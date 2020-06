Christiane Chaulet Achour,

Les Mille et une nuits aujourd'hui,

Effigi, collection "Littératures, Cultures, Sociétés", 2020.

EAN13 : 9788855241182.

Cantonnées au monde arabe où elles se diffusaient par les voies de l’oralité, Les Mille et une nuits ont envahi le monde depuis la traduction d’Antoine Galland, au début du XVIIIe siècle, relayée par d’autres traductions, et les différentes éditions en langue arabe. Cet ouvrage qui leur est consacré veut apporter sa contribution à une meilleure connaissance des effets de cet espace de création au XXe siècle et en ce début du XXIe siècle. Car Les Nuits poursuivent leur voyage et les écrivains se nourrissent de leur apport. Dans l’immense bibliothèque de l’humanité, elles tiennent une place enviable. Des Shahrazade(s) contemporaines aux Bagdad(s) nostalgiques, des Sindbad(s), dont les voyages suggèrent la découverte du monde, aux écritures dont les narrations empruntent les détours et retours de la sultane, on ne compte plus les emprunts aux Nuits.

Face à la richesse du texte lui-même et des réécritures qu’il a suscitées, cet ouvrage a fait des choix pour mettre en valeur les dialogues et affrontements entre l’Orient et l’Occident, l’apport du Sud et la fascination qu’il exerce sur d’autres imaginaires.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Pourquoi s’intéresser aujourd’hui aux Mille et une nuits ?

Chapitre I

Les Mille et une nuits, un espace de création international

La Galaxie des Nuits

Genèse et iti-errance

La traduction française. La fortune d’un texte

Poursuivre la transmission des Mille et une nuits

Traducteurs, exégètes, critiques littéraires

Reconfiguration des échanges d’altérités

L’avis d’un franc-tireur : Abdelfattah Kilito

Edward Saïd et l’orientalisme : quelle place pour Les Mille et une nuits ?

Dépasser « la mythologie flottante sur l’Orient »

Chapitre II

L’ouverture des Mille et une nuits et sa transmission… « tout de son vagin dépend »

Analyse du conte cadre

L’épreuve de la transmission du conte cadre en littérature jeunesse

Jamel Eddine Bencheikh

Gudule

La transmission orale : l’exemple de Dominique Le Boucher

Banlieues françaises et contes arabes

L’enfance des cités et Les Mille et une nuits : entretien.

L’origine des contes des Nuits dans la Cité et la mémoire d’une petite fille

La langue explosée et les ritournelles du contage

Les personnages et leur adaptation dans les histoires de la romancière

Chapitre III

Jamel Eddine Bencheikh et Les Mille et une nuits « Une écriture d’espérance »

Un poème palimpseste : poème relais des Nuits

Les contes-poèmes

Les marques visibles de l’autre référence

La cohérence créatrice

Le jeu générique

Une écriture

Les Nuits, subrepticement dans Rose noire sans parfum

Chapitre IV

Sindbad – L’Intrus triomphant– Ses évasions du texte source

Sur Sindbâd dans Les Mille et une nuits

Négib Bouderbala, une forgerie plaisante

Hawa Djabali, de l’Orient vers l’Occident

Arezki Metref, l’exil non choisi

Erri De Luca, le rachat de Sindbad

Salim Bachi, le migrant amoureux

Chapitre V

Écrivaines et écrivains, lectrices et lecteurs des Nuits

Rachid Boudjedra, « frère de Shéhérazade », Les Mille et une années de la Nostalgie (1979)

Le titre

La femme et l’amour

La supercherie

Le réel, l’envers du merveilleux

Trois chroniques pour un roman

Isabel Allende, une Shéhérazade chilienne.

Eva Luna et ses contes, 1988-1991

La scène orientale

Le conte de Rolf et Eva

Malika Mokeddem, du conte à l’écriture romanesque.

Premiers romans – 1990-1993

L’empreinte d’enfance

Du contage à l’écriture

Annie Messina, jeu identitaire – Le Myrte et la rose, 1992

Daniel Maximin, Marie-Gabriel, soeur antillaise de Shahrazad,

L’Île et une nuit – 1995

Fawzia Zouari – le refus de la révolte du dedans.

De la théorie à la pratique – 1996-1999

L’essai de 1996

Le roman de 1999

André Brink, la force de la transmission féminine, Les imaginations du sable – 1996

La fantasmagorie orientale

Parole et transmission par les femmes

Conclusion

De « l’héritage critique du passé » …

Bibliographie

Éléments bio-bibliographiques