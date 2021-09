Cahiers d'études italiennes, n° 32 / 2021:

"Femmes aux multiples talents : entre littérature et d’autres pratiques intellectuelles et artistiques"

Sous la direction de Laura Antonietti, Mara Capraro, Erika Padova, Marie Thirion,

UGA Editions, 2021.

EAN13 : 9782377472574.



L’objectif de ce numéro est d’interroger la présence des femmes dans les sphères du travail intellectuel et artistique à l’époque contemporaine et plus particulièrement la manière dont s’entrelacent leurs différentes pratiques expressives : comment les femmes, si souvent reléguées à la dimension privée, arrivent à se frayer un chemin dans l’espace de la production intellectuelle et artistique ? Comment s’articulent, au sein de leurs parcours, ces différentes formes d’expression ? Le pivot de notre analyse étant la littérature — tous les cas d’études présentés sont, en effet, des écrivaines ou des médiatrices dans le domaine littéraire —, ce numéro est divisé en deux volets en fonction de la typologie des pratiques qui accompagnent la production littéraire.

Le premier volet est dédié à des parcours de femmes — Natalia Ginzburg, Gina Lagorio, Léontine Zanta, Barbara Balzerani, Anna Banti — qui ont associé à l’écriture littéraire la pratique d’autres activités intellectuelles, telles que la réflexion philosophique, la collaboration avec le monde de l’édition et du journalisme, l’activisme politique et la critique cinématographique. Le deuxième volet, qui explore les liens entre le langage littéraire et le langage figuratif, présente des cas d’études — Elsa de’ Giorgi, Goliarda Sapienza, Inge Feltrinelli et Benedetta Cappa — où la production littéraire et les arts visuels représentent deux moments scindés qui, toutefois, s’entrelacent significativement.

Sommaire

Laura Antonietti, Mara Capraro, Erika Padova et Marie Thirion

Introduction. — Un silence assourdissant : femmes aux multiples talents du début du xxe siècle à nos jours

Marlène Jouan

Le concept de travail : que fait-il aux femmes et aux artistes ?

Il concetto di lavoro: cosa fa alle donne e agli artisti?

The Concept of Work: How Does It Impact/Affect Women and Artists?

Entre littérature et d’autres pratiques intellectuelles

Laura Antonietti

«Una lettrice formidabile»: Natalia Ginzburg e la casa editrice Einaudi

« Une lectrice formidable » : Natalia Ginzburg et la maison d’édition Einaudi

“An Amazing Reader”: Natalia Ginzburg and the Einaudi Publishing House

Marie Louise Crippa

Gina Lagorio, Parlare al femminile

Gina Lagorio, Speaking in the Feminine

Gina Lagorio, Parler au féminin

Annabelle Bonnet

Léontine Zanta, philosophe et romancière : notes sur le parcours d’une pionnière

Léontine Zanta, filosofa e scrittrice: appunti sul percorso di una pioniera

Léontine Zanta, Philosopher and Novelist: Notes on a Pioneer’s Career

Marie Thirion

Autobiographies de la recomposition : esthétique d’une écriture conflictuelle dans l’œuvre de Barbara Balzerani

Autobiografie della ricomposizione: estetica di una scrittura conflittuale nell’opera di

Barbara Balzerani

Autobiographies of Recomposition: Aesthetics of Conflictual Writing in Barbara Balzerani’s Literary Work

Sara Da Ronch

Anna Banti da «Paragone» all’«Approdo letterario». Venticinque anni di critica cinematografica d’autrice

Anna Banti de « Paragone » à « L’Approdo letterario ». Vingt‑cinq ans de critique cinématographique d’auteure

Anna Banti from “Paragone” to “L’Approdo letterario”. Twenty‑Five Years of Female Cinematographic Criticism

Entre littérature et d’autres pratiques artistiques

Maria Rizzarelli

Il doppio talento dell’attrice che scrive. Per una mappa delle “divagrafie”

Le double talent de l’actrice qui écrit. Pour une cartographie des « divagrafie »

The Double Talent of the Actress Who Writes. For a Cartography of the “Divagrafie”

Mara Capraro

Le narrazioni del carcere di Goliarda Sapienza: una commistione di pratiche, generi e codici

Les récits de prison de Goliarda Sapienza : un mélange de pratiques, de genres et de codes

The Prison Narratives of Goliarda Sapienza: A Mixture of Practices, Genres and Codes

Roberta Cesana

‘The decisive moment’ di Inge Feltrinelli: come una giovane e bella fotoreporter è diventata ‘the Queen of Publishing’

« The decisive moment » de Inge Feltrinelli : comment une jeune et jolie photojournaliste est devenue « the Queen of publishing »

Inge Feltrinelli’s “Decisive Moment”: How a Young and Pretty Photojournalist Became “the Queen of Publishing”

Emanuela Nanni

Dynamique des images et de la parole chez Benedetta Cappa

Dinamica di immagini e parole nei romanzi di Benedetta Cappa

Image and Speech Dynamics in Benedetta Cappa’s Novels

Quelles perspectives pour les femmes écrivaines aujourd’hui ?

Alberica Bazzoni

Autorialità, genere e sistema letterario: conversazioni con Antonella Cilento, Helena Janeczek, Laura Pugno, Caterina Serra e Nadia Terranova

Auctorialité, genre et système littéraire : entretiens avec Antonella Cilento, Helena Janeczek, Laura Pugno, Caterina Serra et Nadia Terranova

Authorship, Gender and the Literary System: Conversations with Antonella Cilento, Helena Janeczek, Laura Pugno, Caterina Serra and Nadia Terranova.