Kepos 1/2020: "Le Digital Humanites nell’italianistica: prospettive per una rinascita"

CFP_Kepos 1/2020.

Le Digital Humanites nell’italianistica: prospettive per una rinascita

Duos pedes habeto, noli esse claudus

‘Abbi due piedi, non zoppicare’

(Agostino d’Ippona)



L’informatica umanistica – o se si preferisce la dicitura inglese digital humanities – ha senza dubbio cambiato lo status quaestionis dell’italianistica, sfumandone i confini, completandone repertori e corpora, diffondendo sempre più i relativi risultati delle ricerche.

Talvolta l’applicazione di tecnologie computazionali permette di strutturare modelli utili a risolvere (o quanto meno a provare di risolvere) questioni irrisolte, talvolta – molto più umilmente – l’utilizzo di corpora o software applicativi dedicati rende la ricerca più rapida, precisa e con minor margine di errore. Nel mezzo, una miriade di sfumature caratterizza l’italianista che a vari livelli e gradi – spesse volte inesorabilmente – investiga nella sua disciplina fruendo di saperi, tecniche e metodologie informatiche (es. modelli formali di testo).

Per il Numero 1/2020 di Kepos chiediamo dunque agli interessati saggi inerenti l'applicazione delle nuove tecnologie alla ricerca in ambito italianistico. Data l’interdisciplinarietà delle digital humanities, sono particolarmente ben accetti saggi con aperture a settori più specifici di natura tanto umanistica (linguistica teorica e applicata, filologia, critica) quanto scientifica stricto sensu (programmazione informatica e computer science, automatica, scienze cognitive, intelligenza artificiale).



Scadenza per l'invio dei saggi: 15 giugno 2020 alla mail : redazione@keposrivista.it



Norme redazionali :

http://www.keposrivista.it/wp-content/uploads/2019/08/Nuove-norme-redazionali.pdf