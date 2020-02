Christine Dualé et Anne Garrait-Bourrier (dir.)

Écritures minoritaires de la mémoire dans les Amériques

2020

432 p.

Toulon, éditeur Babel

EAN13 : ISSN12777897

SOMMAIRE

Foreword / Préface par Alecia McKenzie

Introduction par Anne Garrait-Bourrier et Christine Dualé

· Ce que le présent doit à la mémoire

o Ève Portal: Témoigner des minorités pour réécrire l’altérité chez James Baldwin?

o Tatiana Viallaneix: La Danse des Esprits au-delà de Wounded Knee : un épisode historique signifiant de l’expression du mineur et du tiers-espace

o Christine Grard: Expressions artistiques, mémoire d’une histoire traumatique et interpellation politique

o Pauline Amy de La Bretèque: Memorial Excursion and Errancy in Paule Marshall’s Praisesong for the Widow

· L’écriture mémorielle contre la domination : une responsabilité narrative, linguistique et artistique

o Nicole Ollier: Voix jamaïcaines : Olive Senior, une révolution tranquille

o Claude Julien: John Edgar Wideman’s Writing to Save a Life : Only Connect

o Héloïse Thomas: Inventories, Catalogs, and Venuses : Excavating the Archive in Robin Coste Lewis’s Voyage of the Sable Venus

o Patrycja Kurjatto-Renard: Recovering from Amnesia in Octavia Butler’s Texts

· Mémoire résiliente et réinventée

o Diane Sabatier: Une Haïtienne-Américaine en quête de mémoire à Haïti dans “The Missing Peace” d’Edwidge Danticat

o Yannick M. Blec: Réinvention de la mémoire noire étatsunienne dans les récits du Black Arts Movement

o Ineke Bockting: The In-Between of Jazz and the Blues: Beyond Marginality in Esi Edugyan’s Half-Blood Blues

· Écritures mineures de la mémoire : entre subversion des normes et politique révolutionnaire

o Françoise Clary: La portée révolutionnaire du discours afro-caribéen ou les défis d’une écriture mineure

o Christine Dualé: Re-Presentation and Re-Memory of the Southern Landscape in Cane : Jean Toomer’s Memorial Minor Writing

o Marlène Barroso-Fontanel: Voix rebelle(s) : minoration / re-création / révolution dans quatre romans de Toni Morrison

o Lucile Reynal de Saint Michel: True Grit et son héroïne, Mattie Ross : une voix pour les femmes ?

· Varia

o Marion Brun: Corniche Kennedy de Maylis de Kerangal : une pensée de midi ?

o Wassila Latroch et Nassima Kacimi: Mémoire d’un lieu dans Tlemcen ou les lieux de l’écriture de Mohammed Dib