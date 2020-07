Christophe Cosker, Nassur Attoumani en images,

Presses Universitaires Indianocéaniques, 2020.

EAN13 : 9782490596317.

Nassur Attoumani en images. Pour une poétique de l’image ironique se lit, ou non, en pendant du premier volume intitulé Nassur Attoumani : un ironiste de l’océan Indien. L’ironie n’est alors plus cherchée dans le verbe, mais dans l’image, ou plutôt dans le discours littéraire qui articule le texte à l’image. Elle est définie de façon analogique, comme superposition d’images, concept qui se décline de façon polymorphe en fonction des cas de figure.

Pour cette raison, la première partie traite de l’ethos iconique de l’auteur, c’est-à-dire l’ensemble du corpus photographique relatif à l’homme au casque colonial qui donne lieu à une typologie, mais aussi un ethos iconique mobile lorsque l’auteur devient acteur de ces pièces de théâtre ou encore dans un film sur Mayotte. La deuxième partie, qui constitue le cœur de l’ouvrage, analyse les modalités de l’image ironique dans des formes variées comme le beau livre en collaboration avec un photographe, le recueil de contes illustré par un dessinateur, le recueil de nouvelles émaillé de photographies et l’adaptation en bande dessinée d’une pièce de théâtre. La troisième et dernière partie s’intéresse à une image ironique programmatique : la première de couverture.

Il s’agit ici du deuxième volet d’un triptyque qui sera suivi par Lecteurs de Nassur Attoumani. Il est précédé par Nassur Attoumani : un ironiste de l’océan Indien. Ces trois essais sont issus d’une thèse de doctorat intitulée L’Énonciation ironique de l’écrivain francophone de Mayotte : Nassur Attoumani. Analyse d’un discours de l’océan Indien.

*

Agrégé de Lettres Modernes et docteur en littératures francophones, Christophe Cosker est membre des laboratoire HCTI (EA 4249 – « Héritages et Constructions dans le Texte et l’Image ») et LCF (EA 4549 – « Laboratoire de recherche sur les espaces Créoles et Francophones »). Auteur de nombreux ouvrages relatifs à Mayotte en littérature, Petite histoire des lettres francophones à Mayotte (Paris, Anibwé, 2015), Anthologie des lettres francophones à Mayotte (Paris, L’Harmattan, 2018), Nassur Attoumani : l’adoelscence mahoraise (Moissy-Cramayel, Coelacathe, 2019) ou encore L’Invention de Mayotte (Pamandzi, La Route des Indes, 2019), il publie ici le deuxième essai issu de sa thèse de doctorat, accueillie par l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) et dirigée par Michael Rinn.

Table des matières…