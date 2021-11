Poste : Chercheur post-doctoral avec possibilité d’être promu au rang de professeur-assistant (après deux ans minimum, sous réserve d’une évaluation positive).



Contexte : Ce poste s’inscrit dans le cadre du projet de recherche « Réinscription de la religion dans la société après la “mort” de Dieu et de l’homme à Auschwitz – L’œuvre d’Élie Wiesel comme contribution à la culture du souvenir et du renouveau religieux dans le contexte de la lutte contre l’antisémitisme », financé, d’une part, par la stratégie d’excellence du gouvernement fédéral allemand et des gouvernements des Länder à l’Université de Tübingen et, d’autre part, par la LSRS. Ce projet est dirigé par le Prof. Dr Reinhold Boschki (Université de Tübingen) et le Prof. Dr Jean Ehret (LSRS). Dans le cadre d’un fonds dit d’exploration, le projet vise à collecter des fonds de tiers pour une période de financement ultérieure.

Durée du contrat à durée déterminée : 3 ans, basé à Luxembourg (avec des périodes de temps passées à Tübingen).



Charge de travail : 40 heures/semaine



Salaire : 70.000 € brut/an

Tâches :

Développer un projet personnel de recherche post-doctorale (en vue d’une habilitation à diriger les recherches) dans le cadre de l’étude de l’œuvre complète d’Élie Wiesel dans une perspective interdisciplinaire et comparative,

Coordonner le réseau à mettre en place dans le cadre du projet en étroite collaboration avec les Prof. Boschki et Ehret,

Élaborer, en coopération avec les Prof. Boschki, Ehret et l’équipe du Centre de recherche Élie Wiesel, des propositions de demandes de subventions nationales et internationales,

Enseignement (2 à 4 heures par semaine),

Publier,

Organiser des réunions, des conférences et des symposiums,

Tâches administratives.

Profil :

doctorat en études littéraires ou en littérature comparée (et en théologie, philosophie, études religieuses, études juives, études sur l’holocauste...),

très bonne connaissance du français, de l’allemand, et de préférence de l’anglais,

idéalement, expérience en gestion de projets de recherche,

compétences en matière de communication et de travail en équipe.

En tant que chercheur post-doctoral dans ce projet, vous devenez un membre du Centre de recherche Élie Wiesel et de l’équipe de la LSRS. Vous collaborez intensément avec leurs membres. Les échanges et les discussions personnelles sont des éléments clés de votre travail. Votre recherche porte sur les œuvres littéraires de Wiesel et vous rédigez un travail académique original selon la perspective du projet de recherche. L’élaboration de demandes de subventions vous familiarise avec l’administration académique. Vous contribuez à l’édition des œuvres complètes d’Élie Wiesel et donc à la préservation de la mémoire et à la lutte contre l’antisémitisme.

Votre candidature :

La préférence sera donnée aux candidatures de personnes handicapées, à qualifications égales. La LSRS s’efforce d’augmenter la proportion de femmes dans la recherche et l’enseignement et encourage donc tout particulièrement les femmes scientifiques qualifiées à postuler.



Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature détaillée par e-mail, accompagnée des documents habituels (curriculum vitae, références, certificats, etc.) et d’une lettre de motivation dans un seul fichier pdf. Veuillez l’envoyer à rh@lsrs.lu avant le 31 décembre 2022 en mentionnant le mot clé EW2022 dans l’objet de votre e-mail.



Ce poste s’inscrit dans le cadre des activités développées dans le cadre de la convention de coopération signée le 28 août 2019 entre la LSRS et l’Université de Tübingen.