Chercheur post-doctorant, contrat de deux ans

Composante et service : HiSoMA UMR 5189

Contacts :

Supérieur fonctionnel : Pascale Paré (responsable du projet à Lyon).

Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) à : pascale.pare-rey@univ-lyon3.fr et malika.bastin@univ-grenoble-alpes.fr (coordinateur scientifique du projet, porté à Grenoble).

*

Lieu de résidence administrative et de travail : Antenne HiSoMA Lyon 3 au 18 rue Chevreul 69007 Lyon, avec des déplacements (pris en charge) à Grenoble dans le cadre du projet.

Contrat : CDD de 24 mois, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.

Quotité : 100 %

Indice net majoré : 525

Salaire brut de référence = 2 573 €

Date limite d’envoi des candidatures : 1er mai 2021.

*

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL

Le laboratoire HiSoMA est une UMR (Unité Mixte de Recherche). Le laboratoire Il regroupe environ 80 chercheurs, enseignants-chercheurs, post-doctorants, ingénieurs et administratifs, rattachés à l'une des cinq tutelles (CNRS, Université Lumière Lyon 2, Université Lyon 3, Université de Saint-Etienne, ENS de Lyon), 90 doctorants et une quarantaine de chercheurs associés. Les recherches qui y sont menées concernent les mondes anciens, abordés à travers les disciplines spécialisées des Sciences de l'Antiquité que sont l'archéologie, l'histoire, les études littéraires, la philologie, l'épigraphie, la numismatique, l’iconographie, sur une très longue période qui s'étend de l'Ancien Empire pharaonique à la fin de l'Antiquité tardive, et dans un espace géographique cohérent qui correspond principalement aux civilisations de la Méditerranée antique.

Le projet IthAC est un PRC (Projet de Recherche Collaboratif) entre les UMR Litt&Arts (Université Grenoble – Alpes) et HiSoMA (Université Lyon 3), financé par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) sur 4 ans, de 2020 à 2023. Ce projet a pour objectif l’étude de la réception du théâtre antique dans l’Europe du XVIe s. à travers l’analyse du corpus des paratextes savants imprimés qui lui sont alors consacrés, et la mise à disposition de la communauté scientifique de la traduction de ce corpus en français, grâce à la construction d’une interface numérique évolutive. On fait l’hypothèse que la collecte, la traduction et l’analyse de ce corpus, longtemps négligé parce que difficilement accessible matériellement et parce que très largement rédigé en latin, voire en grec, permettront de saisir à la fois comment le théâtre antique a été reçu et compris par ses « inventeurs » dans l’Europe du XVIe s., mais aussi comment les idées et les méthodes qu’ils véhiculent, à l’heure où s’inventaient aussi bien le théâtre moderne que la philologie, ont circulé et se sont développées grâce notamment à leur large diffusion rendue possible par l’imprimé.

*

MISSIONS ET ACTIVITES

Post-doctorat au sein du PRC « IThAC - L’invention du théâtre antique dans le corpus des paratextes savants du XVIe siècle : Analyse, traduction, exploration numérique » (projet financé par l’ANR de janvier 2020 à juin 2024)

Activités principales et différentes tâches s’y rapportant

Relire et vérifier l’ensemble des transcriptions et traductions déjà effectuées.

Transcrire, traduire, encoder et télécharger sur l’interface de travail les paratextes qui ne l’ont pas encore été.

Contribuer à la préparation de l’anthologie papier des paratextes sélectionnés

Contribuer à l’organisation des manifestations scientifiques (journées d’études, colloques, publications)

Contribuer à l’encadrement des stagiaires de Master dans leurs tâches (essentiellement transcrire et encoder)

Tenir à jour le carnet de recherche du projet, rédiger des comptes-rendus des différentes séances de travail

Développer ses propres recherches en lien avec le projet

*

Savoir (connaissances)

·Être titulaire d’un doctorat

·Maîtriser le grec et le latin (avoir un très bon niveau en latin en particulier)

Maîtriser les principales langues scientifiques pour les recherches bibliographiques

Avoir des connaissances sur le théâtre antique, la réception de l’Antiquité, l’Europe de la Première Modernité

Savoir-faire technique et relationnel

Maîtriser les logiciels nécessaires à l’exploitation de la base de données, à la base bibliographique, à l’encodage (Oxygen pour la TEI)

Assurer la communication autour du projet

Savoir être (aptitudes et qualités)

Avoir le sens de l’organisation

Avoir des aptitudes de communication dans le cadre d’une équipe régionale

Se montrer réceptif et réactif face aux questions et aux suggestions

Faire preuve d’initiative.