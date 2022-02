Les éditions Verdier poursuivent leur entreprise de retraduction des œuvres complètes de Varlam Chalamov avec les Souvenirs de la Kolyma, traduits par Anne-Marie Tatsis-Botton et annotés par Luba Jurgenson. Souvenirs de la Kolyma est formé d'une série de textes écrits par Varlam Chalamov dans les années soixante-dix, soit une vingtaine d’années après sa libération des camps et son retour, complétés par des évocations de ses contemporains, écrivains ou poètes, comme Pasternak, ainsi que par une étrange liste de 1961 qui énumère avec une sècheresse poignante ce qu’il a "vu et compris dans les camps". Ces souvenirs, comme les Récits de la Kolyma, transmettent la réalité par fragments et s’interrogent avant tout sur ce que peut la langue et ce qu’est la mémoire.

Luba Jurgenson fait paraître dans le même temps aux même éditions Verdier Le semeur d’yeux. Sentiers de Varlam Chalamov. Elle y tente de saisir la nature de l'acte de création propre à Chalamov, en nous invitant à suivre les sentiers tortueux par lesquels l’œuvre s’est construite.