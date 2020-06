Appel à communication du séminaire Chorea 2020-2021

Destiné aux jeunes chercheurs et chercheuses (étudiant·es de master, doctorant·es et jeunes docteur.es) dont la période de la Renaissance est le champ d’investigation partiel ou exclusif, le séminaire Chorea se poursuit à la rentrée 2020. Dans un esprit humaniste de dialogue et d’expérimentation, ce séminaire a pour but de donner place aux attentes, aux interrogations et aux enthousiasmes de la jeune génération.

Présentation du séminaire

Après avoir interrogé, en 2019-2020, la manière dont la recherche du XXIe siècle peut comprendre la Renaissance et ses productions, nous souhaiterions nous demander quels textes du XVIe siècle peuvent accompagner et éclairer les temps à venir.

Invitée par le séminaire Choréa l’an passé, la professeure Véronique Ferrer a déploré le fait que nous ne disposions pas, en tant qu’enseignant.es, d’une anthologie de textes littéraires que nous pourrions donner à lire à nos élèves ou à nos étudiant.es, et à partir duquel construire nos cours. Il nous paraît judicieux de mettre à profit le cadre du séminaire pour réfléchir à l’élaboration collective d’une telle anthologie.

Devront être envisagées les questions suivantes : quel public et quelle place dans les programmes ? quel lien avec les autres disciplines, notamment l’histoire et l’histoire des arts ? quelles implications dans le choix même de la forme de l’anthologie, puis dans le choix des textes ? quelles modalités de présentation des textes, notamment quel apparat critique et quel protocole de modernisation de la langue en vue de l’enseignement ?

Nous serons sensibles au fait d’accorder une place aux œuvres et aux genres considérés comme canoniques, mais aussi à ceux moins valorisés au sein de la tradition scolaire, ainsi qu’aux autrices.

Les premières séances seront consacrées à une réflexion méthodologique sur la constitution d’une anthologie, autour des ouvrages à paraître d’Adeline Lionetto et de Rémi Poirier.

Seront ensuite envisagés les thèmes suivants :

– L’amour (Gautier Amiel)

– L’histoire (Marie Goupil-Fontaine)

– Les femmes (Alicia Viaud)

– Rire et comique (Paul-Victor Desarbres et Alicia Viaud)

– Voyages et « grandes découvertes » (Lisa Pochmalicki)

– Humanisme, sciences et techniques (Pierre-Elie Pichot et Paul-Victor Desarbres)

– Spiritualités (Anne-Gaëlle Leterrier-Gagliano)

– Pensées hétérodoxes (Adeline Lionetto et Gautier Amiel)

Chaque séance sera l’occasion de présenter un corpus restreint, ainsi que de justifier et de discuter les choix opérés.

*

Calendrier

Le séminaire Chorea a lieu tous les premiers samedis du mois, de novembre à mai, de 10h à 13h, en salle Paul Hazard, à la Sorbonne. Si le premier samedi du mois tombe à un moment peu opportun, la date est modifiée. Au gré des circonstances, il se tient parfois à distance.

*

Modalités de participation

Si vous souhaitez participer à l’élaboration de l’anthologie, vous pouvez nous faire parvenir un corpus de trois textes (chacun d’une page maximum) autour d’un des thèmes retenus, ainsi qu’un bref argumentaire justifiant vos choix. Vous pouvez nous envoyer vos propositions à notre adresse, site.cornucopia@gmail.com, jusqu’au 6 septembre prochain.