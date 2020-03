Paru en 2015, Chez soi. Une odyssée de l'espace domestique, l'essai de de Mona Chollet est désormais en libre accès sur le site des éditions Zone.

La maison, le chez-soi : de ce sujet, on a souvent l'impression qu'il n'y a rien à dire. L'espace domestique fait même figure de triangle des Bermudes de la politique : on le perçoit comme un lieu de repli frileux, d'indifférence à la marche du monde, d'abandon sans frein à l'hypnose consumériste, entre la télévision et les gadgets électroménagers. On valorisera plutôt le citoyen concerné, actif, qui voyage, qui descend dans la rue. Pourtant, à une époque où la vie collective semble se déliter, où le travail devient nocif pour un grand nombre de gens, où les formes de l'engagement peinent à se renouveler, le réflexe de rentrer chez soi peut revêtir une portée insoupçonnée.

La maison est aussi une base arrière où l'on peut se protéger, refaire ses forces, se souvenir de ses désirs, résister à l'éparpillement et à la dissolution. Dans l'ardeur que l'on met à rêver de l'habitation idéale se réfugie ce qu'il nous reste de vitalité, d'élans, de foi en l'avenir. C'est la thèse que veut défendre ce livre. Mais, en même temps, il aimerait saisir la façon dont le monde extérieur revient par la fenêtre, et l'acuité avec laquelle il se projette entre nos quatre murs.

Quelques années après la crise des subprimes aux États-Unis, la quête d'un logement confronte chacun à la dureté des inégalités sociales avec une crudité remarquable. Qu'il soit si difficile de profiter pleinement de son chez-soi révèle en outre notre état de « famine temporelle » et d'hyperactivité permanentes. C'est encore plus vrai pour les femmes, impuissantes à se débarrasser de l'idéal tyrannique de la « fée du logis », et toujours astreintes à l'essentiel des tâches ménagères.

En déroulant le fil rouge thématique de l'espace domestique, ce livre voudrait donc explorer quelques-unes de nos préoccupations les plus urgentes, en montrant leur nature inextricablement intime et collective.

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"Faire usage de chez soi, confiné ou pas", par Christian Ruby (en ligne le 27 mars 2020).