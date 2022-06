Il nous a fait passer de lumineux étés avec Montaigne, Pascal ou Baudelaire, dans de brèves chroniques radiophoniques quotidiennes, ultérieuement réunies dans de petits livres qui furent aux éditions des Équateurs autant de best sellers (mais aussi de long sellers, ce qui est meilleur signe encore) : désormais coutumier de l'exercice, Antoine Compagnon livre ces jours-ci Un été avec Colette, issu d’une série d’émissions diffusées pendant l’été 2021 sur France Inter toujours. Pourquoi Colette ? Un grand écrivain, c’est aussi un écrivain qui crée des mythes, qui renouvelle notre mythologie ("Créer un poncif, c’est le génie", disait Baudelaire). Colette a créé quatre mythes : Claudine ; Sido, Gigi, et Colette, elle-même, grand écrivain national, monstre sacré. Admirée par Simone de Beauvoir, pionnière de la transgression et de la provocation, elle fait souffler dans ses romans ce vent de liberté qui nous manque tant aujourd’hui.

—

Alors que Sido et Les Vrilles de la vigne sont au programme du Bac 2023, un Dictionnaire Colette, sous la direction de Guy Ducrey et Jacques Dupont (Classiques Garnier, 2018) est venu rendre compte du profond renouvellement des études consacrées à l’écrivain. On pourra également lire dans Acta fabula, le compte rendu donné par Lucie Nizard de l'essai de Flavie Fouchard, Colette aux frontières des genres. Relire Le Pur et l’impur (Presses Universitaires de Rennes, 2020) : "Les nuances de la chair : interroger le genre au prisme des plaisirs"…