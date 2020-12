Le corail de la vie. Carnet B (1837-1838)

Charles Darwin

Maxime Rovere (Préface & trad.)

Rivages Poche, coll. Petite Bibliothèque

EAN: 9782743651442 — 208 p.

Parution: novembre, 2020

Ce qui est émouvant dans ces carnets, écrits en 1837-1838, c'est que Darwin sait d'emblée à quoi il touche. Et s'en étonne. Et s'en inquiète. Doute, par conséquent, de lui-même. Et laisse l'idée là, en plan. Il continuera de prendre des notes, jusqu'à ce qu'une première esquisse (1842), puis une deuxième (1844), commencent à construire l'architecture des idées qui seront rassemblées dans L'Origine des espèces (1859).

