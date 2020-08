Lire, voir, penser l’oeuvre de Jean-Philippe Toussaint,

Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2020.

EAN13 : 9782874497780.

Ce livre entend restituer pour un large public l’essentiel des travaux et des débats du colloque international qui s’est tenu Bordeaux du 18 au 21 juin 2019. Ce colloque a réuni une trentaine d’universitaires, d’artistes, de spécialistes de l’œuvre de Jean-Philippe Toussaint, en provenance de 11 pays et de plus de 20 universités et institutions. Organisée en présence de l’écrivain, diffusée en temps réel sur internet, cette manifestation a eu l’ambition de contribuer à un renouvellement des modes de partage et de transmission dans le domaine de la littérature contemporaine et de sa critique. C’est Benoît Peeters qui a eu la charge d’en « modérer » les discussions.

Si le colloque de Bordeaux n’a pas été le premier à étudier l’œuvre de Jean-Philippe Toussaint, il constitue une étape décisive dans la légitimation et la célébration d’un auteur dont on peut supposer qu’il sera de ceux qui, dans l’espace francophone, passeront à la postérité.

Le présent ouvrage a l’ambition de prolonger ces travaux en ajoutant, outre la transcription des débats, des contributions d’écrivains comme François Bon, Emmanuel Carrère, Marianne Kaas et Michiaki Tanimoto.

Lire un extrait sur le site de l'éditeur…

Table des matières

William Marx (Collège de France)

La préface

Jean-Michel Devésa (Université de Limoges, France)

La voix « humaine, abandonnée » de Jean-Philippe Toussaint

Lire, voir, penser l’œuvre de Jean-Philippe Toussaint

(Bordeaux, Station Ausone, 18-21 juin 2019)

Jovanka Šotolová (Université Charles de Prague, Tchéquie)

Les mécanismes de séduction de Jean-Philippe Toussaint, écrivain

Jimmy Poulot-Cazajous (Université de Toulouse Jean-Jaurès, France)

Dans le combat entre toi et la phrase, sois décourageant : étude de la ponctuation dans l’œuvre de Jean-Philippe Toussaint

Pierre Bayard (Université de Paris VIII-Vincennes, France)

L’art de la procrastination

Christophe Meurée (Archives & Musée de la Littérature, Bruxelles, Belgique) et Maria Giovanna Petrillo (Université de Naples, Parthenope, Italie)

« Dire je sans le penser » : qui es-tu, Monsieur Jean-Philippe Toussaint ?

Aurélia Gaillard (Université Bordeaux Montaigne, France)

Jean-Philippe Toussaint écrivain-coloriste infinitésimal ?

Frédérique Toudoire-Surlapierre (Université de Haute-Alsace, Mulhouse, France)

L’échappée belle ou l’accélération comme processus d’écriture chez Jean-Philippe Toussaint

Julien Mossu (Université de Fribourg, Suisse)

Réfléchir le réel : les représentations littéraire et télévisuelle dans La Télévision

Timea Gyimesi (Université de Szeged, Hongrie)

Inventions de la ligne. Faire du lisse à la Toussaint

Warren Motte (University of Colorado, États-Unis)

Au loin

Claire Olivier (Université de Limoges, France)

Nouvelle / rêverie du promeneur [Cap Corse]

Lidwine Portes (Université Bordeaux Montaigne, France)

Voir à distance ou regarder la ville les yeux fermés. Expériences de Berlin et création littéraire dans La Télévision de Jean-Philippe Toussaint

Christian von Tschilschke (Université de Münster, Allemagne)

Il était une fois la télévision : La Télévision (1997) de Jean-Philippe Toussaint au miroir de La Lenteur (1995) de Milan Kundera

Brigitte Ferrato-Combe (Université Grenoble Alpes, France)

Le Projet Réticence : faire vivre les archives de la création

Ulrike Schneider (Freie Universität, Berlin, Allemagne)

« Quand je suis le narrateur de mes livres ». Les enjeux de l’intrusion de l’auteur-narrateur dans Made in China

Arnaud Laimé (Université de Paris VIII, France)

Membra disjecta ou le corps du texte

Béatrice Bloch (Université Bordeaux Montaigne, France)

Du suspense à la rétrospection : comment créer par l’écriture un suspens sur un temps distendu et plat ou sur un temps déjà passé ?

Yves Baudelle (Université de Lille, France)

Toussaint poète

Arcana Albright (Albright College, États-Unis)

Jean-Philippe Toussaint : la littérature à l’âge des écrans

Hannah Steurer (Université de la Sarre, Allemagne)

De la ligne d’écriture à l’écriture en ligne. De l’écriture en ligne à la ligne d’écriture ?

Jean-Philippe Toussaint et son site internet

Luciano Brito (Université de Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, France)

L’antisocial : pourquoi j’ai enlevé l’œuvre de Jean-Philippe Toussaint de ma thèse

Sjef Houppermans (Université de Leyden, Pays-Bas)

Le désir se magnifie, se méfie, se moque, se murmure… Différentes manifestations du désir dans le Cycle de Marie

Franz Johansson (Sorbonne-Université / ITEM)

Germes, débris, métamorphoses : parcours génétiques au sein de M.M.M.M.

Laurent Demoulin (Université de Liège, Belgique)

La tension phrastique dans M.M.M.M.

Morgane Kieffer (Université de Paris X-Nanterre, France)

La scène comme lieu de l’énergie romanesque dans la tétralogie M.M.M.M. :

autour de Zahir

Joël Loehr (UBFC, France et SISU, Chine),

Engins et génie du roman dans le Cycle de Marie

Patricia Oster-Stierle (Université de la Sarre, Allemagne)

Toussaint. Tisseur. Haute couture dans M.M.M.M.

Yann Mével (Université du Tohoku, Japon)

Les météores dans l’imaginaire de Jean-Philippe Toussaint

La parole est à l’écrivain

Jean-Philippe Toussaint dialogue avec Benoît Peeters, puis avec la salle

Éclairages

François Bon (écrivain)

« Je me fous du monde »

Emmanuel Carrère (écrivain)

D’autres vies que la sienne*

Hervé Castanet (professeur des universités, psychanalyste, membre de l’École de la cause freudienne)

Une nudité métaphysique

Marianne Kaas (traductrice)

Traduire Jean-Philippe Toussaint*

Thangam Ravindranathan (Brown University, États-Unis)

Chrono-photo-mélancolie du cheval

Michiaki Tanimoto (Université de Tokyo, Japon)

La piscine imaginaire de Jean-Philippe Toussaint

Chen Tong (éditeur)

Chen Tong / In Live / China*

Pascal Torres (auteur et conservateur au musée du Louvre)

Une histoire de livre, de Louvre, d’amitié et d’exposition-live*