Que se passe-t-il lorsqu’un compositeur s’empare d’un poème ? Lorsqu’un poète se met au diapason d’un musicien ? Comment définir l’œuvre issue d’un tel lignage – union heureuse ou forcée – et comment l’écouter sans perdre « en sens » ou « en son » ? Telles sont les questions auxquelles répond ce livre polyphonique, croisant les disciplines philosophique et littéraire, ainsi que les styles musicaux (de l’opéra au jazz).



Ces problèmes d’alliance ou de mésalliance entre poème et musique y sont affrontés dans une perspective élargie, depuis les paradoxes auxquels conduit la revendication moderne d’autonomie jusqu’à l’approche d’une communauté sonore, en passant par les ententes et les mésententes, les portraits et les autoportraits. Au fil de la partition : Schönberg, Karl Kraus, Goethe et Schubert, Carla Bley et Paul Haines, Garcia Lorca et Maurice Ohana, Debussy et Verlaine, Wittgenstein et Steve Reich, Jaccottet, Nicanor Parra…



La portée musicale du poème met en exergue la liberté des processus de création, la « portée » faisant entendre la puissance et la capacité propres à chaque art, leur force de propagation et, in fine, ce lien d’engendrement qui s’opère à même le son.



Auteurs : Sophie Angot, Lise Ardaillon, Céline Barral, Eric Benoit, Sylvain Milliot, Pauline Nadrigny, Katerina Paplomata, Pierre Sauvanet, Marina Seretti, Bernard Sève, Antonia Soulez, Frédéric Sounac.



Table des matières

Ouverture

Avant-propos - Par Céline Barral, Marina Seretti, Katerina Paplomata

Introduction - Par Marina Seretti

Trois questions sur la « mise en musique des poèmes » - Par Éric Benoit



Première partie : Paradoxes de l’autonomie

Arnold Schönberg et le problème des rapports entre musique et poésie - Par Katerina Paplomata

Un maître difficile : le Sprachlehrer Karl Kraus et la Seconde école de Vienne - Par Céline Barral

Deuxième partie : Ententes et mésententes

Le poète et le musicien : une coopération contrainte ? - Par Bernard Sève

Jazz et poésie : Carla Bley et Paul Haines, Steve Swallow et Robert Creeley - Par Pierre Sauvanet



Troisième partie : Portraits et autoportraits

De l’écoute de Lorca au portrait de Lorca : Maurice Ohana et George Crumb - Par Frédéric Sounac

Les « offrandes musicales » de Claude Debussy : poésie et autocitation dans Fêtes galantes II et « Les Soirs illuminés par l’ardeur du charbon » - Par Sophie Angot

Quatrième partie : Communauté sonore

Chanter encore ? Philippe Jaccottet, un lyrisme de la réalité - Par Pauline Nadrigny

« Tout un monde dans un son » - Par Antonia Soulez



Coda

Au croisement des images.

Conversation à propos de la mise en musique et en voix des mots - Par Lise Ardaillon et Sylvain Milliot

Auteurs

Index

Remerciements