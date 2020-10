Cérémonial politique et cérémonial religieux dans l’Europe moderne.

Échanges et métissages

sous la direction de Peter Bennett et Bernard Dompnier

Paris, Classiques Garnier, coll. Travaux du Centre d’études supérieures de la Renaissance, 2020

EAN : 9782406097518

358 p. — 32,00 €

L’ouvrage revisite le chantier des rituels du pouvoir dans l’Europe moderne, en s’attachant à leur dimension proprement religieuse. Croisant des études sur la liturgie, les discours, les images, la musique et les décors, il explore les similitudes et les emprunts entre rituels politiques et religieux.

Table des matières…