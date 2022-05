Giphantie de Charles Tiphaigne de la Roche est un texte méconnu que seuls quelques passionnés jusqu’à présent ont lu. Cette édition est l’occasion de découvrir cet étonnant roman d'anticipation et il n’est que temps : c’est toute l’histoire jusqu’à aujourd’hui qui peut être remise en ordre. Ainsi y lira-t-on la description de ce qu’on a appelé plus tard la photographie, mais on y croise aussi les lentilles de contact… et s'y annonce l’ère de la mésinformation et la culture de la vigne en Normandie dont le réchauffement climatique de la Terre nous montre que ce n’est plus un horizon lointain. C’est bien cet enjeu qui au fond emporte tout sur son passage : Charles Tiphaigne de la Roche fait voir ce que notre présent a pris l’habitude de penser sous le nom de Gaïa - la Terre - comme un corps fait d’une « zone critique » où les espèces se retrouvent.

Yves Citton, inconditionnel et l’un des rares spécialistes de ce texte, y souligne combien, par les prodiges de l’imagination, dès 1760 s’énonçait déjà ce qui fait notre condition de vivants dans les ruines du capitalisme. Avec ce roman d’anticipation, c’est toute notre cosmologie qui apparaît depuis l’espace, comme nous sommes capables de le voir maintenant comme jamais.