Le château représente un archétype de l'imaginaire collectif. Au-delà de son omniprésence dans le décor des contes de fées, de sa valeur symbolique dans l'espace médiéval et de son remploi littéraire, artistique et cinématographique, il contribue à la construction d'un paysage mental d'autorité. Par une approche diachronique et interdisciplinaire, ce livre obéit à l'exhortation que Nerval citait au seuil de ses Châteaux de Bohème : « Rebâtissons, ami, ce château périssable / Que le souffle du monde a jeté sur le sable. »

Avec le soutien des laboratoires PLH et LLA de l'université Toulouse 2 Jean-Jaurès et de l'UMR Litt&Arts de l'université Grenoble-Alpes.

SOMMAIRE

Préface, Anne-Marie Cocula-Vaillières.

Introduction, Cristina Noacco et Christophe Imbert

Palais et citadelles allégoriques dans le monde antique

« L’acropole de l’âme du jeune homme ». Note sur un passage de Platon (La République, 560 B), André Bouvet

Citadelle de la raison et palais de la mémoire. Les lieux de l’âme selon Platon et saint Augustin, Christopher Lucken

Gloriosissimam ciuitatem Dei… Rhétorique du Salut et métaphores cosmiques dans La Cité de Dieu de Saint Augustin, Michel Banniard

Châteaux allégoriques au Moyen Âge et à la Renaissance

La tour et la clôture. Le château allégorique dans la littérature française des XIIe et XIIIe siècles, Cristina Noacco

Ostel, taverne, chastel? Les lieux représentatifs du pouvoir dans Le Songe d’Enfer de Raoul de Houdenc, Carine Giovénal

Le symbole du labyrinthe dans les Demeures du Château intérieur de sainte Thérèse de Jésus, Isabel Hernando Morata

Architectures allégoriques. Les châteaux dans le Roland furieux, Chiara Cassiani

Le renouvellement de l'imaginaire architectural allégorique à l'époque moderne

Châteaux et palais dans les récits de Béroalde de Verville : voir autrement, Véronique Adam

Du château allégorique au château gothique anglais. Constantes et mutations d’un imaginaire littéraire, Pierre Carboni

Le château dans les Songes d’un hermite de Louis-Sébastien Mercier (1770) ou la scène infernale de la passion du pouvoir, Hélène David

Le château : une métaphore révolutionnaire de Sade à Révéroni de Saint-Cyr, Luisa Messina

Forteresses illusoires : la quête inachevable à l'époque contemporaine

Le château allégorique d’Edgar Allan Poe. Images de l’introspection dans le paysage gothique, Manon Amandio

Les avatars de l’image du château en Allemagne. Du Château Durande (1837) d’Eichendorff au Château de Kafka (1926), Yves Iehl

Les derniers châteaux du Symbolisme. Réduits du poète ou présences spectrales de la poésie au seuil menaçant du XXe siècle, Christophe Imbert

Une emblématique des châteaux chez Julien Gracq, Patrick Marot

Architecture allégorique et poésie moderne. Frénaud, château, quête et requête, Arnaud Despa

Le Château allégorique postmoderne d’Italo Calvino, Jean Nimis

« It’s only a model » : le château déconstruit des Monty Python, Justine Breton

Conclusion, Cristina Noacco et Christophe Imbert