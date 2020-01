Cello Serena,

La littérature des banlieues: un engagement littéraire contemporain,

Aracne, collection "Area 10 – Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche Lettere francesi", 2020.

EAN13 : 9788825528794.

Les représentations des banlieues françaises, entendues comme quartiers “sensibles”, suscitent depuis longtemps des discours péjoratifs. Cependant, après les émeutes de 2005, l’édition a fait une plus large place à une littérature émergente dite “de/s banlieue/s” et, en particulier, à des romans témoignant d’une mouvance de contestation de l’autorité dominante, de remise en question de l’ordre établi et des préjugés sociaux. Tout en interrogeant la dimension sociologique et littéraire de l’écriture contemporaine, cet essai confronte un large corpus à la question de l’engagement et de la place du politique en littérature.

Serena Cello, post doctorante auprès du Département de Langues et Cultures Modernes – Università degli Studi di Genova. Ses recherches portent sur la littérature française contemporaine, la littérature des banlieues et la poésie slam. Docteure en Langues, Cultures et TIC (UniGe) et Littérature Française (Université de Tours). Elle enseigne la culture française à l’Università degli Studi di Milano. Elle est membre de l'ARGEC (Atelier de recherche génois sur l'écriture contemporaine)