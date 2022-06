L’Université du Luxembourg (https://wwwfr.uni.lu) lance un appel à candidatures pour un contrat de chercheur.se postdoctoral.e d'une durée de 10 mois (remplacement d’un congé maternité et parental), à compter du 1er septembre 2022.



Pour postuler, les candidat.e.s pourront faire parvenir leur dossier de candidature via le site officiel de recrutement de l’Université, via l’adresse suivante < http://emea3.mrted.ly/338kh >. Le dossier de candidature comprendra, outre le diplôme de Doctorat : 1) une lettre de présentation décrivant les recherches et les études suivies par le.la candidat.e, leur pertinence par rapport au domaine ou à la discipline, et l'expérience d'enseignement antérieure ; 2) un curriculum vitae ; 3) des lettres de recommandation de trois (3) personnes.



L'examen des candidatures commencera le 5 juillet 2022 et se poursuivra jusqu'à ce que le poste soit pourvu. Des entretiens sont prévus via Webex à la fin du mois du juin. Les candidatures complètes reçues avant la date limite du 5 juillet 2022 seront garanties d'une considération complète.



Votre profil

La maîtrise du français langue maternelle ou quasi-native est requise. Le.la candidat.e retenu.e aura un dossier démontrant son implication fructueuse dans l’enseignement universitaire et son potentiel académique. Un domaine de spécialisation en littératures française et francophone est recherché, un domaine secondaire en études de genre françaises est souhaitable.



Dans les champs de recherche investis par l’Institut d’études romanes : textes, images & cultures (anciennement, Institut d’études Romanes, Médias et Arts) sont menés de manière résolument pluridisciplinaire, qui n’exclut pas des incursions spécialisées dans des domaines précis. Ainsi on appréciera plus particulièrement des profils s’ancrant dans les champs des littératures francophones avec éventuellement une spécialisation secondaire dans un ou plusieurs axes déjà présents dans l’Institut de recherche.



Le.la chercheur.se postdoctoral.e sera en charge de la communication externe de l’Institut de recherche.





Institut & Equipe de recherche / thème proposé



La personne recrutée sera placée sous la responsabilité de la Directrice de l’Institut, Nathalie Roelens.



Notre institut (https://wwwfr.uni.lu/recherche/fhse/dhum/research_institutes/romance_studies_media_arts) repose sur trois piliers - les études romanes, les médias et les arts -, et favorise ainsi la recherche au carrefour de diverses disciplines et communautés interprétatives. Le premier pilier vise à donner une légitimité scientifique à une culture française profondément ancrée au Luxembourg, à sa réalité démographique (la présence importante des communautés italienne et portugaise), mais aussi à répondre à ses besoins éducatifs (l'enseignement du français et de la littérature française à un public multilingue). Le deuxième pilier, qui est une composante essentielle d'un département de sciences humaines, vise à développer les études artistiques à l'Université. Non seulement les beaux-arts imprègnent la littérature et tous les domaines de la connaissance, mais la culture visuelle et numérique dans laquelle nous sommes immergés nécessite des outils critiques (comme la sémiotique visuelle) pour éviter toute forme de "fascination" ou d'"aliénation" par la propagande économique ou politique. Le troisième pilier, une réflexion approfondie sur les médias, est indissociable des deux autres, puisque les contenus littéraires ou artistiques n'existent que par le biais d'un média, qu'il s'agisse d'un livre imprimé, d'anthologies scolaires, de politiques muséales ou de diapositives numériques. Les médias pourraient être considérés comme l'alphabétisation de notre époque. L'IRMA s'inscrit dans le cadre des priorités de recherche nationales, telles que l'éducation au XXIe siècle, et des priorités de recherche universitaires, en s'engageant dans une interdisciplinarité de haute qualité grâce à la fertilisation croisée de différents modes de pensée.



Objectifs pédagogiques et besoins d’enseignement



La personne recrutée sera placée sous la responsabilité de la Directrice du Bachelor en Cultures Européennes, filière des Études françaises et du Master en enseignement secondaire - Langue et littérature françaises, Tonia Raus. Il.elle sera en charge des cours suivants (UE = Unité d’enseignemen) :



Master en enseignement secondaire - Langue et littérature françaises (https://wwwfr.uni.lu/formations/fhse/master_en_enseignement_secondaire_langue_et_litterature_francaises)



M1, semestre d’hiver : séminaire d’histoire littéraire (19e-21e siècles), 28UE



M2, semestre d’hiver : séminaire (TD) de méthodologie d’expression écrite, 28UE



Bachelor en Cultures Européennes, filière des Études françaises (https://wwwfr.uni.lu/formations/fhse/bachelor_en_cultures_europeennes_etudes_francaises)



BCE 1e année, semestre d’hiver : Critique et poétique (cours magistral & TD d’initiation) 28UE



BCE 1e année, semestre d’été : Panorama de la littérature (TD de méthodologie d’expression écrite) 28 UE



BCE 2e & 3e années, semestre d’hiver : Ecritures de soi (cours magistral & TD sur corpus) 28UE



BCE 2e & 3e années, semestre d’été : Genre et société (séminaire interdisciplinaire en collaboration), 14UE



BCE 2e & 3e années, semestre d’été : Séminaire méthodologique du mémoire de Bachelor, 14UE



La charge d'enseignement englobe également les examens (réguliers et rattrapages) qui sont afférents aux différents cours.



En outre, la.le postdoc sera amené.e à travailler en collaboration avec le BRI-Outgoing (Erasmus + Global Exchange) afin de superviser les échanges d’étudiant.e.s ayant lieu durant l’année 2022/2023 et de prévoir les échanges de l’année 2023/2024.



En bref

Type de contrat : CDD 10 mois (remplacement congés maternité + parental)

Démarrage : septembre 2022

Temps de travail : Temps plein 40 heures / semaine

Localisation : Belval

Référence de l'annonce : UOL05035

Candidature à faire parvenir via < http://emea3.mrted.ly/338kh > (examens des candidatures à partir du 5 juillet 2022)