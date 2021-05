Le Monde du Dessous. Poèmes et proses de Gondal et d’Angria

Charlotte, Emily, Anne et Patrick Branwell Brontë

Texte établi et traduit par : Patrick Reumaux

Les Belles Lettres, 2021

*

XXXIV + 300 p.

21,50 EUR

EAN13 : 9782251451992

*

PRÉSENTATION

Nous avons tissé une toile à l’enfance,

Une toile aérienne et ensoleillée

Et dans la prime enfance détecté une source

D’eau fraîche et non souillée.

Charlotte Brontë



Tout le monde connaît les sœurs Brontë :

Charlotte, Emily et Anne.

Mais le frère, Branwell ?

Et leur enfance dissimulée à inventer des mondes et des langages ?

À travers poèmes et proses inédits, ce recueil reconstruit le cheminement imaginaire – « le monde du dessous », écrivait Charlotte – au cœur de la création romanesque des Brontë et lui donne tout son sens.

*

TABLE DES MATIÈRES

Préface : Vie et œuvres de Solala Vernon,

par Patrick Reumaux



CHARLOTTE BRONTË

Nous avons tissé une toile à l’enfance

Brontëana



PATRICK BRANWELL BRONTË

La vie est un sommeil passager

Brontëana



EMILY JANE BRONTË

Géraldine, la lune est pleine

Brontëana



ANNE BRONTË

Nous savons où la neige est la plus profonde

Brontëana



Table des illustrations

Index des premiers vers et des premières lignes pour les textes en prose

*

