Chateaubriand, nouvelles perspectives critiques

sous la direction de Fabienne Bercegol, Pierre Glaudes et Jean-Marie Roulin

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2020

EAN : 9782406100874

281 p. — 34,00 €

À l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de Chateaubriand, cet ouvrage trace de nouvelles perspectives critiques sur trois questions qui sont au cœur de son œuvre : « Figures de l’auteur », « Histoire et société » et « Inquiétude et conviction religieuses ».

