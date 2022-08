Charge de cours Histoire de la France et des français (Sorbonne Nouvelle)

Charge de cours à la Sorbonne Nouvelle à Paris en Histoire de la France et des français (programme de Terminale)

pour un DU de FLE (Français langue étrangère, niveau B2), le mardi de 12h à 14h

Nous recherchons un enseignant pour le Diplôme universitaire d'études françaises, en Histoire, pour un cours de 2h/semaine, le mardi 12h-14h, entre fin septembre 2022 et début mai 2023. Il s'agit d'un cours qui reprend en partie le programme de Terminales de Lycée:

Voici le descriptif du cours :

1er semestre (N1HFFR): Histoire politique et institutionnelle de la France (de la fin du XIXe siècle à nos jours).

Le cours examinera les différents régimes qu'a connus la France depuis la fin du XIXe siècle (IIIème République, Vichy, IVème et Vème Républiques): conquête du suffrage universel, enracinement de la république, crises politiques et sociales, démocratie en crise, etc.

2ème semestre (N2HFFR): Histoire économique et sociale : l'exemple de Paris (des origines à nos jours)

Les étudiants seront une vingtaine, ils viennent de nombreux pays étrangers pour apprendre la langue et la culture françaises (niveau B2-C1), et ce diplôme les prépare à faire des études en France (Licence à Doctorat) ou à y faire valider leurs diplômes et leur expérience.

Ce sont des cours de perfectionnement en langue, culture générale et méthodologie des exercices académiques.