Les Idées du théâtre - Paratextes français, italiens et espagnols des XVIe et XVIIe siècles

ouvrage dirigé par Marc Vuillermoz et coordonné par Sandrine Blondet,

Droz, collection "Travaux du Grand Siècle", n° 55, 2020.

EAN13 : 9782600059190.

Réunissant 228 préfaces, dédicaces et autres textes d’escorte parmi ceux que les dramaturges des XVIe et XVIIe siècle ont placé en tête de l’édition de leurs pièces, la présente anthologie fournit un point d’observation privilégié pour comprendre l’art dramatique sous tous ses aspects (esthétiques, moraux, techniques, commerciaux, éditoriaux...), à l’heure où le jeune théâtre moderne cherche à fixer ses conditions d’existence. Elle permet également de prendre la mesure du dialogue incessant et fécond que nouent la France, l’Italie et l’Espagne à l’époque de la Renaissance et de l’âge classique.

Chacun des textes présentés est éclairé grâce à un volumineux appareil de notes et une introduction visant à mettre en perspective les réflexions des auteurs en les resituant dans les débats qui traversent leur époque. Souvent cités mais mal connus en raison de leur difficultés d’accès, de grands textes théoriques italiens et espagnols sont traduits pour la première fois en langue française.

Sommaire:

Remerciements

Avertissements

Introduction

Bartolomé de Torres Naharro, Propalladia, Proème (Naples : Ioan Pasqueto de Sallo, 1517)

Pietro Aretino, La cortigiana, Prologue (Manuscrit, Rome : 1525)

Lazare de Baïf, Tragédie de Sophocle intitulée Electra, Préface (Paris : Etienne Roffet, 1537)

Francesco Belo, El pedante, Prologue (Rome : V. Dorico et L. Bresciani, 1538)

Giovanbattista Giraldi Cinzio, Orbecche, Epilogue (Venise : Figliuoli d’Aldo, 1543)

Charles Etienne, Les Abusés, Dédicace (Paris : Etienne Groulleau, 1549 [princeps 1543])

Guillaume Bochetel, Tragédie d’Euripide nommée Hecuba, Dédicace (Paris : Robert Etienne, 1550 [princeps 1544])

Giambattista Giraldi Cinzio, Egle, Dédicace (à Cavalcanti) (Venise : s. n., 1545-1547)

Lodovico Dolce, La Didone, Prologue (Venise : Figliuoli d’Aldo, 1547)

Thomas Sébillet, L’Iphigène d’Euripide, Préface (Paris : Gilles Corrozet, 1549)

Théodore de Bèze, Abraham sacrifiant, Préface (Genève : Conrad Badius, 1550)

L’Arioste, I Suppositi, Prologue (Venise : Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli, 1551)

Henri de Barran, L’Homme justifié par Foi, Prologue (s. l. s. n., 1554)

Bernardo Dovizi da Bibbiena, La Calandra, Prologue (Florence : Giunti, 1558)

Mellin de Saint-Gelais, Sophonisba, Préface de l’éditeur (Paris : Ph. Danfrie et R. Breton, 1559)

Jacques Grévin, Théâtre, Préface 1 (Paris : Vincent Sertenas, 1562 [princeps 1561])

Jacques Grévin, Théâtre, Préface 2 (Paris : Vincent Sertenas, 1562 [princeps 1561])

Lorenzo de Sepúlveda, Comedia de Sepúlveda, Prologue (Manuscrit, vers 1565-1566)

Louis des Masures, Tragédies saintes, Dédicace (Genève : François Perrin, 1566)

Louis des Masures, Tragédies saintes, David combattant, Prologue (Genève : François Perrin, 1566)

Louis des Masures, Tragédies saintes, David triomphant, Prologue (Genève : François Perrin, 1566)

Louis des Masures, Tragédies saintes, David fugitif, Prologue (Genève : François Perrin, 1566)

Fernando de Rojas, La Celestina, Préface (Salamanque : Mathias Gast, 1570)

Jean de La Taille, Saül le Furieux, Dédicace (Paris : Fédéric Morel, 1572)

Jean de La Taille, La Famine, Dédicace (Paris : Fédéric Morel, 1573)

Luigi Groto, Il pentimento amoroso, Dédicace (Venise : Francesco Rocca, 1578)

Gérard de Vivre, Comédie de la fidélité nuptiale, Préface (Paris : Nicolas Bonfons, 1578)

Lupercio Leonardo de Argensola, Isabela, Prologue (Manuscrit, 1581 ?)

Annibal Caro, Gli Straccioni, Prologue (Venise : Aldo Manuzio, 1582)

Robert Garnier, Les Juives, Dédicace (Paris : Mamert Patisson, 1585 [princeps 1583])

Roland Brisset, Le Premier Livre du Théâtre Tragique, Préface (Tours : Cl. de Montr’oeil et J. Richer, 1589)

Valerio Fuligni, Bragadino, Dédicace (Pesaro : Concordia, 1589)

Giovan Battista della Porta, Penelope, Prologue (Naples : Eredi di Mattio Cancer, 1591)

Francesco Contarini, La fida ninfa, Dédicace (Venise : Giacomo Vincenti, 1598)

Alessandro Guidotti, [in] Emilio de’ Cavalieri, La Rappresentazione di Anima e di Corpo, Préface (Rome : Nicolò Mutii, 1600)

Gabriel Fourmennois, L’Histoire de Tobit, Préface 1 (Utrecht : Salomon de Roy, 1601)

Gabriel Fourmennois, L’Histoire de Tobit, Préface 2 (Utrecht : Salomon de Roy, 1601)

Gabriel Fourmennois, L’Histoire de Tobit, Postface (Utrecht : Salomon de Roy, 1601)

Alessandro Donzellini, Tempesta amorosa, Prologue (Venise : Roberto Meglietti, 1605)

Pomponio Torelli, Merope, Dédicace (Parme : Erasmo Viotti, 1605)

Angelo Ingegneri, Tomiri, Dédicace (Naples : G. G. Carlino et C. Vitale, 1607)

Vincenzo Belando, Gli amorosi inganni, Préface (Paris : David Gillio, 1609)

Cristóbal de Virués, Obras trágicas y líricas, Préface (Madrid : Alonso Martín, 1609)

Cristóbal de Virués, La gran Semíramis, Prologue (Madrid : Alonso Martín, 1609)

Giovan Battista Andreini, L’Adamo, Préface (Milan : Geronimo Bordoni, 1613)

Battista Guarini, La idropica, Prologue (Venise : Giovan Battista Ciotto, 1613)

Lope Félix de Vega Carpio, Parte IV, Préface (Madrid : Miguel Serrano de Vargas, 1614)

Miguel de Cervantès Saavedra, Ocho comedias…, Préface (Madrid : veuve Alonso Martín, 1615)

Carlos Boyl, Romance, [in] Norte de la poesía española (Valence : Felipe Mey, 1616)

Ricardo de Turia, Apologético de las comedias españolas, [in] Norte… (Valence : Felipe Mey, 1616)

Lope Félix de Vega Carpio, Parte XII, Préface (Madrid : veuve Alonso Martín, 1619)

Lope Félix de Vega Carpio, Las almenas de Toro, Dédicace (Madrid : Juan de la Cuesta, 1620)

Lope Félix de Vega Carpio, Parte XIII, Préface (Madrid : veuve Alonso Martín, 1620)

Lope Félix de Vega Carpio, Parte XIV, Préface (Madrid : Juan de la Cuesta, 1620)

Giulio Strozzi, L’Erotilla, Dédicace (Venise : Alberti, 1621)

Lope Félix de Vega Carpio, Parte XVI, Prologue (Madrid : veuve Alonso Martín, 1621)

Lope Félix de Vega Carpio, Parte XVII, Préface (Madrid : veuve Alonso Martín, 1621)

Lope Félix de Vega Carpio, La campana de Aragón, Dédicace (Madrid : Juan de la Cuesta, 1623)

Lope Félix de Vega Carpio, Parte XIX, Prologue (Madrid : Juan González, 1624)

Jacopo Cicognini, La celeste guida, Préface (Venise : Bernardo Giunti, 1625)

Honorat de Bueil de Racan, Les Bergeries, Préface (Paris : Toussaint du Bray, 1625)

Alexandre Hardy, Corine, Préface, [in] Théâtre, III (Paris : Jacques Quesnel, 1626)

Alexandre Hardy, Théâtre, III, Préface (Paris : Jacques Quesnel, 1626)

Feliciana Enríquez de Guzmán, La tragicomedia de los jardines, Lettre exécutoire (Lisbonne : Gerardo de la Viña, 1627)

Feliciana Enríquez de Guzmán, La tragicomedia de los jardines, Préface (Lisbonne : Gerardo de la Viña, 1627)

Honoré d’Urfé, La Sylvanire, Préface (Paris : Robert Fouet, 1627)

Alexandre Hardy, Théâtre, V, Préface (Paris : François Targa, 1628)

François Ogier, Préface, [in] Jean de Schélandre, Tyr et Sidon (Paris : Robert Etienne, 1628)

Juan Ruiz de Alarcón, Parte primera de las comedias, Préface (Madrid : Juan González, 1628)

La Morelle, Philine, Préface (Paris : Martin Collet, 1630)

Jean Ogier de Gombauld, Amaranthe, Préface (Paris : F. Pommeray, A. de Sommaville et A. Soubron, 1631)

Isnard, Préface, [in] Pichou, La Filis de Scire (Paris : François Targa, 1631)

Jean Mairet, La Silvanire, Préface (Paris : François Targa, 1631)

André Mareschal, La Généreuse Allemande, Seconde journée, Préface (Paris : Pierre Rocolet, 1631)

Francisco de Quevedo, Comedia de Eufrosina, Préface (Madrid : Imprimerie du royaume, 1631)

Balthasar Baro, La Clorise, Préface (Paris : François Pommeraye, 1632)

Prospero Bonarelli, Il Solimano, Lettre préfacielle (Rome : Francesco Corbelletti, 1632)

Pierre Corneille, Clitandre, Préface (Paris : François Targa, 1632)

Francisco López de Aguilar [Lope de Vega Carpio], La Dorotea, Préface (Madrid : Imprimerie du royaume, 1632)

Juan Pérez de Montalbán, Para Todos, Préface (Madrid : Imprimerie du royaume, Alonso Pérez, 1632)

Rayssiguier, Aminte, Préface (Paris : Augustin Courbé, 1632)

Charles Vion d’Alibray, Aminte, Préface (Paris : Pierre Rocolet, 1632)

Giovan Battista Andreini, La centaura, Préface (Venise : Salvador Sonzonio, Olivo, 1633)

Le Chevalier de Baussays, Cydippe, Préface (Paris : Jean Martin, 1633)

Pierre Corneille, Mélite, Dédicace (Paris : François Targa, 1633)

Pierre Corneille, Mélite, Préface (Paris : François Targa, 1633)

Pierre Corneille, La Veuve, Préface (Paris : François Targa, 1634)

Juan Ruiz de Alarcón, Parte segunda de las comedias, Préface (Barcelone : Sebastián de Cormellas, 1634)

Lope Félix de Vega Carpio, El castigo sin venganza, Préface (Barcelone : Pedro Lacavallería, 1634)

Charles Vion d’Alibray, La Pompe funèbre, Préface (Paris : Pierre Rocolet, 1634)

Juan Pérez de Montalbán, Primero tomo de las comedias, Préface (Madrid : Imprimerie du royaume, Alonso Pérez, 1635)

Georges de Scudéry, Le Prince déguisé, Préface (Paris : Augustin Courbé, 1636)

Charles Vion d’Alibray, Le Torrismond du Tasse, Préface (Paris : Denis Houssaye, 1636)

Pierre Corneille, Le Cid, Dédicace (Paris : Augustin Courbé, 1637)

Pierre Corneille, La Place Royale, Dédicace (Paris : Augustin Courbé, 1637)

Pierre Corneille, La Suivante, Dédicace (Paris : Augustin Courbé, 1637)

Jean Desmarets de Saint-Sorlin, Les Visionnaires, Argument (Paris : Jean Camusat, 1637)

François de Chapoton, Le Véritable Coriolan, Préface (Paris : Toussaint Quinet, 1638)

Urbain Chevreau, Coriolan, Préface (Paris : Augustin Courbé, 1638)

Antoine Le Métel d’Ouville, Les Trahisons d’Arbiran, Prologue (Paris : Augustin Courbé, 1638)

Pierre Corneille, L’Illusion comique, Dédicace (Paris : François Targa, 1639)

Pierre Corneille, Médée, Dédicace (Paris : François Targa, 1639)

Jean Desmarets de Saint-Sorlin, Scipion, Préface (Paris : Henri Le Gras, 1639)

François de Grenaille, L’Innocent malheureux, Préface (Paris : Jean Paslé, 1639)

Tristan L’Hermite, Panthée, Préface (Paris : Augustin Courbé, 1639)

Jean-François Sarasin, Préface, [in] G. de Scudéry, L’Amour tyrannique (Paris : Augustin Courbé, 1639)

Charles de Beys, La Comédie de chansons, Préface (Paris : Toussaint Quinet, 1640)

Jean Mairet, L’Illustre Corsaire, Préface (Paris : Augustin Courbé, 1640)

André Mareschal, Le Véritable Capitan Matamore, Préface (Paris : Toussaint Quinet, 1640)

Pierre Corneille, Horace, Dédicace (Paris : Augustin Courbé, 1641)

François Hédelin, abbé d’Aubignac, La Pucelle d’Orléans, Préface (Paris : François Targa, 1642)

François Targa, Préface, [in] F. Hédelin, abbé d’Aubignac, La Pucelle d’Orléans (Paris : François Targa, 1642)

François Targa, Préface, [in] F. Hédelin, abbé d’Aubignac, La Cyminde (Paris : François Targa, 1642)

Pierre Du Ryer, Saül, Dédicace (Paris : Antoine de Sommaville, 1642)

Pierre Corneille, Cinna, Dédicace (Paris : Toussaint Quinet, 1643)

Pierre Corneille, Polyeucte, Abrégé du martyre de saint Polyeucte (Paris : A. de Sommaville et A. Courbé, 1643)

Pierre Corneille, Polyeucte, Dédicace (Paris : A. de Sommaville et A. Courbé, 1643)

Claude de L’Estoile, La Belle Esclave, Préface (Paris : F. Rouvellin, 1643)

Jean Rotrou, Clarice, Préface (Paris : Toussaint Quinet, 1643)

Anonyme, La Colère, ou furieuse indignation de Pépésuc…, Prologue (Béziers : Jean Martel, 1644)

Giacomo Badoaro, L’Ulisse errante, Dédicace (Venise : Gio. Pietro Pinelli, 1644)

Pierre Corneille, Le Menteur, Dédicace (Paris : A. de Sommaville et A. Courbé, 1644)

Pierre Corneille, La Mort de Pompée, Dédicace (Paris : A. de Sommaville et A. Courbé, 1644)

Pierre Corneille, La Mort de Pompée, Préface (Paris : A. de Sommaville et A. Courbé, 1644)

Pierre Corneille, La Suite du Menteur, Dédicace (Paris : A. de Sommaville et A. Courbé, 1645)

François de La Tombe, Approbation, [in] Jean d’Ennetières, Sainte Aldegonde (Tournai : Adrien Quinqué, 1645)

Pierre Corneille, Théodore, Dédicace (Paris : Toussaint Quinet, 1646)

Le Vert, Aricidie, Préface (Paris : Antoine de Sommaville, 1646)

Pierre Corneille, Héraclius, Préface (Paris : Antoine de Sommaville, 1647)

Pierre Corneille, Rodogune, Préface (Paris : Toussaint Quinet, 1647)

Pierre Corneille, Le Cid, Préface de 1648 (Paris : Augustin Courbé, 1648)

Pierre Corneille, Le Menteur, Préface de 1648 (Paris : Augustin Courbé, 1648)

Pierre Corneille, Don Sanche d’Aragon, Dédicace (Paris : Augustin Courbé, 1650)

Pierre Corneille, Andromède, Argument (Rouen et Paris : L. Maurry et Ch. de Sercy, 1651)

Pierre Corneille, Nicomède, Préface (Paris : Charles de Sercy, 1651)

Pierre Corneille, Pertharite, Préface (Paris : Guillaume de Luyne, 1653)

Jean de La Fontaine, L’Eunuque, Préface (Paris : Augustin Courbé, 1654)

Giovan Francesco Busenello, La Didone, Argomento (Venise : Giuliani, 1656)

Corneille, OEdipe, Dédicace (Rouen et Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1659)

Pierre Corneille, OEdipe, Préface (Rouen et Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1659)

Antoine Baudeau de Somaize, Les Précieuses ridicules ¦, Préface (Paris : Jean Ribou, 1660)

Antoine Baudeau de Somaize, Le Procès des Précieuses, Préface (Paris : E. Loyson, 1660)

Antoine Baudeau de Somaize, Les Véritables Précieuses, Préface (Paris : Jean Ribou, 1660)

Pierre Corneille, Mélte, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, Clitandre, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, La Veuve, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, La Galerie du Palais, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, La Suivante, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, La Place Royale, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, Médée, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, L’Illusion, Examen (Rouen et Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, Le Cid, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, Horace, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, Cinna, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, Polyeucte, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, Pompée, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, Théodore, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, Le Menteur, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, La Suite du Menteur, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, Rodogune, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, Héraclius, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, Andromède, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, Don Sanche d’Aragon, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, Nicomède, Examen (Paris : Courbé et Luyne, 1660)

Pierre Corneille, Pertharite, Examen (Paris : Courbé et Luyne, 1660)

Pierre Corneille, OEdipe, Examen (Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1660)

Jean Donneau de Visé, La Cocue imaginaire, Préface (Paris : Jean Ribou, 1660)

Molière, Les Précieuses ridicules, Préface (Paris : Guillaume de Luyne, 1660)

Pierre Corneille, Sertorius, Préface (Rouen et Paris : A. Courbé et G. de Luyne, 1662)

Molière, Les Fâcheux, Préface (Paris : G. de Luyne – ou G. Barbin, ou J. Guignard, ou C. de Sercy –, 1662)

Jean Donneau de Visé, Dédicace, [in] Molière, Sganarelle ou le Cocu imaginaire (Paris : Guillaume de Luyne, 1662)

Jean Donneau de Visé, Préface, [in] Molière, Sganarelle ou le Cocu imaginaire (Paris : Guillaume de Luyne, 1662)

Edme Boursault, Le Portrait du peintre, Préface (Paris : Jean Guignard, 1663)

Pierre Corneille, La Conquête de la Toison d’or, Examen (Paris : Thomas Jolly, 1663)

Pierre Corneille, Sophonisbe, Préface (Rouen et Paris : Guillaume de Luyne, 1663)

Molière, L’Ecole des femmes, Préface (Paris : Louis Billaine, 1663)

Charles Robinet, Le Panégyrique de L’Ecole des femmes, Préface (Paris : E. Loyson, 1663)

Pierre Corneille, Othon, Préface (Paris : G. de Luyne, 1665)

Pierre Corneille, Agésilas, Préface (Paris : G. de Luyne, 1666)

Jean Donneau de Visé, Préface, [in] Molière, Le Misanthrope (Paris : Jean Ribou, 1666)

Molière, L’Amour médecin, Préface (Paris : Théodore Girard, 1666)

Chérier (ou Le Noble), Les Barons fléchois, Préface (Paris : C. Blajeart, 1667)

François d’Avre, Dipne, Censure chrétienne du théâtre moderne (Montargis : Jean-Baptiste Bottier, 1668)

Pierre Corneille, Attila, Préface (Paris : Guillaume de Luyne, 1668)

Jean Donneau de Visé, L’Embarras de Godard, Préface (Paris : Jean Ribou, 1668)

Jean Racine, Andromaque, Préface (Paris : Théodore Girard, 1668)

Molière, Le Tartuffe, Placets (Paris : Jean Ribou, 1669)

Molière, Le Tartuffe, Préface (Paris : Jean Ribou, 1669)

Jean Racine, Les Plaideurs, Préface (Paris : Claude Barbin, 1669)

Le Boulanger de Chalussay, Elomire hypocondre, Préface (Paris : Charles de Sercy, 1670)

Raymond Poisson, Le Poète basque, Dédicace (Paris : Gabriel Quinet, 1670)

Jean Racine, Britannicus, Préface (Paris : Claude Barbin, 1670)

Le Boulanger de Chalussay, Elomire hypocondre, Préface (Paris : Suivant la copie imprimée, 1671)

Pierre Corneille, Tite et Bérénice, Préface (Paris : Louis Billaine, 1671)

Molière, Quinault, Corneille, Psyché, Préface (Paris : Pierre Le Monnier, 1671)

Jean Racine, Bérénice, Préface (Paris : Claude Barbin, 1671)

Pedro Calderón de la Barca, Parte IV, Dédicace (Madrid : I. F. de Buendía, A. de la Fuente, 1672)

Pierre Corneille, Pulchérie, Préface (Paris : Guillaume de Luyne, 1673)

Antoine Jacob Montfleury, L’Ambigu comique, Préface (Paris : Pierre Promé, 1673)

Gaspard Abeille, Argélie, Préface (Paris : Claude Barbin, 1674)

Hauteroche (Noël Le Breton, dit), Crispin musicien, Préface (Paris : Pierre Promé, 1674)

Pierre Corneille, Suréna, Préface (Paris : Guillaume de Luyne, 1675)

Jean Donneau de Visé, Les Dames vengées, Préface (Paris : Michel Brunet, 1675)

Jean Racine, La Thébaïde, Préface (Paris : Claude Barbin, 1675)

Michel Le Clerc, Iphigénie, Préface (Paris : Olivier de Varennes, 1676)

Nicolas Pradon, Tamerlan, Préface (Paris : Jean Ribou, 1676)

Jean Racine, Bajazet, Préface (Paris : Claude Barbin, 1676)

Pedro Calderón de la Barca, Autos sacramentales, Préface (Madrid : Joseph Fernández de Buendía, 1677)

Jean Racine, Phèdre et Hippolyte, Préface (Paris : Claude Barbin, 1677)

Thomas Corneille, Jean Donneau de Visé, La Devineresse, Préface (Paris : C. Blageart, 1680)

Hauteroche (Noël Le Breton, dit), La Dame invisible, Préface (Paris : Pierre Ribou, 1685)

Michel Boiron, dit Baron, L’Homme à bonne fortune, Préface (Paris : Thomas Guillain, 1686)

Giovanni Andrea Moniglia, Il tiranno di Colco, Postface (Florence : Vangelisti, 1689)

Jean Racine, Esther, Préface (Paris : Denys Thierry, 1689)

Edme Boursault, Les Fables d’Esope, Préface (Paris : Théodore Girard, 1690)

Florent Carton / Mme Ulrich, La Folle Enchère, Préface (Paris : Veuve de Louis Gonthier, 1691)

David-Augustin de Brueys, Jean de Palaprat, Le Grondeur, Préface (Paris : T. Guillain, 1693)

Edme Boursault, Les Mots à la mode, Préface (Paris : Jean Guignard, 1694)

Edme Boursault, Phaéton, Dédicace (Paris : Jean Guignard, 1694)

Antoine de La Fosse, Polyxène, Préface (Paris : Thomas Guillain, 1696)

Nicolas Pradon, Scipion l’Africain, Préface (Paris : Thomas Guillain, 1697)

David-Augustin de Brueys, Gabinie, Préface (Paris : Pierre Ribou, 1699)

Joseph-François Duché de Vancy, Jonathas, Préface (Paris : Christophe Ballard, 1700)

Antoine de La Fosse, Thésée, Préface (Paris : Pierre Ribou, 1700)

Charles-Claude Genest, Pénélope, Préface (Paris : Jean Boudot, 1703)

Bibliographie

Index des noms

Table des textes selon leur origine

