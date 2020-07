Sorbonne Université

Challe et l’aventure

Tricentenaire de la mort de Robert Challe (1659-1721).

Onzième colloque international Robert Challe

Pour célébrer le tricentenaire de la mort de Robert Challe (1659-1721), la Société des Amis de Robert Challe a pris l’initiative d’un colloque intitulé « Challe et l’aventure » qui aura lieu à Paris le vendredi 10 et le samedi 11 décembre 2021.

L’aventure est au cœur de la vie de Robert Challe qui a fait l’expérience de la guerre, sur terre et sur mer, des grands voyages maritimes, de la découverte des civilisations lointaines, de la captivité et de l’exil. Elle est aussi au cœur de l’œuvre protéiforme du romancier, du mémorialiste, de l’auteur de journaux de voyage, du philosophe déiste. Le terme « aventure » y est extrêmement fréquent et la notion s’y déploie selon un très large éventail sémantique.

Dans la préface des Illustres Françaises, Challe annonce certes que le choix de la « simple vérité » l’a conduit à écarter délibérément les « aventures de commande ». Mais cette dévaluation de l’aventure romanesque traditionnelle n’implique nul rejet de l’aventure comme telle, bien au contraire. Dans Les Illustres Françaises comme dans la Continuation de […] Don Quichotte, la préférence du romancier va à des personnages que leur idéal de liberté met en rupture avec leur société, sa morale et ses préjugés, et il offre donc, dans ses récits, une place essentielle au surgissement de l’inattendu ou de l’imprévu qui, selon l’étymologie, fait l’essence même de l’adventure. Le mémorialiste s’attache à révéler les ressorts cachés de la politique qui en font une aventure collective. Les journaux de voyage font partager au lecteur la fascination et les péripéties des longues traversées et des combats maritimes. Les Difficultés sur la religion proposées au Père Malebranche constituent un moment magistral d’aventure intellectuelle : avant d’inventer son propre système de religion naturelle, Challe renverse tous les fondements sur lesquels reposent la croyance et la morale de sa civilisation.

Ces divers aspects demandent à être développés et approfondis, notamment à la lumière du rapprochement avec les pratiques et les idées de ses contemporains. L’œuvre de Challe s’inscrit en effet dans un contexte où l’image littéraire de l’aventure occupe une place majeure. Les travaux déjà réalisés sur l’œuvre de Challe d’une part, et sur les aventuriers des XVIIe et XVIIIe siècles d’autre part, constituent la base désormais disponible pour de nouvelles recherches.

Les communications pourront porter sur tous ces thèmes sans se limiter aux textes de Challe, dans la perspective d’une large enquête sur une notion, une expérience et un champ de l’imaginaire particulièrement féconds dans l’Europe du début du XVIIIe siècle.

Les propositions de communication, accompagnées d’une brève présentation, sont à adresser avant le 1er novembre 2020 à l’un des trois membres du Comité d’organisation :

Geneviève Artigas-Menant Université Paris-Est-Créteil CELLF UMR 8599 menant@u-pec.fr

Marc-André Bernier Université du Québec à Trois-Rivières CIREM 16-18 Marc-Andre.Bernier@uqtr.ca

Christophe Martin Sorbonne Université CELLF UMR 8599 Christophe.Martin@sorbonne-universite.fr

Comité d’honneur

Bernard Cartier, Marie-Hélène Cotoni, Robert Darnton, Marc Fumaroli †, Marie-Laure Girou-Swiderski, Catherine Lafarge, Carole Martin, François Moureau, Franco Piva, Jean Sgard, Hiroko Shiokawa, Tetsuya Shiokawa, Michèle Weil

Comité scientifique

Lise Andries, Frédéric Charbonneau, Shelly Charles, Jacques Cormier, Carole Dornier, Sébastien Drouin, Éric Francalanza, Mami Fujiwara, Françoise Gevrey, Maria Susana Seguin.