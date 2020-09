Céline Bohnert et Rachel Darmon (dir. & éd.),

La Mythologie de Natale Conti éditée par Jean Baudoin Livre I (1627),

Reims, Epure

coll. "Héritages Critiques", n° 11, 352 p. Index. Bibliographie. Appendices. Notes. Ill. coul.

ISBN : 978-2-37496-101-9. — 25 €

Somme mythographique exceptionnelle par son ampleur et sa postérité, la Mythologie de Natale Conti constitue une référence incontournable pour les lettrés, les penseurs, les éducateurs et les artistes européens des xvie et xviie siècles. On s'y reporte pour attester l'existence d’une version méconnue d’un mythe ou citer un fragment de texte antique, pour représenter une divinité avec des attributs rarement vus ou pour découvrir des interprétations aptes à stimuler la réflexion. Aujourd’hui comme autrefois, qui veut comprendre une expression peu usitée ou un aspect surprenant dans le traitement d’un sujet mythologique y trouve le plus souvent l’explication qu’il cherche. Le premier de ses dix livres, édité ici, introduit cette riche matière. Il définit l’utilité des fables et leur différence avec l’apologue, analyse leur lien avec le divin et décrit les rites et les sacrifices des anciens peuples. Magasin, manuel, anthologie poétique et haut lieu de savoir, la Mythologie connut de continuelles métamorphoses dues à son auteur, à ses éditeurs, correcteurs, commentateurs, traducteurs et illustrateurs. La présente édition s’attache à rendre compte de ces transformations, tout en éclairant leur contexte et leurs significations. Elle donne pour cela le dernier état français du texte, paru en 1627 à l’initiative de Jean Baudoin. Traducteur, commentateur et éditeur, Jean Baudoin, qui fut l’un des premiers membres de l’Académie française, sut, selon ses propres termes, embellir l’ouvrage et lui donner sa forme achevée. Il participa ainsi au rayonnement remarquable de cette œuvre essentielle à la culture européenne de la première modernité.

Sommaire

CONTEXTES par R. Darmon

Note sur la présente édition

TEXTE

La Mythologie de Natale Conti éditée par Jean Baudoin, Livre I (1627)

1. Sujet de cette oeuvre

2. Du proffit qu'apporte la cognoissance des Fables

3. De la diversité des Fables

4. De la difference des Apologues, des Fables & de tels autres discours fabuleux

5. Des parties des Fables

6. Des Autheurs des Fables

7. Des Dieux de diverses nations

8. Qu'il faut necessairement qu’il y ait un Dieu

9. Comme quoy les Dieux des Anciens ont esté eternels

10. Des sacrifices des Dieux celestes

11. Des Sacrifices des Dieux marins

12. Des Sacrifices des Dieux infernaux

13. Des Sacrifices qui se faisoient aux Defuncts

14. Des Expiations & Purgations

15. Des ceremonies particulieres de certaines nations touchant le service d’aucuns de leurs Dieux

16. Des hymnes des Anciens

17. Des Offrandes

18. Que les prieres & les voeux ont esté conformes aux Dieux que les Anciens ont adorez

19. Quels ont esté les Dieux entre eux

POSTFACE par C. Bohnert

*

ÉTUDES CRITIQUES

Victor Gysembergh, La réputation sulfureuse de Natale Conti, helléniste faussaire

Rachel Darmon, Du legs gréco-latin à la fable française : l’acclimatation vernaculaire de Conti par Montlyard et Baudoin

Agnès Guiderdoni, Les illustrations de la Mythologie de Natale Conti dans l’édition de 1627 : bricolage et montage d’images pour une mythologie en transition

Takeshi Matsumura, Remarques lexicographiques sur la Mythologie de Jean de Montlyard et de Jean Baudoin

*

ANNEXES

Glossaire

Cahier iconographique

Relevé des erreurs typographiques de l’édition de 1627

Liste des éditions séparées des chapitres sur la fable

Bibliographie sélective

Index des auteurs et œuvres allégués par Conti

Index des lieux

Index des divinités

Index des animaux, monstres et forces naturelles

Présentation des auteurs