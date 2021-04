Socialismes africains

Édité par Maria-Benedita Basto, Françoise Blum, Pierre Guidi, Héloïse Kiriakou, Martin Mourre, Céline Pauthier, Ophélie Rillon, Alexis Roy, Elena Vezzadini

éditions MSH

ISBN-10 2735126986

550 p.

PRÉSENTATION

Ce volume est un état de la recherche internationale sur les socialismes africains. Y sont rassemblés des articles traitant de débats théoriques autour de ce thème et de ses sources intellectuelles mais aussi d'expériences très concrètes de socialisme, tant dans les villes que dans les campagnes : coopératives, comités de quartier, camps de rééducation… La situation de l'Afrique lusophone, parent pauvre des études africaines en France, et dont l’ensemble des pays ont justement fait l’expérience de régimes socialistes, a fait l’objet d’une attention particulière. Les rapports de l’Afrique avec l’URSS, les démocraties populaires, Cuba, la Chine, ou encore Israël sont également abordés. Les communications faites dans les colloques ont été repensées, avec pour résultat un fructueux dialogue avec les auteur.e.s et des articles complémentaires. Les auteurs espèrent ainsi donner à l’étude des socialismes africains une légitimité dans le champ plus général de l’histoire des socialismes, de même que dans celui de celle de la guerre froide.

SOMMAIRE

Introduction

Première partie : Doctrines et corpus

A l'épreuve du pouvoir

Léon Saur (CECRI/IMAF), Le Rwanda de Kayibanda : un avatar démocrate-chrétien des socialismes africains.

Antoine de Boyer (Université Paris1/IMAF), Consciencisme et islam : un essai de synthèse dans l'expérience socialiste ghanéenne.

Jean-Michel Mabeko-Tali (Howard University), Angola : Révolution marxiste sans marxistes ? Aux racines intellectuelles du « socialisme » angolais sous le parti-État MPLA, 1975-1991.

Françoise Raison (Université Paris-Diderot/CESSMA), Les mots du socialisme pour changer Madagascar : les impasses du ministre Resampa.

Et en marge du pouvoir : socialismes à l'épreuve de la contestation

Klaas van Walraven (Leiden University/African Studies Center, Leiden), Socialism in Sawaba : the journey of doctrines and ideas in a social movement in Niger.

Théophile Mirabeau Nchare Nom (Université de Yaoundé2/CAPED), Social Democratic Front au Cameroun : entre socialisme d'opposition et socialisme démocratique.

Stefano Bellucci (Leiden University/IISG), « Not yet Revolution ! » Socialism in Kenya from the 1960's to the 1990’s.

Samuel Andreas Admassie (Basel University), Demessie Fantahun, (LPI-HARP), Marxism in Ethiopia: Initial Notes and Puzzles.

Abdulahi Ali Ibrahim (University of Missouri), Sudan : No working Class Land.

Sebastian Pampuch (Humboldt-University Berlin), Stuggling against « the exilic condition of the postcolonial world » : the Socialist League of Malawi

Malika Rahal (CNRS-IHTP) et Pierre-Jean Le Foll-Luciani (CERHIO), Participer, fusionner, s’opposer ? Les communistes algériens et les socialismes d’État dans l’Algérie des années 1960 (1962-1971)

Deuxième partie : Socialismes en actes

Socialisme des villes, socialismes des champs

Alexis Roy (CNRS/IMAF), Une paysannerie prédisposée au socialisme ? Le « socialisme des ancêtres » à l’épreuve de la politique agricole de Modibo Keïta au Mali

Romain Tiquet (CNRS/IMAF), Développement socialiste et mise au travail rural : les politiques d'investissement humain dans le Sénégal de Dia et Senghor (1958-1962)

Benedito Machava (University of Michigan), Re-education camps and the messianic and puritanical ethos of Mozambique’s socialism

Héloïse Kiriakou (Université Paris1/IMAF) : Bacongo : Une histoire du socialisme (1963-1968)

Marie-Aude Fouéré, (EHESS/IFRA Nairobi), Mémoires du socialisme Ujamaa en Tanzanie : Sur les traces de la villagisation dans la région de Rufiji

Sabine Planel (IRD/IMAF), Du Shengo au Fird Shengo. Mobilisation d’un petit tribunal du peuple et devenir du socialisme en Ethiopie.

Claudia Gastrow (University of Johannesburg), Capturing Poder Popular : Governance and Control in Early Socialist Luanda, 1975 – c. 1979

Pratiques esthétiques et propagande

Gabrielle Chomentowski (CNRS/CHS), Implanter le socialisme par le cinéma ? La diffusion des films soviétiques en Afrique au début des années 1960.

Ros Gray (University of London), « Vous n’avez jamais entendu parler d’internationalisme ? » Les amitiés socialistes du cinéma mozambicain.

Catarina Laranjeiro (University of Coimbra/ Centre for Social Studies ), Guinean cinema: the nation (im)possible representation

Arianna Huhn (California State University), Imposing culture in Post-liberation Mozambique

Elara Bertho (CNRS/LAM), Un bréviaire du socialisme en chansons (Zimbabwe 1964-1980)

Troisième partie : Socialismes transnationaux : coopération et circulation

Chris Rominger (University of North Florida), « Moderates », « Radicals » and Foreclosing the Transnational Left in Tunisia, 1911-1925.

Jakob Zollmann (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung), On SWAPO’s Socialism. Socialist Ideology and Practice during the Namibian struggle for independnace, 1960 to 1989.

Eric Burton (University of Vienna), Socialisms between cooperation and competitionIdeology, aid and Cold War politics in Tanzania’s relations with East Germany.

Lynn Schler (Ben Gurion University), The Limits of Solidarity: A History of Israeli Cooperative Assistance in Zambian.

Beatrice Wayne (University of Sydney), Transnational Socialisms : Cooperation and circulations. The Peace corps and Anti-Imperialism in the Ethiopian student movement (1962-1969).

CONCLUSION : Frederick COOPER (New-York University)