art et en sciences politiques. Il est susceptible d’accueillir toute recherche sur les rapports entre culture et conflit au travers d’une perspective franco-allemande. Le CDFA permet l’existence de doubles diplômes (thèses en cotutelle), de séjours de recherche intenses dans l’université partenaire des doctorant.e.s ainsi que leur intégration dans des réseaux de recherche d’excellence en Allemagne, en France et dans d’autres pays.



Pour plus d’informations, cliquez ici : https://uni-tuebingen.de/de/27945







Candidature



Le collège doctoral s’adresse à des titulaires d’un Master en Lettres modernes, études germaniques, Littérature comparée, Histoire, études théâtrales ou cinématographiques, Philosophie ou Histoire de l’art, et avoir une très bonne connaissance de la culture et de la langue françaises et allemandes. Les candidatures provenant d’autres disciplines seront examinées au cas par cas. Des candidat.e.s non originaires francophones ou de pays de pays germanophones sont également invités à se porter candidat.e.s.



Les candidat.e.s doivent envoyer un dossier par email en allemand et français aux trois universités. Les documents requis pour la candidature sont indiqués sur le formulaire de candidature. Les dossiers sont examinés par une commission franco-allemande qui se compose des trois directrices du Collège doctoral franco-allemand, les directeurs / directrices des écoles doctorale concernés ainsi que d’autres spécialistes. Les critères de sélection sont la qualité du mémoire de Master, la pertinence du sujet choisi (thématiques franco-allemandes et / ou problématiques liées aux conflits culturels) ainsi que la qualité scientifique du projet de thèse. La commission peut convoquer les candidat.e.s à une audition.



Les candidat.e.s peuvent déposer leur dossier sans avoir soutenu leur mémoire de M2. L’inscription définitive sera conditionnée par l’obtention du Master. Le formulaire de candidature peut être téléchargé via un lien dédié. La date limite pour le dépôt du dossier est le 15 janvier de chaque année.







Deutsch-Französisches Doktorandenkolleg „Kulturkonflikte – Konfliktkulturen“

Universität Tübingen

Prof. Dr. Dorothee Kimmich

Wilhelmstr. 50

D- 72074 Tübingen

dorothee.kimmich@uni-tuebingen.de





Aix-Marseille Université

Département d’Études Germaniques

Prof. Dr. Nicole Colin

29, Avenue Robert Schuman

F- 13621 Aix-en-Provence Cedex 1

nicole.colin-umlauf@univ-amu.fr





Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Institut für Kunstgeschichte

Prof. Dr. Andrea Hülsen-Esch

Universitätsstraße 1, Gebäude 23.32

40225 Düsseldorf

huelsen-esch@phil.hhu.de