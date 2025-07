Jean Améry, Le nouvel antisémitisme

Préface d’Eva Illouz.

Avant-propos d’Alvin H. Rosenfeld.

Postface d’Irene Heidelberger-Leonard.

Traduit de l’allemand et de l’anglais par Dominique Tassel et Élie Tassel.

Écrits entre 1967 et 1978, ces textes de Jean Améry quasi prémonitoires sont d’une actualité brûlante et se lisent comme s’ils avaient été rédigés aujourd’hui. L’auteur de Par-delà le crime et le châtiment y décrit son attachement existentiel à Israël alors même que sa solidarité n’est pas inconditionnelle. Si, pour lui, Israël est la terre qui a appris à tous les Juifs démunis à marcher droit, en tant qu’homme de gauche il se désole de constater que la Nouvelle Gauche considère Israël comme un État colonialiste et il s’alarme devant un antisionisme moralisateur qui pour lui n’est rien d’autre qu’un indéracinable antisémitisme. À l’instar de l’injonction d’Adorno dans Éduquer après Auschwitz, Améry, au delà des griefs qu’il adresse à cette Nouvelle Gauche, nous invite ici à une ardente obligation : réfléchir sur la manière de le combattre et de l’identifier.

Table des matières

Une conscience orpheline par Eva Illouz

Avant-propos par Alvin H. Rosenfeld

ENTRE VIETNAM ET ISRAËL

L’ANTISÉMITISME HONORABLE

LA GAUCHE ET LE « SIONISME »

JUIFS, GAUCHE – JUIFS DE GAUCHE

LETTRE À ERICH FRIED

LE NOUVEL ANTISÉMITISME

SHYLOCK, LE KITSCH ET LE DANGER

LIMITES DE LA SOLIDARITÉ

MON JUDAÏSME

Postface par Irene Heidelberger-Leonard

Sources

Éléments biographiques

Auteurs du présent volume

Remerciements du traducteur

Né en 1912 à Vienne (Empire austro-hongrois), Jean Améry se réfugie en Belgique en 1938. Arrêté par les Allemands en 1940, il s’échappe du camp de Gurs et entre dans la fraction germanophone de la résistance belge. En 1943, il est arrêté et torturé par la Gestapo avant d’être déporté à Auschwitz en 1944. Après la guerre, Jean Améry revient à Bruxelles et se consacre à une oeuvre critique et littéraire de première importance. En 1978, à Salzbourg où il était censé faire une lecture de ses oeuvres, il se suicide dans sa chambre d’hôtel.

Eva Illouz est sociologue et directrice d'études à l'EHESS. En 2024, la ville de Hambourg lui décerne le prix Aby-Warburg, attribué tous les quatre ans. Parmi ses ouvrages, citons Les sentiments du capitalisme (2006), Les émotions contre la démocratie (2022), Le 8-Octobre: Généalogie d'une haine vertueuse (2024).

Alvin Hirsch Rosenfeld est un professeur et intellectuel américain qui a écrit sur l'Holocauste et l'antisémitisme . Il détient la chaire Irving M. Glazer en études juives à l' Université d'Indiana et est directeur de l'Institut pour l'étude de l'antisémitisme contemporain.

Irene Heidelberg-Leonard est professeure honoraire à l'Université Queen Mary de Londres et membre correspondant de l’Académie allemande. Elle est l’éditrice des oeuvres complètes de Jean Améry.